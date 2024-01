Il ricordo straziante del fratello di Gianluca Vialli: ecco cos'ha detto prima di morire

Il 6 gennaio ricorre il primo anniversario della morte di Gianluca Vialli, deceduto a Londra a 58 anni per un tumore al pancreas.

È stato un ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo, che è rimasto nel cuore di tantissimi italiani. La traccia lasciata da Gianluca Vialli, però, va oltre i goal e le vittorie. Carisma, umanità, leadership ed empatia sono sempre stati la sua essenza.

Il fratello Giovanni Vialli, più grande di Gianluca di otto anni, ha ripercorso tutte le tappe della vita del campione italiano: da bambino brillante a calciatore professionista, ricordando infine gli ultimi attimi drammatici della malattia. Ecco cosa ha detto il fratello di Vialli in merito a quegli ultimi, dolorosi, istanti.

Gli ultimi giorni di Gianluca Vialli: il ricordo del fratello Giovanni, ecco cosa ha detto

Nell'intervista al Corriere della Sera, Giovanni Vialli, per tutti Nino, ha definito il fratello Gianluca come una persona brillante e perfezionista. Per diverso tempo non sono riusciti a vedersi spesso, perché Giovanni viveva in Thailandia da molti anni con la famiglia.

Tuttavia, quando ha saputo delle condizioni di Gianluca, si è precipitato a Londra per stargli accanto. Giovanni Vialli, infatti, ha raccontato che difficilmente Gianluca rispondeva alla domanda "Come stai?" dopo aver scoperto della malattia.

Una volta raggiunto l'ospedale, Giovanni racconta di un Gianluca Vialli che si appisolava sempre più frequentemente e si svegliava poco. Nonostante ciò, il fratello, la moglie e le figlie di Gianluca gli sono rimasti vicino fino al momento in cui ha spirato.

Le sue ultime parole

Con l'aggravarsi delle condizioni di salute dell'ex campione di calcio, il fratello è volato a Londra per stargli accanto. E proprio in quei giorni in cui il dolore cominciava a farsi sentire, "ho avuto la soddisfazione di riscoprire un rapporto che comunque c'era. Un rapporto da fratello maggiore", ha confidato.

Quali sono state le sue ultime parole? "Era fatto alla sua maniera", precisa Giovanni. "Quando siamo arrivati in stanza, ci ha detto: 'Non preoccupatevi: se voglio qualcosa, ve la chiedo'. Il 27-28 dicembre ci ha rincuorato: ‘Siete i compagni ideali, siete qui, io so che ci siete'. Penso che la sofferenza fosse troppa", ha ricordato il fratello in un vortice di emozioni, passando dalla nostalgia, attraversando la sofferenza e sconfinando nell'amore più sincero.

Poco prima, però, Gianluca ha lasciato loro le sue volontà: svolgere una festa commemorativa in suo onore per ricordarlo. Giovanni Vialli ha raccontato di aver realizzato questa festa lo scorso agosto a Grumello, con tutta la famiglia di Gianluca Vialli e i suoi amici più cari.

Gianluca Vialli e il calcio: un amore coltivato fin da bambino

Nel corso dell'intervista c'è spazio anche per ricordare le origini e la decisione di diventare calciatore. Già a 2-3 anni, Gianluca passava la maggior parte delle sue giornate in cortile, tirando di destro e sinistro contro la porta del garage. A ricordarlo è proprio suo fratello Nino.

Erano entrambi interisti, mentre gli altri fratelli e il padre juventini. Una volta che Gianluca Vialli si è affermato come calciatore professionista, Giovanni ha però affermato di avere occhi solo per lui, guardandolo in televisione e leggendo articoli delle squadre in cui giocava.

Tra i consigli richiesti da Gianluca Vialli al fratello c'è stato anche quello del trasferimento al Chelsea, squadra londinese, ricordando anche il suo amore per il calcio d'oltremanica.

Poi Mancini e l'avventura in Nazionale. Gianluca Vialli, a detta di Giovanni, non voleva fare l'allenatore per non rubare tempo alla famiglia e perché gli impegni della Nazionale sono diradati nel tempo. Tuttavia, ha sempre affiancato con determinazione e tanto affetto l'eterno amico Roberto Mancini, imboccando con lui l'avventura tra le fila degli Azzurri (fino al trionfo Europeo del 2021).

Inoltre, per il fratello, uno dei timori di Gianluca era quello di scavalcare Mancini, anche se in realtà era proprio quest'ultimo a chiedergli consigli.