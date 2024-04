La 34^ giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera di Marassi tra Genoa e Cagliari: ecco dove vederla, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida tra Gilardino e Ranieri.

Genoa Cagliari, 34^ giornata di Serie A

Il Genoa ospita a Marassi il Cagliari nella gara che chiude la 34^ giornata di Serie A. I liguri, già certi della salvezza, cercheranno di chiudere al meglio la loro stagione, con la squadra di Gilardino reduce al momento da una vittoria nelle ultime cinque gare.

Dall’altra parte il Cagliari è in piena lotta salvezza, con la squadra sarda a soli tre punti dalla zona retrocessione. Gli uomini di Ranieri, reduci da quattro risultati utili consecutivi, dovranno fare una gran partita per avere la meglio sulla squadra di Gilardino, vista anche la differenza tra le due formazioni.

Genoa Cagliari, dove vederla in TV e in streaming

La gara di Marassi è visibile per tutti gli abbonati DAZN tramite il sito e l’app apposita. Gli abbonati Sky, invece, possono seguire il match tramite Zona DAZN o in TV sul canale 214 di Sky. La telecronaca del match è affidata ad Alberto Santi, con il commento tecnico a cura di Alessandro Budel.

Le formazioni

Gilardino deve far fronte a molte assenze, tra cui quelle di Bani, Malinovskyi, Matturro e Messias. Sulla corsia è pronto a venir riproposto Martin, con Gudmundsson e Retegui come coppia offensiva. In difesa, invece, torna De Winter.

Il Cagliari, dal canto suo, deve fare a meno di Luvumbo, assente per squalifica, con Ranieri pronto a lanciare Shomurodov unica punta, con Gaetano e Oristanio a supportarlo. Out anche l’infortunato Dossena, sostituito da Obert in difesa.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Mina, Hatzidiakos, Obert; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Augello; Oristanio, Gaetano; Shomurodov.

Le quote dei bookmakers

I bookmakers vedono in vantaggio il Genoa, con il trionfo dei rossoblù dato tra il 2,25 e il 2,42. L’X viene quotato tra il 2,95 e il 3,10, mentre la vittoria del Cagliari è data tra il 3,20 e il 3,45.

