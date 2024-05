L’Inter è alla ricerca di una quarta punta per completare il reparto offensivo e sembra aver messo gli occhi sul giocatore più giovane della storia ad aver segnato un gol in una partita della Champions League. Ecco chi è George Ilenikhena, giovanissimo bomber in forza all’Anversa.

Chi è George Ilenikhena

George Ilenikhena è nato il 16 agosto 2006 a Lagos. È un attaccante centrale alto 1,85 m, molto forte fisicamente e con ampi margini di miglioramento sia a livello tecnico sia dal punto di vista tattico. Brilla grazie al suo istinto, alla rapidità dei movimenti e alla capacità di attaccare lo spazio libero.

Ha iniziato a giocare a calcio nel Antony FE, squadra del quartiere parigino in cui è cresciuto. La prima squadra professionistica in cui milita è l’Amiens, in cui arriva nel 2021, a 15 anni.

Inizia la stagione 2022/2023 giocando nella squadra riserve del club, in quinta divisione francese, e in 10 presenze realizza ben 6 gol. È ancora il girone di andata quando viene promosso in prima squadra, esordendo il 19 novembre in Coppa di Francia. Il 10 gennaio 2023 fa il suo esordio in nella Ligue 2, subentrando dalla panchina nella partita contro il Guingamp. Solo tre giorni dopo segna il suo primo gol contro il Bordeaux. A fine campionato ha collezionato in totale 17 presenze e segnato un’altra rete.

Nell’estate 2023, l’Anversa, squadra campione del Belgio, lo acquista per la cifra di 6 milioni. La sua prima partita giocata è la finale di Supercoppa del Belgio. Il giocatore subentra dalla panchina e segna uno dei rigori, decisivi per la vittoria del trofeo.

Il 12 dicembre 2023, da subentrato, segna il suo primo gol in Champions League al 92° minuto, regalando all’Anversa, un’inaspettata vittoria contro il Barcellona. Questo gol lo ha reso inoltre il giocatore più giovane di sempre a segnare in Champions League, a 17 anni, 3 mesi e 27 giorni.

Da questo momento il suo nome è sui taccuini di molti club in tutta Europa, che vedono in lui il potenziale per diventare un vero bomber. Addirittura molti giornali lo definiscono già il nuovo Osimhen, soprattutto perché nato nella stessa città del campione nigeriano.

Un baby fenomeno che non ha mai giocato in Nazionale

George Ilenikhena, nonostante le grandi qualità e il doppio passaporto, non ha mai giocato in Nazionale.

Il giocatore nato a Lagos ha il passaporto nigeriano, ma visto che è cresciuto e ha vissuto a Parigi ha ottenuto così anche la cittadinanza francese.

Eppure la convocazione non è ancora arrivata, forse anche a causa degli affollati reparti offensivi delle due rappresentative che vantano un pacchetto attaccanti più che invidiabile.

La concorrenza per l’Inter

Se nell’estate 2023 all’Anversa sono bastati 6 milioni per strapparlo alla Francia, l’Inter dovrebbe spendere molto di più se decidesse di portarlo via dal Belgio. La cifra, infatti, è compresa tra i 20 e i 30 milioni, ma la spesa non è l’unico problema da affrontare.

Anche molti big club di Premier League hanno messo gli occhi su George Ilenikhena e considerando la loro maggior disponibilità economica, a fronte di un’offerta troppo onerosa, i nerazzurri non potrebbero controbattere e dovrebbero puntare verso altri lid. Per questo motivo, resta ancora viva la pista che porta ad Albert Gudmundsson del Genoa.