Chi era Franz Beckenbauer: vita privata e curiosità sulla leggenda del calcio tedesco

Considerato la leggenda del calcio tedesco, Franz Beckenbauer è morto all'età di 78 anni. E' stato tra i pochi sportivi a vincere la Coppa del Mondo sia da giocatore che da allenatore. Vediamo chi era ripercorrendo la sua biografia.

Classe 1945, Franz Anton Beckenbauer è nato l'11 settembre a Monaco di Baviera, sotto il segno zodiacale della Vergine. Appassionato di calcio fin da bambino, a soli 19 anni è entrato nella squadra del Bayern Monaco, restandovi fino al 1977. Con il club della sua città ha vinto quattro Coppe di Germania, quattro campionati, una Coppa delle Coppe, tre Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale.

Nel 1997, Beckenbauer - ormai soprannominato Kaiser - si è trasferito ai N.Y. Cosmos, con cui ha vinto tre campionati nordamericani, poi dal 1980 al 1982 ha giocato con l'Amburgo, dove ha vinto un altro campionato. Franz ha messo fine alla sua carriera da calciatore con i N.Y. Cosmos.

Appese le scarpette al chiodo, è diventato allenatore. E' stato alla guida di Germania Ovest, dell'Olympique Marsiglia e del Bayern Monaco. Ha vinto il campionato del mondo 1990, il campionato tedesco 1993-1994 e la Coppa UEFA 1995-1996. E' uno dei pochi protagonisti del calcio, insieme a Mário Zagallo e Didier Deschamps, ad aver vinto i mondiali sia da giocatore che da allenatore. Dal 2009 fino alla morte, avvenuta il 7 gennaio 2024, è stato presidente onorario del Bayern Monaco.

Franz Beckenbauer ha avuto tre matrimoni e una relazione, per un totale di cinque figli e otto nipoti. Il primo pargolo, Thomas, è venuto alla luce nel 1963, dopo una breve relazione con Ingrid Grönke, di professione impiegata assicurativa. La prima moglie, invece, è stata Brigitte Wittmann. Con lei ha messo al mondo due figli, Michael (1966) e Stephan (1968).

La seconda consorte è stata la segretaria della DFB Sybille Weimar, mentre la terza è Heidi. Con quest'ultima ha avuto due pargoli: Joel Maximilian (2000) e e Francesca Antonie (2003).

Padre presente con tutti i pargoli, il Kaiser ha sofferto molto quando, nel 2015, il terzogenito Stephan è morto a soli 46 anni a causa di un tumore al cervello. L'uomo era l'unico degli eredi ad aver seguito le orme di Beckenbauer ed era allenatore di calcio.

Conosciuto con il soprannome di Kaiser e chiamato semplicemente Beckenbauer, il suo nome di battesimo è Franz Anton Beckenbauer.

Considerato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio, nonché il miglior difensore di tutti i tempi, Franz Beckenbauer ha vinto due Palloni d'oro, uno nel 1972 e l'altro nel 1976. Grazie a questa doppia onorificenza, è diventato il primo difensore ad essere insignito per due volte dell'ambìto premio.

Nato nel 1945, Franz Beckenbauer è morto domenica 7 gennaio 2024 all'età di 78 anni. La famiglia non ha reso pubbliche le cause che hanno portato al decesso. Secondo alcune indiscrezioni, negli ultimi anni le sue condizioni di salute erano peggiorate.

Qualche anno prima di morire, Beckenbauer ha avuto diversi problemi di salute. Nel 2016 e nel 2017 ha subito due interventi al cuore, mentre nel 2019 ha avuto un infarto oculare. Quest'ultima malattia lo aveva lasciato quasi cieco dall'occhio destro. Il Kaiser, in una intervista di quel periodo, aveva dichiarato:

Recentemente sono stato in una clinica specialistica perché mi hanno diagnosticato un problema di circolazione all’occhio da quello destro vedo poco o niente. Non vi arrabbiate quindi se non vi vedo e vi sbatto contro.