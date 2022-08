La seconda giornata del campionato di Serie A, dopo le gare che si sono disputate tra sabato e domenica, prosegue questo lunedì 22 agosto con la sfida tra la Roma e la Cremonese. Una partita che sulla carta potrebbe sembrare scontata o con poca storia, ma che potrebbe riservare delle insidie ai giallorossi guidati dal tecnico José Mourinho, a caccia di conferme dopo il successo per 1-0 del primo turno ottenuto in casa della Salernitana. Uno sguardo alle probabili formazioni della gara e alle scelte dei due allenatori.

Roma-Cremonese: Mourinho in cerca del secondo successo di fila

La Roma, in questo nuovo campionato di Serie A e in gerenale in questa stagione, punta a fare grandissime cose. La squadra giallorossa, dopo l'enorme soddisfazione della vittoria della Conference League della scorsa annata, sogna di raggiungere traguardi ancora più prestigiosi sotto la guida del leader carismatico José Mourinho. Il mercato estivo di cui si è resa protagonista la società giallorossa nel corso di questa estate autorizza a sognare in grande, anche se lo Special One dovrà essere bravo a saper gestire l'ambiente e a tenere tutti con i piedi per terra.

Dopo gli innesti dal calciomercato, su tutti quello di Paulo Dybala arrivato nella capitale a parametro zero dopo la fine della propria esperienza con la Juventus, il tasso qualitativo della rosa romanista si è innalzato vertiginosamente, con il reparto offensivo della Roma che di conseguenza risulta al momento, almeno sulla carta, uno dei più forti e pericolosi dell'intera Serie A. Nel caso in cui si dovesse riuscire a trattenere Zaniolo, dato da diversi mesi in uscita dal club, allora il mercato della Roma potrebbe meritare probabilmente i pieni voti, con Mourinho pronto a contare su un tridente da sogno composto dal talento azzurro, da Dybala e da Abraham.

Buone cose si sono intraviste già nell'esordio stagionale dei giallorossi in casa della Salernitana della settimana scorsa. La squadra di Mourinho si è imposta per 1-0 con la rete di un centrocampista, ovvero Cristante, ma i tre davanti hanno già mostrato un'ottima intesa rendendosi protagonisti di grande giocate. Ostacolo tra i giallorossi e i tre punti in questa seconda giornata di Serie A sarà la Cremonese, un avversario che però non si può assolutamente sottovalutare.

La squadra guidata da Alvini, ritornata a militare nel massimo campionato italiano dopo più di due decenni di assenza, ha avuto a che fare con un esordio stagionale abbastanza amaro. I grigiorossi, in una gara molto complicata sul campo di una squadra molto ostica come la Fiorentina, hanno disputato una grandissima partita, uscendo alla fine sconfitti dal Franchi con il risultato di 3-2 a causa di un gol subito praticamente allo scadere e provocato da una clamorosa papera del portiere Radu.

Roma-Cremonese: le probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo all'Olimpico dal primo minuto, il tecnico della Roma José Mourinho dovrebbe affidarsi al suo solito 3-4-2-1. In porta Rui Patricio, con la linea difensiva a tre composta da Mancini, Smalling e Ibañez. In mezzo al campo, ballottaggio tra Cristante e Matic per affiancare Pellegrini, mentre gli esterni dovrebbero essere Karsdorp e Pellegrini. Davanti, ecco il trio delle meraviglie, con Zaniolo e con Paulo Dybala pronti a giostrare alle spalle dell'unica punta Abraham.

Unica tegola, per il tecnico portoghese, consiste nello stop di Wijnaldum, che a causa di una frattura della tibia destra riportata nel corso dell'allenamento di domenica in seguito ad uno scontro di gioco con Felix dovrà essere costretto a restare fermo ai box per ben quattro mesi e a saltare di conseguenza anche i prossimi Mondiali invernali in Qatar con la nazionale olandese.

Passando alla Cremonese, gli ospiti dovrebbero presentarsi dal primo minuto con un 3-4-1-2. In porta confermato Radu dopo l'errore contro la Fiorentina, mentre la difesa sarà formata da Vazquez, Chiriches e Bianchetti. A centrocampo spazio per Ghiglione, Pickel, Ascacibar e Sernicola, mentre in attacco Zanimacchia dovrebbe agire a supporto del tandem formato da Dessers e da Okereke.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Vazquez, Chiriches, Bianchetti; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Sernicola; Zanimacchia; Dessers, Okereke. Allenatore: Alvini