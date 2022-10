È morto prematuramente a 62 anni Gian Piero Ventrone a causa di una leucemia fulminante. Il mondo del calcio è in lutto e piange uno dei preparatori atletici più rivoluzionari e riconosciuti a livello internazionale. Un pezzo di storia che se ne va tra le lacrime di chi lo conosceva e il rispetto di chi invece ne ha sentito solo parlare. Ecco chi era e dove ha lavorato.

È morto Gian Piero Ventrone, ecco chi era. Il calcio è in lutto

Per capire chi era Gian Piero Ventrone basta scorrere in queste ore i social, sono tantissimi i messaggi e i post di cordoglio per ricordarlo come persona e come un grande professionista che ha rivoluzionato il calcio.

Certo, spesso lo ha fatto fuori dai riflettori, all'ombra di allenatori che ne hanno raccolto i frutti giovando del suo lavoro.

Il suo lavoro appunto, una passione nata moltissimi anni fa che lo ha condotto in grandissime società in cui ha contribuito in varie stagioni.

Di professione faceva il preparatore atletico, ma da quando ha iniziato non ha mai smesso di rinnovarsi e d'innovare la professione per come la conosciamo.

Il suoi soprannome? Il "Marine", per via dei suoi metodi duri ma funzionali, del suo carattere rispettoso e anche per via del suo addestramento militare svolto nel reggimento San Marco, appunto i "marines".

Un umo che ha sempre saputo trovare nuove tecniche studiando nuove metodologie e applicandole al calcio, un pioniere della preparazione atletica che ora lascia un grande vuoto nel mondo dello sport.

I metodi di Ventrone, duri e rivoluzionari

Chiunque abbia mai lavorato con Gian Piero Ventrone si ricorda molto nitidamente dei suoi metodi, duri sì, ma fruttuosi e spesso fuori dagli schemi.

Un lavoro svolto sul fisico ma con un grande impatto sulla mentalità, come la campana della vergogna, suonata da coloro che in allenamento mollavano.

In pochi sono arrivati a suonarla perché la motivazione di arrivare fino alla fine era più forte. Una motivazione data da Ventrone che arrivava fino al cuore dei suoi giocatori, nessuno avrebbe mai voluto mollare davanti al "Marine".

Corse infinite e percorsi ad ostacoli con i tronchi, due tra le caratteristiche che più lo hanno reso famoso nel mondo del calcio e per cui i giocatori lo ricordano con nostalgia.

Così come la musica rock che accompagnava le lunghissime sessioni in palestra, e il "Marine" era lì, ad osservare che ognuno svolgesse il proprio dovere con la giusta dedizione e impegno.

Un preparatore atletico duro che con il passare del tempo si faceva amare, proprio come un mentore e al contempo un sergente che ti fa sì sudare, ma solamente per il tuo bene.

La carriera del "Marine"

La carriera di Gian piero Ventrone è fortemente legata a quella dell'amico Marcello Lippi, che si accorge ben presto di lui e delle sue capacità.

Già a partire dal 1994 lo lega a sé e alla sua Juventus, società in cui i due rimasero assieme fino al 1999.

Anche nel secondo ciclo di Lippi alla Juventus Ventrone è lì presente, un amico e collaboratore fidato che rimarrà in bianconero fino al 2004.

La Juventus, Ventrone e Lippi assieme saranno in grado di vincere la Champions League, una Coppa Intercontinentale oltre che 5 Scudetti.

Un ruolino di marcia inarrestabile che fanno di loro un team implacabile.

Poi c'è l'esperienza in Nazionale, quella del 2006 che vinse l'ultimo Mondiale Azzurro, un sogno coronato anche grazie al contributo del suo preparatore atletico di fiducia.

Dopo la vittoria della Coppa de Mondo e terminata l'esperienza in Nazionale Ventrone si trasferisce prima all'Ajaccio, poi lavora con il Catania e infine arriva in Cina, sempre anche grazie al contributo di Lippi.

Nel 2021 arriva un'altra chiamata importante, quella di Antonio Conte al Tottenham che lo aveva avuto solamente da giocatore mentre era il capitano della Juventus.

Parte anche grazie a lui la rinascita degli Spurs che ora dovranno fare a meno di un tassello fondamentale dello staff.

Il ricordo della Juventus

Il club bianconero ha fatto parte della vita di Gian Piero Ventrone in modo consistente, sono molti infatti gli anni in cui il club e il preparatore sono rimasti legati, così come molti sono i trofei vinti assieme.

Tra tutte le dichiarazioni fatte nel corso di queste ore una è particolarmente interessante, e arriva direttamente dal club bianconero.

"Ricorderemo sempre la sua figura discreta, la sua cura dei dettagli, la sua filosofia del lavoro, e soprattutto quello che forse è stato il suo talento più grande: capire come il calcio stesse gradualmente entrando in una nuova era".

Queste parole racchiudono molto bene la figura di Ventrone nel mondo del calcio, uno dei primi a capire come questo sport si stesse evolvendo e di come il lato fisico potesse prendere sempre più importanza.

Dunque sì, metodi duri ma ponderati e pensati da chi era ben conscio del lavoro che stava svolgendo, della finalità e di come potesse influire in maniera significativa sulla resa del singolo e dell'intera squadra.

Gian Piero Ventrone mancherà al mondo del calcio, mancherà al mondo dello sport, sarà difficile trovare una figura in grado di prenderne il posto.

