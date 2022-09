Non si placano le polemiche dopo Juventus-Salernitana. La soluzione potrebbe essere l'introduzione del fuorigioco semiautomatico in Serie A già a partire da ottobre.

Continuano le polemiche sul VAR e su molte decisioni arbitrali prese nelle ultime giornate. Quella più iconica è sicuramente il gol annullato in Juventus-Salernitana che ha negato la vittoria ai bianconeri. La Lega deve correre ai ripari e sta pensando d'introdurre il fuorigioco semiautomatico in Serie A già a partire da ottobre.

Le polemiche di Juventus-Salernitana

I fatti accaduti in Juventus-Salernitana sono lampanti, un errore arbitrale che ha messo in luce quanto ancora ci sia da fare per limitare ancor di più questo tipo di situazioni.

Il fuorigioco di Bonucci ha sancito l'annullamento del gol di Milik, fino a qui tutto bene se non fosse che vicino alla bandierina c'è Candreva a tenere in gioco tutti quanti.

La domanda dunque sorge spontanea: come ha fatto il VAR a non accorgersene? La risposta ufficiale è che in sala VAR non c'era nessuna inquadratura a disposizione nella quale poter vedere Candreva.

È evidente che sia necessario quindi mettere nuovamente mano alla questione arbitrale, perché errori come questo possono falsare il campionato.

La Lega dunque sta pensando di anticipare l'introduzione del fuorigioco semiautomatico in Serie A e di renderlo attivo già a partire da ottobre.

Sarebbe una svolta epocale per il nostro campionato che andrebbe ad automatizzare ancor di più il lavoro del direttore di gara.

Fuorigioco semiautomatico in Serie A a partire da ottobre

Il fatto accaduto in Juventus-Salernitana non è l'unico accaduto nel corso dell'era VAR, è più che altro la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Quando si vuota così il vaso di Pandora e i problemi vengono a galla non si può fare altro che cercare una soluzione.

L'Italia, checché se ne dica, in termini di automazione e tecnologia nel calcio è abbastanza all'avanguardia, basti proprio pensare all'utilizzo del VAR di cui è stata tra le pioniere.

Ora la soluzione per risolvere una problematica come quella dell'off-side esiste, si chiama fuorigioco semiautomatico e in Serie A potrebbe arrivare già ad ottobre.

Inizialmente la sperimentazione nel nostro campionato doveva partire nella prossima stagione, poi si è discusso di una sua introduzione post Mondiali in Qatar e ora, anche alla luce del difficile inizio di stagione arbitrale, potrebbe essere introdotto il mese prossimo.

In settimana l'incontro con l'Aia

Il fuorigioco semiautomatico in Serie A non è un'utopia, è già stato testato in un trofeo Nazionale e per farlo c'è stato un grande investimento di fondi.

Nel corso di questa settimana ci sarà l'incontro tra Lorenzo Casini, Presidente della Lega, e Alfredo Trentalange, Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri.

Oltre che di questa nuova tecnologia i due Presidenti affronteranno altre tematiche, soprattutto quella dell'uniformità di giudizio che sta creando più di qualche problema.

La riunione è stata convocata d'urgenza data le situazione delicata, da essa dovranno uscire delle soluzioni pratiche che aiuteranno gli arbitri e le società.

Cos'è il fuorigioco semiautomatico

Abbiamo parlato fino a qui dell'introduzione del fuorigioco semiautomatico in Serie A, e di come potremmo vederlo già a partire da ottobre, ma che cos'è di fatto questa nuova tecnologia? Come funziona?

Di fatto, l'obiettivo del fuorigioco semiautomatico è quello di limitare ancor di più l'errore umano avvalendosi di telecamere e strumenti utili a tale scopo.

Saranno 12 le telecamere utilizzate poste attorno al campo, a queste si aggiungerà l'intelligenza artificiale che potrà monitorare ben 29 punti del corpo del giocatore, tracciando di fatto lo scheletro.

L'intelligenza artificiale sarà anche direttamente collegata al pallone e capterà il preciso istante in cui si effettuerà il passaggio o la giocata.

Spetterà poi all'algoritmo calcolare la posizione esatta e se il giocatore si trova in fuorigioco oppure no.

Nessuna polemica dunque, solo precisione chirurgica e indiscutibile, questa è la via che la Lega vorrebbe intraprendere per la Serie A, ora non resta che attendere anche il giudizio dell'Associazione Italiana Arbitri.

Eliminare l'errore umano

Il calcio è fatto di persone e queste lo si sa, sono fallibili, giocatori e arbitri possono sbagliare proprio perché sono umani.

Nell'epoca prima del VAR tutta la responsabilità era addossata agli arbitri, con oneri e onori, ma poi qualcosa è cambiato.

Il VAR è stato introdotto per limitare i suddetti errori e togliere alcune responsabilità al Direttore di Gara, a giudicare da questo periodo trascorso dalla sua introduzione ci è riuscito solo in parte.

La discrezionalità di giudizio non impone un'uniformità, e questo è un fatto, ancor più grave è però che anche di fronte all'immagine in sala VAR si commettano ancora errori.

Ecco che quindi si pensa di amplificare ulteriormente la tecnologia nel mondo del calcio, la risposta per il momento è il fuorigioco semiautomatico.

Questi potrebbe rendere sterile ogni polemica relativa all'off-side e sarebbe già un grande passo in avanti per la Serie A.

Lo step successivo? Staremo a vedere, la direzione però sembra chiara: eliminare l'errore umano.

