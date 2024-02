Nello staff di Sarri e Spalletti, poi CT in Slovacchia: ecco chi è Francesco Calzona

Walter Mazzarri non ha risollevato il Napoli dalla crisi e il presidente De Laurentiis sarebbe pronto a una nuova sostituzione. Francesco Calzona è in cima alla lista per i possibili candidati. Ma chi è l'allenatore calabrese?

Il ritorno azzardato di Walter Mazzarri non sembra essere andato a buon fine. E De Laurentiis vuole cambiare, ancora. Ad aspettare al varco c'è Francesco Calzona: ecco chi è l'allenatore calabrese che con il Napoli ha già una certa confidenza.

Sommario:

1. Francesco Calzona: chi è il possibile nuovo allenatore del Napoli? 2. Dove allena Calzona? 3. Qual è lo stipendio di Calzona?

Francesco Calzona: chi è il possibile nuovo allenatore del Napoli?

Francesco Calzona non è certo il primo nome che viene in mente quando si pensa a un allenatore. E allora perché il tecnico di Vibo Valentia è il primo sul taccuino di Aurelio De Laurentis?

Francesco Calzona è calcisticamente figlio di Maurizio Sarri: quest'ultimo lo aveva voluto come vice dell'Avellino nel lontano 2007. Prima della chiamata in B, Calzona ha fatto tutta la gavetta: tra il 2004 e il 2006 ha allenato in eccellenza e in promozione. Per guadagnarsi da vivere ha anche fatto il venditore ambulante di caffè. Poi tutto è cambiato: vice di Maurizio Sarri. È vero, quest'ultimo non era ancora il Sarri che tutti noi conosciamo, vincitore di un campionato, un'Europa League e autore di ben 6 promozioni in carriera. Ma le premesse c'erano tutte.

Ancora Sarri

Ex calciatore dell'Arezzo con cui ha collezionato solo qualche presenza in serie B, Francesco Calzona ha sempre preferito il duro lavoro ai riflettori. Tant'è vero che si è messo in proprio solo nel 2022. Prima aveva avuto esperienze unicamente come vice allenatore o collaboratore tecnico. Dopo l'Avellino era ripartito da Perugia, sempre insieme a Sarri. Risale lo stivale andando all'Alessandria, poi arriva al Sorrento e infine all'Empoli. Qui incontra nuovamente Sarri. Insieme a lui raggiunge una storica promozione in Serie A.

Dopodiché per loro arriva la chiamata della vita: Napoli li aspetta. E Calzona non ci pensa due volte. In quegli anni nasce il bel gioco del Napoli, condito da una fase difensiva a tratti impeccabile, con Koulibaly al centro dei piani del vice tecnico calabrese. Molto spesso, infatti, Sarri cura solo la squadra in fase offensiva, lasciando il piano tattico-difensivo proprio a Calzona. Con lui il senegalese sboccia definitivamente, consacrandosi come uno dei difensori più forti d'Europa in quel periodo.

Poi Sarri abbandona i partenopei. Andrà a Londra, sponda Chelsea. Anche per Francesco è l'ora di cambiare: sceglie il Cagliari, con cui non andrà benissimo. Torna quindi come collaboratore tecnico del Napoli di Spalletti, con cui vincerà uno storico scudetto. Quell'anno il Napoli è infermabile dall'inizio alla fine. Ma Spalletti a fine stagione ringrazia e dà le dimissioni (per poi approdare sulla panchina della Nazionale).

Dalla Slovacchia alla panchina del Napoli

Calzona si ritrova senza squadra. Tempo due mesi e arriva la grande chiamata di una nazionale: la Slovacchia è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Stavolta però non gli viene proposto un ruolo di secondo piano: è lui l'allenatore. Dopo qualche mugugno iniziale, conquista un'importantissima qualificazione agli Europei, guadagnandosi la fiducia dei suoi.

Adesso c'è lui in cima alla lista dei potenziali candidati per la panchina azzurra: saprà conquistare il cuore di ADL, là dove Garcia e Mazzarri hanno fallito?

Le indiscrezioni parlano chiaro: il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra intenzionato a cambiare ancora. Rudi Garcia non aveva portato la squadra alle glorie sperate e, per questo, era stato esonerato. Al suo posto un grande ritorno: Walter Mazzarri. Il mister, tuttavia, non riesce a risollevare il Napoli dalla crisi in cui è sprofondato e De Laurentiis sembra pronto a cambiare aria. Il nome più accreditato per la panchina del Napoli è proprio quello di Francesco Calzona.

Dove allena Calzona?

Francesco Calzona attualmente allena la Slovacchia, con cui ha conquistato la qualificazione ai prossimi Europei. La federazione slovacca inoltre ha già dato l'ok in caso di doppio ruolo come allenatore sia del Napoli sia della nazionale.

Qual è lo stipendio di Calzona?

Francesco Calzona ha un contratto fino al 31 dicembre 2023 con la Nazionale slovacca, prolungabile in caso di qualificazione (già centrata) agli Europei. Le cifre ufficiali dello stipendio non sono state rivelate.