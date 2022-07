Il calciomercato degli attaccanti, in attesa del trasferimento di Lewandowski, ha vissuto il suo momento più alto finora con l'acquisto da parte del Manchester City di Erling Haaland. Questi va a posizionarsi al centro dell'attacco di Guardiola, spingendo via Gabriel Jesus. Ecco chi è il brasiliano che va all'Arsenal.

Chi è Gabriel Jesus

Gabriel Jesus nasce a San Paolo, in Brasile, il 3 aprile 1997. Sin da bambino si dedica al calcio, giocandoci per le strade o in campetti più o meno improvvisati, per poi iniziare la sua carriera da giovanissimo al Palmeiras, ciò nel 2013, dopo aver giocato a livello dilettantistico.

Con la squadra che fu di José Altafini, l'attaccante riesce a diventare subito inamovibile nell'attacco delle giovanili. Infatti, alla fine della sua prima stagione segnerà ben 48 gol in 54 partite, insomma numeri da talento purissimo e da predestinato a fare cose grandiose nel mondo del calcio.

Grazie alle sue prestazioni, difatti, Gabriel Jesus si guadagna la convocazione in prima squadra, con l'esordio che avviene nel marzo 2015, mentre deve aspettare qualche mese per segnare il primo gol tra i professionisti veri e propri, più precisamente ad agosto contro il Joinville.

A dicembre dello stesso anno, poi, il Palmeiras complici le sue 12 reti, si laurea campione del Brasile. Ciò lo fa notare ancora di più dalle squdre europee, con il Manchester City che riesce a opzionarlo nel 2016, acquistandolo a titolo definitivo per 32 milioni di euro.

Il calciatore tuttavia viene considerato ancora troppo acerbo per l'Europa e per la Premier League, così resta ancora in Brasile in prestito al Palmeiras. L'avventura di Gabriel Jesus con la squadra che lo ha lanciato però dura solo un altro anno, visto che nel gennaio 2017 può finalmente volare in Inghilterra per giocarci.

Il nove del City

Gabriel Jesus arrivato al Manchester City si prende la maglia numero 33, con la quale esordisce contro il Tottenham nel finale di gara. Al primo febbraio, poi, risale il primo gol con i Citizens, nella partita vinta per 4-0 contro il West Ham.

Ancora, il brasiliano conquista subito tutti i tifosi oltre che il resto della squadra, con una doppietta decisiva nel match successivo, quello vinto per 2-1 contro lo Swansea. A partire dalla stagione 2019/2020, poi, dal numero 33 passa al numero nove, che è quello del centravanti rifinitore più importante.

Alla fine della stagione 2021/2022, difatti, Gabriel Jesus avrà all'attivo con il Manchester City ben 233 partite, condite da quasi 100 gol, 95 per l'esattezza. Inoltre, saranno 46 gli assist per i compagni, a dimostrazione delle sue doti non solo da goleador, ma anche da rifinitore per la squadra tutta.

Il nove dell'Arsenal

Gabriel Jesus avrebbe probabilmente voluto continuare la sua carriera col Manchester City, che da anni è ormai il club più forte della Premier League. Tuttavia, le circostanze dovute alle continue delusioni in Champions League, ne hanno cambiato il destino.

La squadra allenata da Guardiola non avrà più lo "spazio" come centravanti nella prossima stagione, bensì Erling Haaland. Il norvegese è pronto a prendersi la scena in Inghilterra, nel club che tifava da bambino a causa della presenza nello stesso di suo padre.

Per questo Gabriel Jesus è appena passato all'Arsenal, per la modica cifra di 50 milioni di euro. A pensarci nemmeno tanti, e difatti non si capisce come altre squadre inglesi o del resto d'Europa, soprattutto italiane, non abbiano pensato al brasiliano, che da agosto potrà fare la fortuna dei gunners.

Gabriel Jesus in nazionale

Gabriel Jesus si è preso col sue doti e con le sue prestazioni pure la maglia della nazionale brasiliana. Il classe 97, infatti, ha esordito nell'Under 20 nel 2015, e successivamente nell'Under 23 nello stesso anno. In seguito, poi, è stato convocato dal CT brasiliano per le olimpiadi casalinghe del 2016, nelle quali ha vinto l'oro.

A partire dal settembre 2016, ancora, il nuovo nove dell'Arsenal è entrato in pianta stabile nel giro della nazionale maggiore del Brasile, prendendosi spesso e volentieri il peso dell'attacco verdeoro sulle spalle. Al momento, infatti, il centravanti non sta deludendo avendo collezionato 56 presenze condite da 19 gol, in attesa di un mondiale che vuole vivere da protagonista.

