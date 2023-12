Coppa Italia, Fiorentina Parma: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Fiorentina ospita il Parma nella partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sfida il Parma di Pecchia nella partita che vale l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Fiorentina-Parma, ottavi di finale di Coppa Italia

Esordio stagionale come testa di serie per la squadra di Vincenzo Italiano in Coppa Italia, dopo che nella passata stagione ha raggiunto la finale per poi perdere contro l'Inter.

L'obiettivo è quello di riprovarci e di arrivare nuovamente fino in fondo, ma non sarà di certo semplice. I viola, grazie al successo rotondo ottenuto contro la Salernitana nell'ultimo turno di Serie A, in campionato si trovano a meno uno dalla zona Champions.

In Conference League, invece, conducono il Gruppo F e sono molto vicini al passaggio al turno successivo. Se la Fiorentina riuscisse a vincere in Coppa Italia contro il Parma potrebbe continuare a lottare per tutti gli obiettivi stagionali.

I ducali, invece, hanno già affrontato e vinto due partite in questa competizione, prima eliminando il Bari e poi il Lecce. In Serie B comandano la classifica assieme al Venezia e sono un avversario molto scomodo d'affrontare.

Coppa Italia, Fiorentina-Parma: dove vederla in TV e in streaming

Una partita che vedrà contrapporsi due squadre molto in forma che condividono lo stesso obiettivo: superare il turno e accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. Per questo sarà una sfida imperdibile, ecco dove vederla in TV.

Fiorentina-Parma sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Italia 1. Si potrà seguire anche in streaming su sportmediaset.it e su Infinity+. La telecronaca è stata affidata a Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.

Quando e dove si gioca

Fiorentina-Parma, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, andrà in scena mercoledì 6 dicembre, alle ore 21:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Probabili formazioni di Fiorentina-Parma

Qualche cambiamento in vista per Vincenzo Italiano, che però non sembra intenzionato a stravolgere la sua squadra. La Fiorentina, dunque, scenderà in campo con il 4-2-3-1.

In porta ci sarà Christensen, davanti a lui la linea a quattro sarà composta da Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi. In mezzo al campo Maxime Lopez e Mandragora avranno il compito d'impostare e interdire. Sulla trequarti, alle spalle di Nzola unica punta, spazio alla qualità di Ikone, Barak e Sottil.

Modulo speculare per il Parma di Pecchia, che invece sembra intenzionato a scendere in campo con il miglior undici a sua disposizione. Chichizola difenderà i pali dei ducali, davanti a lui partiranno Delprato e Di Chiara sulle corsie, e Balogh e Circati al centro della difesa.

In mezzo al campo spazio dal primo minuto a Hernani ed Estevez mentre Colak, unica punta, sarà supportato da Man, Camara e Mihaila.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikone, Barak, Sottil, Nzola. Allenatore: Italiano.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara; Hernani, Estevez; Man, Camara, Mihaila; Colak. Allenatore: Pecchia.

Il pronostico

Nonostante a confronto ci siano una squadra di Serie A e una di Serie B, Fiorentina-Parma si prospetta molto combattuta. I ducali hanno già eliminato il Lecce, che lo ricordiamo, gareggia nella massima serie italiana.

I viola di Vincenzo Italiano dovranno prestare molta attenzione e non dovranno sottovalutare l'avversario, anche perché la squadra di Pecchia si trova in splendida forma.

Considerato il fattore campo e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Fiorentina parte favorita.

