Dopo 20 anni di legame, ecco che arriva la separazione per Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia più bella del calcio e dello spettacolo italiano si è lasciata, con molti rimpianti oltre che per loro anche per i tifosi. Una cosa è certa, il patrimonio di nessuno dei due piange. Ecco a quanto ammonta quello del campione del mondo 2006.

Il patrimonio di Francesco Totti

Dopo aver giocato tanti anni a grosse cifre, Francesco Totti ha un gran bel patrimonio, che si articola tra proprietà e altri beni. Esso ammonta a poco più di 80 milioni di euro, per l'esattezza nel 2021 dovrebbe risalire a 84 milioni netti, 120 circa se parliamo del lordo.

Di certo, l'ex capitano giallorosso dovrà vedere per forza un po' ridotta la sua fortuna, in seguito alla separazione appena annunciata da Ilary Blasi, compagna di una vita e con la quale ha messo su una famiglia con tre figli, di cui l'ultima, Isabel, nata nel 2016.

Le case

Come suddetto, Francesco Totti nel corso del tempo ha acquistato varie proprietà. Parlando semplicemente di case, lui e l'ormai ex moglie Ilary, abitavano in una villa al Torrino, quartiere di Roma, che consta di ben 1500 metri quadri. Qui, probabilmente, dovrebbe rimanere la conduttrice insieme ai figli.

Passando invece al quartiere Eur, sempre nella capitale, ecco l'attico nella Torre Eurosky, che è l'edificio più alto della città. Ancora, l'ex attaccante possiede pure una villa al mare a Sabaudia, direttamente con accesso sulla spiaggia, e poi un'altra a Casal Palocco.

Le aziende

I media da anni hanno ribattezzato l'impero economico di Francesco e Ilary, come "Totty&Blasi spa", a dimostrazione della gran voglia di fare da parte dell'ormai ex coppia d'oro del calcio e dello spettacolo italiano. Tra le aziende facenti parti dell'impero, ecco la Numeber Ten, la holding che fa riferimento alla carriera del calciatore.

In particolare, questa ha un patrimonio netto di circa 7 milioni e fa capo quasi interamente all'ex 10 della Roma. A questa holding, poi, appartiene la Number Five, la quale interviene per i contratti di Totti al di fuori del mondo del calcio.

Ancora, ecco spuntare altre società, tra cui Longarina srl e Immobiliare Dieci, entrambe sono aziende che agiscono per l'appunto nel campo dell'immobiliare. La fitta rete di società è destinata a crescere nel tempo, e infatti, ecco arrivare pure: Ft10, il brand ufficiale di Francesco Totti, l'Immobiliare Acilia e Velutonia srl.

Non è però tutto oro quel che luccica, infatti l'ex coppia dopo aver fondato nel 2007 la società di abbigliamento "Never Without You", sono costretti a chiuderla circa nove anni più tardi, a causa della scarsa ricchezza accumulata, e soprattutto delle grosse perdite.

Francescot Totti, inoltre, nel corso degli ultimi anni ha provato anche a fare da consulente a giovani calciatori, per lanciarli nel mondo del calcio che conta. Tramite la sua Ct10 Management, il campione del mondo 2006 gestisce diversi giocatori, tra cui Volpato, promessa 18enne della Roma.

La separazione

Come detto, da ieri la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha gettato un'ombra su tutte quelle persone che guardavano a loro come la più bella coppia d'Italia. Dopo un amore durato 20 anni e passa, più tre figli, i due si sono dunque lasciati.

Ora bisogna capire cosa ne sarà del patrimonio dei due, visto che dovranno per forza di cose dividersi le varie gestione delle società che hanno insieme. È molto probabile, difatti, che se un'azienda vede una grande partecipazione in quote da parte dell'ex capitano giallorosso, allora è questi che la prenderà in gestione completa.

Viceversa, nel caso in cui la famosa conduttrice dovesse avere una quota maggiore. Quest'ultimo caso dovrebbe accadere per quanto riguarda la Number Five, visto che la showgirl possiede circa il 90% della proprietà. Il caso opposto, invece, dovrebbe accadere riguardo la holding Number Ten, che invece è partecipata sempre al 90%, da parte dell'ex campione della Roma. Insomma, staremo a vedere cosa deciderà di fare l'ex coppia più bella d'Italia.

