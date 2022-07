Mourinho lo chiama e Georginio Wijnaldum risponde, il giocatore del PSG vuole andare alla Roma ma bisogna ancora limare alcuni dettagli. Ecco chi è, dove ha giocato e perché può essere l'uomo in più dei giallorossi.

Georginio Wijnaldum vuole lasciare il Paris Saint Germain e la Roma di José Mourinho è la squadra che più lo attrae. C'è già stato un incontro al quale ne seguiranno degli altri, la volontà di tutti è quella di chiudere l'operazione. I giallorossi potrebbero arricchire così la rosa con un altro top player dopo l'arrivo di Paulo Dybala.

Wijnaldum alla Roma, si può fare

Passato al Paris Saint Germain nella sessione di mercato dello scorso anno, Georginio Wijnaldum è già stanco di rimanere e vorrebbe presto cambiare aria.

Il perno della Nazionale olandese ha bisogno di giocare con continuità per arrivare in ottime condizioni ai Mondiali in Qatar, e sa bene che alla Roma potrebbe diventare uno degli uomini chiave del centrocampo di José Mourinho.

Inoltre, ha ben capito che il progetto tecnico dei giallorossi è importante e in forte crescita, come dimostra l'arrivo di Paulo Dybala.

La dirigenza della Roma ha abbandonato tutte le altre piste e ora segue quella che porta al centrocampista olandese, un segnale forte che induce a pensare che la trattativa possa concludersi.

C'è però da limare ancora qualche punto nella trattativa con il Paris Saint Germain, ma chiedendoci chi è Georginio Wijnaldum possiamo affermare che potrebbe essere il giocatore che farebbe fare il decisivo salto di qualità alla squadra di Mourinho.

Il punto della trattativa

La Roma è molto vicina a chiudere l'affare Georginio Wijnaldum e, a incidere sulla buona riuscita della trattativa, è proprio la volontà del giocatore di trasferirsi nella Capitale italiana.

Il primo problema, ovvero quello legato all'alto ingaggio del giocatore, sembra essere risolto.

Il centrocampista olandese percepisce circa 9 milioni di euro bonus compresi, cifra che i giallorossi non sarebbero in grado di garantirgli.

Wijnaldum, però, sarebbe disposto a rinunciare a parte di essi pur di poter giocare alla corte di Mourinho, questo però non basta ancora.

Infatti, la dirigenza giallorossa deve riuscire a trovare l'accordo con il PSG per quanto riguarda la formula con la quale l'olandese arriverebbe alla Roma, ma c'è ottimismo nell'aria.

Tutte e tre le parti in causa vogliono che l'affare si concluda con esito positivo, ora spetta alle due dirigenze che godono di buoni rapporti trovare l'intesa.

La richiesta di Luis Ocampos

Prima di capire chi è Georginio Wijnaldum è necessario, per completezza, andare a vedere alcuni aspetti importanti sulla trattativa che lo potrebbe portare alla Roma.

La dirigenza giallorossa sta chiedendo al Paris Saint Germain di contribuire nelle spese per il giocatore, così da abbassare ulteriormente le cifre dell'ingaggio.

La Roma punta al prestito con un comune accordo sul pagamento dello stipendio del giocatore, nel quale tutte e tre le parti dovrebbero fare la loro parte.

Chiede che almeno il 50 per cento sia suddiviso tra PSG e il giocatore che però, come abbiamo detto, ha già dato disponibilità per ridurselo.

Luis Ocampos, uomo mercato del PSG, vorrebbe però includere l'obbligo di riscatto sulla trattativa nel 2023, anche perché il giocatore nel 2024 va in scadenza di contratto e la società parigina non vuole perderlo a parametro zero.

Dettagli della trattativa importanti ma che sono tutt'altro che insormontabili, sia per via della volontà di tutte le parti di concludere l'affare sia per i buoni rapporti tra le due società.

Chi è Georginio Wijnaldum

Fino a qui abbiamo messo in luce la situazione della trattativa che potrebbe portare Georginio Wijnaldum alla Roma, ma chi è?

Wijnaldum è un centrocampista olandese, perno della sua Nazionale di cui ne è diventato anche capitano.

Dopo i primi anni di carriera trascorsi in patria, giocando quattro stagioni al Feyenoord e quattro al PSV, è il Newcastle a portarlo in Premier League.

Gli 11 gol messi a segno in 38 partite lo mettono in luce e sarà il Liverpool ad assicurarsene le prestazioni.

Con i Reds giocherà 179 partite segnando 16 gol in cinque anni di permanenza, periodo nel quale riuscirà a conquistare molti titoli tra cui la Champions League.

Wijnaldum è un centrocampista molto prolifico, intelligente nei movimenti e con una buona tecnica.

È molto dinamico ed è temibilissimo negli inserimenti senza palla, caratteristica che fa di lui un'arma in più in zona offensiva.

È un classe 1990, ha 31 anni e ancora molo da dare ma, soprattutto, ha una grande esperienza internazionale.

L'uomo in più di Mourinho

A promuovere la trattativa è stato direttamente Mourinho, grande estimatore del centrocampista olandese per via di tutte le caratteristiche sopra elencate.

Bisogna considerare che Wijnaldum è anche un calciatore molto affidabile oltre che professionale, dunque molto funzionale allo spogliatoio giallorosso.

La rosa che la dirigenza giallorossa sta costruendo è un mix di giovani ed esperti, campioni pronti a dare l'esempio e a trascinare la squadra verso nuove conquiste.

Sembra chiaro ormai a tutti che l'ambizione sia diventata ben più alta della Conference League, e l'entusiasmo della piazza è palpabile.

D'altra parte, prima di trovare la formula giusta sono passate diverse stagioni.

Chiudiamo l'articolo con una domanda: con l'acquisto di Wijnaldum la Roma potrà ambire anche allo scudetto?