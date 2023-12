Serie A 2023/2024, Genoa Inter: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Genoa ospita l'Inter capolista nella partita valevole per la 18^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

L'Inter sfida in trasferta il Genoa in una partita fondamentale valevole per la 18^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Genoa-Inter, 18^ giornata di Serie A

Ultima sfida del 2023 per Genoa e Inter che si affronteranno in una partita molto importante. In palio ci saranno infatti punti pesantissimi per entrambe, anche se ovviamente saranno utili per raggiungere obiettivi diversi.

La squadra di Gilardino si trova in un buon momento di forma, dovuto anche alla vittoria in rimonta ottenuta sul Sassuolo di Dionisi. I rossoblu navigano in buone acque in classifica ma la strada per raggiungere la salvezza è ancora lunga.

Al Ferraris arriverà l'Inter, la squadra più scomoda d'affrontare dato il gran periodo che sta vivendo. I nerazzurri occupano la vetta a più quattro dalla Juventus che insegue e che sarà impegnata nel difficile scontro con la Roma.

La compagine guidata da Inzaghi vuole vincere e spera in un passo falso dei bianconeri per allungare ulteriormente in classifica.

Genoa-Inter, dove vederla in TV e in streaming

L'Inter ha la chiara volontà di chiudere in bellezza il 2023, staccandosi ulteriormente dai bianconeri e dimostrando, ancora una volta, di essere la squadra da battere.

Il Genoa però, dal canto suo, non ha intenzione di cedere tanto facilmente e per questo potrebbe uscirne una partita molto diverte, ecco dove vederla in TV.

La sfida del Ferraris sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. Si potrà seguire anche in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi, il quale sarà supportato nel commento tecnico da Manuel Pasqual.

Quando e dove si gioca

Genoa-Inter, partita valevole per la 18^ giornata di Serie A, andrà in scena venerdì 29 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Probabili formazioni di Genoa-Inter

Qualche problema di formazione per Alberto Gilardino, soprattutto in avanti dove deve privarsi nuovamente di Retegui. Il tecnico dei rossoblu schiererà la sua squadra con il 3-5-2.

Davanti a Martinez la difesa a tre sarà composta da De Winter, Bani e Dragusin. Sulle corsie partiranno Sabelli e Vasquez, mentre in mezzo Badelj sarà affiancato da Frendrup e Malinkovisky. In avanti, via libera a Gudmunsson con Ekuban.

Anche Simone Inzaghi deve fare i conti con un'assenza pesante sul fronte offensivo, ovvero quella di Lautaro Martinez ancora fermo ai box. Nel consueto 3-5-2 dei nerazzurri in porta ci sarà Sommer.

Davanti a lui Bisseck è in vantaggio su Pavard, con lui dal primo minuto ancora spazio ad Acerbi e Bastoni. Sulle corsie pochi dubbi, Darmian partirà a destra e Carlos Augusto a sinistra, mentre in mezzo al campo Calhanoglu fungerà da play e Barella e Mkhtaryan da interni. In avanti, a colmare l'assenza del campione argentino ci penserà Arnautovic che affiancherà Thuram.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban. Allenatore: Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Il pronostico

Il Genoa sta vivendo sicuramente un buon momento di stagione, frutto di risultati positivi e prestazioni convincenti. L'Inter però, dal canto suo, sta facendo altrettanto e la vetta della classifica ne è la dimostrazione.

I nerazzurri hanno la grande opportunità di terminare il 2023 con almeno quattro punti di vantaggio sulla Juventus e in ottica proseguo di stagione non è un dettaglio.

Non mancheranno di certo le motivazioni alla squadra di Simone Inzaghi che infatti, secondo le agenzie di scommesse, parte favorita.

