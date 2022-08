Questa sera i bianconeri di Max Allegri sono chiamati alla vittoria per fare sei punti in due partite. La formazione della Juve contro la Sampdoria è quasi obbligata, rimane solo un dubbio in difesa.

La vittoria nella prima sfida di campionato fa ben sperare i tifosi juventini che ora vogliono il bis nel posticipo di questa sera. Ad attendere i ragazzi di Max Allegri ci sarà la Samp che non ha nessuna intenzione di perdere. La formazione della Juve contro la Sampdoria è quasi obbligata per via dei tanti giocatori infortunati, rimangono ancora però alcuni dubbi soprattutto in difesa.

Formazione Juve, con la Sampdoria Gatti o Rugani?

Gli infortuni di Chiesa, Di Maria, Pogba, Szczesny e via dicendo costringono Allegri a trovare nuove soluzioni in questo avvio di campionato.

Nella sfida contro la Sampdoria la formazione della Juve non dovrebbe riservare particolari sorprese, anche per via della poca scelta che ha l'allenatore.

Bonucci ha recuperato ma non del tutto, di conseguenza partirà dalla panchina e difficilmente lo vedremo in campo questa sera.

Per lui un affaticamento al flessore che dovrebbe tenerlo ai box solo per questa partita, e anche per questo Allegri non vorrebbe rischiarlo.

A contendersi il posto vacante ci sono Gatti e Rugani, con il secondo che sembra in vantaggio sul primo ma il dubbio verrà sciolto solo poco prima della partita.

Allegri ha scherzato sulla questione dichiarando che per scegliere avrebbe lanciato una monetina.

Nessun dubbio per il resto della retroguardia con Danilo, Bremer e Alex Sandro riconfermati dopo l'ottima prestazione di settimana scorsa.

In mezzo torna Rabiot

Da possibile partente a titolare nella sfida di questa sera, potremmo riassumere così la situazione di Rabiot che sembrava a un passo dal Manchester United.

La sua partenza avrebbe finanziato l'arrivo di Paredes ma poi tutto è saltato, le pretese del suo entourage non sono state considerate adeguate dai Red Devils.

A questo punto il centrocampista francese non sembra avere altre offerte degne di nota e la sua permanenza a Torino sembra ormai certa.

Allegri lo inserisce come titolare nella formazione della Juve contro la Sampdoria, questa sera sostituirà Zakaria come interno di centrocampo.

In avanti spazio a Kostic

La prima uscita stagionale dei bianconeri è stata agrodolce, la vittoria netta ha fatto sicuramente felici tutti i tifosi ma l'infortunio di Di Maria ha lasciato l'amaro in bocca.

L'esterno argentino ha disputato un pre-campionato e la prima partita in modo egregio, e sembra essere l'arma in più della Juventus.

Il suo stop costringe Allegri a trovare altre soluzioni e ad accelerare i tempi per l'inserimento di Kostic, che dovrebbe partire come esterno alto a sinistra con Cuadrado che si posizionerà sulla destra.

C'è molta curiosità anche attorno a Kostic, giocatore arrivato un po' in sordina ma che ha dimostrato grande qualità e continuità in Bundesliga.

Il serbo partirà titolare nella formazione della Juve contro la Sampdoria, una grande occasione che non deve assolutamente sprecare.

Vlahovic a caccia del gol

La doppietta dell'esordio ha galvanizzato Dusan Vlahovic che ora non vuole fermarsi.

Arrivato nel mercato di gennaio ha avuto bisogno di un po' di tempo per ambientarsi ma ora sembra aver finalmente trovato il giusto feeling con l'ambiente.

La partita di questa sera sarà importante per vedere se il serbo è tornato ad essere il bomber implacabile tanto apprezzato con la maglia della Fiorentina.

Non ci sarà Di Maria con il quale ha trovato un grande feeling ma potrà contare su Cuadrado, grande assist man, e Kostic suo connazionale.

Confermato Locatelli

Per sopperire all'assenza di un play naturale Allegri continua ad affidarsi a Locatelli, spetta a lui il compito di giocare al centro tra i tre centrocampisti.

Miretti, Rovella e Fagioli dunque continueranno a rimanere in panchina con la possibilità di entrare a gara in corso.

Accanto a lui a sinistra, come abbiamo scritto in precedenza, ci sarà Rabiot che ritrova la titolarità dopo le trattative di mercato.

A destra invece giocherà McKennie che avrà il compito anche d'inserirsi nell'area avversaria.

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All.: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Gatti, Bonucci, Miretti, Zakaria, Rovella, Fagioli, Kean, Soulè.

Indisponibili: Akè, Arthur, Chiesa, Di Maria, Kaio Jorge, Pogba, Szczesny.

Squalificati: Nessuno.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Sabiri, Leris, Djuricic; Caputo.

A disposizione: Ravaglia, Contini, Murru, Depaoli, Murillo, Leverbe, Yepes, Malagrida, Verre, Quagliarella, Gabbiadini.

Indisponibili: Conti, Trimboli, De Luca.

Squalificati: Nessuno.

Nessun dubbio per la Sampdoria

Se in casa Juve tiene banco la sfida Gatti/Rugani, anche se il secondo è fortemente indiziato a partire titolare, in casa Sampdoria non sembrano esserci grandi perplessità.

Attacco affidato a Ciccio Caputo con Quagliarella pronto a subentrare, in centrocampo ancora spazio a Vieira e Rincon pronti a dare qualità e sostanza.

Sarà una partita ostica, questo è sicuro, ma la Sampdoria negli anni ci ha abituato a grandi sorprese. Appuntamento alle ore 20.45 dunque, che la sfida abbia inizio!