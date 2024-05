La 36^ giornata di Serie A si apre con l’anticipo Frosinone Inter, con i ciociari che cercano punti fondamentali in chiave salvezza: ecco dove vederla in TV, in streaming e quali sono le probabili formazioni per il match.

Frosinone Inter, 36^ giornata di Serie A

Frosinone e Inter si sfidano nell’anticipo della 36^ giornata di Serie A. Il Frosinone arriva alla partita senza aver mai perso nelle ultime 6 gare. Solo una di queste però è stata una vittoria. Nell’ultima partita giocata ha ottenuto soltanto uno scialbo 0-0 contro l’Empoli, in una partita fondamentale in chiave salvezza. La zona retrocessione è a soli 2 punti e basta una partita per retrocedere.

L’Inter nell’ultima gara di campionato ha dovuto incassare la seconda sconfitta della competizione, sempre contro il Sassuolo. Un passo falso che però ai nerazzurri non costa caro avendo già vinto lo scudetto.

Frosinone Inter, dove vederla in TV e streaming

La partita si gioca venerdì 10 maggio e il fischio di inizio è programmato alle 20.45. Lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone è il teatro dell’incontro.

La partita è trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, applicazione disponibile su smart TV e smartphone. Sul decoder di Sky si può seguire sul canale Zona DAZN (214), previo abbonamento.

Le probabili formazioni

Di Francesco opta per un 3-5-2, pronto a cambiare forma durante la partita grazie alla duttilità di Brescianini. In difesa ci sono Bonifazi, Okoli e Lirola. A sinistra gioca Valeri, mentre a destra c’è Zortea. In mezzo al campo pesa la squalifica di Barrenenchea, pronto Gelli a completare il reparto insieme a Mazzitelli e il jolly Brescianini. La coppia di attacco è composta da Cheddira insieme all’immancabile Soulé.

Inzaghi sceglie di dare spazio a chi ne ha avuto meno nel resto della stagione. Il terzetto di difesa è composto da Carlos Augusto, De Vrij e Bisseck. Sulle fasce tornano i soliti Dimarco e Darmian. A centrocampo riposa Mkhitaryan insieme a Calhanoglu. Al loro posto, Frattesi e Asllani. Barella è il terzo. Davanti riposa Lautaro, di fianco a Thuram c’è Arnautovic titolare.

Frosinone (3-5-2) : Cerofolini, Bonifazi, Okoli, Lirola, Valeri, Gelli, Mazzitelli, Brescianini, Zortea, Cheddira, Soulé; allenatore: Eusebio Di Francesco

: Cerofolini, Bonifazi, Okoli, Lirola, Valeri, Gelli, Mazzitelli, Brescianini, Zortea, Cheddira, Soulé; allenatore: Eusebio Di Francesco Inter (3-5-2): Sommer, Carlos Augusto, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Frattesi, Asllani, Barella, Darmian, Arnautovic, Thuram; allenatore: Simone Inzaghi

Il pronostico

Nonostante il primo posto in campionato già acquisito e il clima di festa per la seconda stella, i bookmakers si aspettano che l’Inter continui a onorare la competizione puntando comunque alla vittoria e, non a caso, viene vista come la squadra favorita.

Attenzione comunque al Frosinone, alla disperata ricerca di punti salvezza e che potrebbe riuscire a trovare la via del gol nel corso della partita.