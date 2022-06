Dal Real Madrid a Los Angeles, solo uno come Gareth Bale poteva fare una cosa del genere. Il gallese lascia la Spagna dopo anni di successi e tanti soldi ricevuti. In California, tuttavia, non ci va gratis. Ecco lo stipendio da capogiro che l'esterno prenderà per giocare in MLS.

Gareth Bale va Los Angeles: lo stipendio

Gareth Bale pr andare a giocare in MLS con Los Angeles prenderà uno stipendio da capogiro, ma all'incontrario. Infatti, se il gallese prima era abituato a tantissimi soldi sborsati per lui dal Real Madrid, ecco che adesso in California le cose sono cambiate.

Saranno soli, si fa per dire, 1,5 i milioni di euro che verrano "elargiti" all'esterno tutto campo del Galles. L'ex Tottenham infatti si è ridotto di parecchio l'ingaggio, complice il fatto che per lui non importerà tanto fare bene con la nuova squadra nel nuoco campionato.

L'unico obiettivo di Gareth Bale è quello di giocare il mondiale in Qatar con il Galles, e così come nelle ultime stagione passate al Real Madrid, la sua nazionale viene prima di tutto. L'esterno in pratica ha scelto di pensionare a Los Angeles con uno stipendio basso, solo per trovare una squadra che gli permetta di arrivare allenato in vista della Coppa del Mondo.

Certo, però, al gallese non importa più di tanto dei soldi. Difatti, in Spagna con i Galacticos prendeve ben 15 milioni di euro nell'ultima stagione, nonostante le sue presenze siano state molto poche, sia a causa degli infortuni, sia a causa della mancanza di voglia, la quale era tutta orientata alla nazionale e alla conquista della qualificazione ai mondiali.

Gareth Bale ha guadagnato tantissimo nella sua carriera. L'accordo precedente con il Real Madrid, dalla duarata di sei anni, lo ha visto come uno dei calciatori più pagati al mondo. Difatti, il contratto ha portato alla fine di questi sei anni un totale di circa 150 milioni di sterline nelle tasche del gallese.

L'esterno inoltre ha avuto pure diversi contratti di sponsorizzazione, i quali gli hanno fruttato poco meno di 100 milioni di sterline. Ancora, Bale ha aumentato la sua già cospicua rendita tramite l'imprenditoria digitale, in particolare tramite gli E-Sport, con la sua compagnia che è presente nel mondo dei videogiochi di calcio e non solo.

Bale raggiunge Chiellini

La squadra per la quale Bale ha siglato il contratto, ovvero i Los Angeles FC, è la stessa nella quale si trova un'altra conoscenza del calcio europeo: stiamo parlando di Giorgio Chiellini. L'ex difensore della Juventus e della nazionale italiana, con la quale ha vinto l'Europeo del 2021, tuttavia dovrebbe essere più pagato del gallese.

Il toscano, difatti, anche se la cifra non è stata ancora ufficializzata, dovrebbe arrivare a guadagnare ben 3 milioni di euro. Questo ne farebbe il calciatore più pagato dell'intera rosa losangelina, in attesa dei futuri colpi del club rivale dei più famosi Galaxy.

I più pagati in MLS

Se di sicuro Gareth Bale non raggiunge la vetta dei più pagati in MLS a causa del suo "scarno" stipendio, certamente non la cima non la raggiunge neanche Chiellini. Dinanzi a loro, infatti, ci sono diversi altri calciatori molto più pagati dai svariati club del massimo campionato americano di calcio.

Al primo posto, difatti, troviamo Shaqiri che guadagna poco più di 8 milioni di dollari a ai Chicago Fire. Dietro di lui troviamo il grande Chicharito Hernandez, che ai Los Angeles Galaxy arriva a 6 milioni. Al terzo posto di questa speciale e ricca classifica si piazza Gonzalo Higuain, il quale si avvicina ai 6 milioni di stipendio, datogli dall'Inter Miami.

A scendere nella graduatoria, ecco che si trovano altri nomi famosi nel calcio europeo: Altidore, Carlos Vela, Carles Gil, si tratta perlopiù di grandi promesse che crescendo non hanno saputo mantenere il loro prospetto, ma che con quello che guadagnano comunque non si possono lamentare.

L'ultimo arrivato in MLS

L'ultimo arrivato in ordine cronologico in MLS è Lorenzo Insigne. L'esterno ex Napoli, ha raggiunto Toronto e con essa la possibilità di essere ancora più ricco. Il campione d'Europa con la nazionale nel 2021, ha infatti uno stipendio veramente da capogiro, a differenza di Bale.

L'ex capitano azzurro, difatti, dovrebbe andare a guadagnare circa 8 milioni di dollari netti, il che rappresenta una cifra enorme e che lo metterà nella speciale e ricca classifica di cui sopra. Insieme a lui in Canada, inoltre, dovrebbe arrivare anche Domenico Criscito.

