Dopo un brutto periodo sia in campo che fuori, Gerard Piqué ha annunciato il ritiro dal mondo del calcio giocato. Lo spagnolo è un simbolo del Barcellona, con il quale ha vinto tutto e di più. Ripercorriamo la carriera di uno dei difensori migliori che poi nel corso della carriera ha perso mordente.

Il ritiro di Gerard Piqué

Gerard Piqué ha spiazzato tutti nella giornata di ieri, quando ha annunciato il ritiro dal mondo del calcio giocato. Lo ha fatto con un post su instagram, mettendo un video per far leva sui sentimenti che prova per il Barcellona, e che lo vedevano sin da bambino sognare la maglia blaugrana, che poi ha indossato e onorato per tanti anni.

A 35 anni, dunque, arriva il momento di appendere gli scarpini al chiodo per il difensore centrale, il quale ha fatto parte dell'epoca d'oro del suo club, sin dai tempi di Guardiola fino ad arrivare all'ultimo grande Barca di Luis Enrique.

I problemi in campo e fuori

È in dubbio che Piqué stia vivendo da mesi una situazione problematica sia in campo che fuori. Riguardo il calcio, il difensore centrale non rientra nei piani di Xavi per la Liga, visto che ha giocato solo cinque partite. In Champions League, invece, lo spagnolo ha giocato quattro match, che però non sono bastati a qualificarsi per gli ottavi.

Fuori dal campo, poi, il 35enne sta passando un momento ancora peggiore, dopo la fine della relazione con la cantante Shakira, dalla quale ha avuto due figli. Piqué sembra che l'abbia tradita e questo certamente non ha aiutato il centrale nel concentrarsi al meglio sul pallone.

Inoltre, come se non bastasse, il fatto di non rientrare nei piani di Xavi va di pari passo con quello di non rientrare nei piani proprio della società Barcellona, che a fine stagione non gli avrebbe comunque rinnovato il contratto in scadenza a giugno.

Piqué l'imprenditore

Gerard Piqué oltre al mondo del calcio è un imprenditore di successo. Infatti, ha fondato una società, denominata Kosmos, con la quale si è assicurato i diritti della Coppa Davis di tennis per i prossimi 25 anni. Difatti, a lui e ai suoi soci si deve il cambio della formula della competizione che vede affrontarsi i migliori tennisti delle migliori nazionali del mondo.

Oltre alle racchette, il quasi ex calciatore ha investito pure in tanti altri mondi, a cominciare da quello dei videogiochi, in particolare negli esports. Inoltre, altri asset del suo patrimonio imprenditoriale comprendono: cibo, occhiali e ha permesso al Barcellona di raggiungere un accordo di sponsorizzazione di 200 milioni da parte dell'azienda di media Rakuten.

La carriera di Piqué

Gerard Piqué è nato a Barcellona il 2 febbraio 1987. Sin dall'inizio degli anni 2000, entra a far parte del club della sua città natale, passanto nel 2001/2002 alla selezione Under 16. Nel 2003/2004 arriva all'Under 19 e viene anche convocato nell'Under 17 spagnola.

La stagione successiva, tuttavia, il centrale arriva ai professionisti non tramite il Barcellona, bensì attraverso il Manchester United, che ne acquista le prestazioni e lo porta in Inghilterra. Esordisce in Coppa di Lega inglese il 26 ottobre 2004, e poi gioca altre due partite, una in Champions League contro il Fenerbahce e l'altra in FA Cup contro l'Exter City.

Il 2005/2006 Piqué fa pure il suo esordio in Premier League, ma comunque resta dietro nelle idee di Sir Alex Ferguson. Per questo, nell'annata successiva viene mandato in prestito al Real Saragozza, in Spagna, nella quale squadra arriva a 28 partite totali, tra campionato e coppa.

Nel 2007/2008, l'anno della vittoria da parte del Manchester United in Champions Leauge, "Geri" ottiene fiducia per nove volte in Premier da Ferguson, per un totale di 13 presenze tra tutte le competizioni. L'anno dopo, dunque, è il momento di tornare a casa.

Nel 2008/2009, il Barcellona paga 5,25 milioni di euro al Manchester per riportare Piqué in Catalogna, e subito al primo anno spesso in coppia con Puyol, vince Liga e Champions. Iniziano gli anni migliori per il centrale, che si trova alla perfezione in una delle squadre più forti di sempre, con Guardiola allenatore.

In pochi anni, nonostante il passaggio a Luis Enrique, il Barca vince tre Champions League, e due anni dopo l'ultima vittoria nell'Europa che conta, riesce addirittura nell'impresa di recuperare 4 gol di svantaggio al PSG, con un 7-1 nel ritorno degli ottavi del 2017.

Piqué, tuttavia, già senza più Puyol ai tempi dell'ultima Champions, inizia a perdere sempre più colpi, complice anche l'addio prima di Xavi e poi di Iniesta. Il centrale fatica a ritrovarsi, complice pure la sua attività imprenditoriale che ha preso un po' il sopravvento negli ultimi anni.

Infine si arriva agli ultimi giorni, nei quali Gerard ha deciso che il ritiro è la cosa migliore per se e per il Barcellona. La sua carriera, anche con la Spagna con la quale ha vinto Mondiale ed Europeo, è una delle più luminose di sempre e resterà negli annali del calcio blaugrana e spagnolo.

