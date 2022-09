Chiusa la due giorni di Champions League, con una sola vittoria delle italiane impegnate, ecco che parte il super programma che si divide tra Europa League e Conference League. In quest'ultima sta alla Fiorentina prendersi già nella partita contro il Rigas i favori del pronostico. Ecco dove vederla in tv e le probabili formazioni.

Fiorentina-Rigas, dove vederla in tv

La partita tra Fiorentina e Rigas apre la Conference League delle due squadre e del girone A. Per vederla in tv sarà necessario avere l'abbonamento a Sky, in quanto l'emittente satellitare possiede i diritti della terza competizione europea per club.

Nello specifico, la viola sarà possibile seguirla su Sky Sport Arena e su Sky Sport sul canale 253. Inoltre, tuttavia, anche chi ha Dazn potrà vedere il match contro i lettoni. Proprio la squadra di Italiano sarà sempre visibile anche sul gigante dello streaming. Sempre riguardo quest'ultimo tipo di visione, ecco che Sky mette a disposizione pure Now. Il calcio di inizio è alle 18:45.

Fiorentina, le probabili formazioni

La Fiorentina di Italiano, dopo l'1-1 del Franchi contro la Juventus in campionato, dovrà necessariamente fare del turnover, soprattutto considerando la scarsezza dell'avversario. Inoltre, le partite così ravvicinate obbligano il tecnico ex Spezia a dover per forza cambiare uomini, nonostante la sua squadra non sia così profonda di rosa.

Il modulo scelto dall'allenatore dei viola, comunque, sarà sempre lo stesso, ovvero il 4-3-3 con: Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara.

Ci sono però dei ballottaggi, che verranno schiariti solo dal tempo e dall'avvicinarsi alla partita contro il Rigas. Uno di essi è tra Maleh e Mandragora, mentre Jovic dovrebbe partire dalla panchina.

Rigas, le probabili formazioni

Il Rigas è una delle squadre meno forti della competizione, che si affaccia per la prima volta in una competizione europea. Uscita ai preliminari di Champions League contro i finalndesi dell'HJK, i lettoni sono campioni in carica della Lettonia e di sicuro non vorranno imbarcare troppi gol per non tornare in patria abbattuti e amareggiati.

Il tecnico Morozs, difatti, per evitare un'imbarcata darà alla sua squadra un gioco difensivo e difensivista, basato sul modulo 4-2-3-1 con: Steinbors; Sorokins, Jagodinskis, Lipuscek, Mares; Panic, Saric; Friesenbickler, Simkovic, Emerson; Ilic.

Il momento della Fiorentina

La Fiorentina non ha avuto un grande inizio di stagione. Finora, in gare ufficiali sono arrivate solo due vittorie, una contro la Cremonese alla prima giornata di Serie A, grazie a un errore clamoroso del portiere Radu che ha regalato il 3-2 allo scadere ai viola, e un'altra contro il Twente nell'andata dei preliminari di Conference League.

In seguito sono arrivati 3 pareggi in campionato, di cui ben 2 in big match contro Napoli e Juventus al Franchi, più una sconfitta a Udine contro l'Udinese, sorpresa insieme al Torino di questo inizio di stagione. La compagine di Italiano contro il Rigas deve ricominciare a correre, altrimenti rischia di impantanarsi in una serie di risultati negativi.

Il calendario, inoltre, è favorevole alla Fiorentina, che fino alla sosta nazionale che arriverà dopo la giornata del 17-18 settembre, dovrà affrontare dopo il Rigas prima il Bologna nel derby dell'Appenino, e poi l'Istanbul Basaksehir nuovamente in Conference League e infine il Verona. Una striscia di vittorie rilancerebbe certamente la squadra.

Alla scoperta del Rigas

Il Rigas Futbol Skola o anche RFS è una società calcistica con base in Lettonia. Il club è nato nel 2005 a Riga con la denominazione di FSK Daugava-90 Rīga, e attualmente milita nella Virsliga, ovvero la massima serie del campionato lettone. Per arrivarci, ha dovuto afforntare vari anni di militanza nelle serie inferiori, a cominciare dalla 2.Liga, ovvero la Serie C lettone.

Nel 2007 arriva in 1.Liga, la Serie B, e vince subito il campionato ottenendo la promozione nell'omologa della nostra Serie A. Nel frattempo ha cambiato nome in Daugava Riga, poi nel 2010 si fonde con un altro club, diventando l'attuale Rigas Futbol Skola.

Dopo vari anni di retrocessioni e mancate promozioni, dalla metà dello scorso decennio il Rigas è stabilmente in Virsliga, e soprattutto dopo alcuni ottimi piazzamenti l'anno scorso ha vinto la massima serie della Lettonia, accendendo come suddetto ai preliminari di Champions League.

