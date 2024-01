Gianluca Vialli, un anno dalla morte dell'ex calciatore e dirigente sportivo: ecco chi era

Ricorre il 6 gennaio il primo anniversario dalla morte di Gianluca Vialli, deceduto a 58 anni per un tumore al pancreas.

La storia dell'ex calciatore aveva commosso l'Italia intera. Gianluca era nel cuore di moltissimi italiani: affetto maturato negli anni di carriera alla Sampdoria, alla Juventus e al Chelsea e aumentato durante le partite degli Europei 2020, quando Mancini lo aveva voluto nel suo staff.

A un anno dalla scomparsa si ricorda la carriera, l'indelebile segno che ha lasciato nel mondo del calcio e gli ultimi dolorosi giorni prima della scomparsa.

A un anno dalla morte di Gianluca Vialli: ricordi e commemorazioni

Un anno fa ci lasciva Gianluca Vialli, all'età di 58 anni. L'ex attaccante era stato costretto a lasciare lo staff degli azzurri per l'aggravamento delle sue condizioni: nel 2017 gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas.

La Juventus ricorda il dirigente sportivo nel primo anno della sua scomparsa con un video pubblicato sull'account ufficiale X del club. Il video ripercorre tutti i momenti più significativi di Vialli, quando indossava la maglia bianconera: dalla rovesciata alla Cremonese al sollevamento della Champions vinta a Roma contro l'Ajax nel 1996.

La Sampdoria, invece, ha deciso di omaggiare il ricordo di Vialli pubblicando sulla propria pagina Facebook l'immagine dell'ex calciatore con la maglia scudettata all'interno di una nuvola. Infine la Cremonese ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook: si tratta del racconto dei primi gol di un giovanissimo Vialli con la maglia grigiorossa.

Un anno senza Vialli: il ricordo di Mancini

Roberto Mancini interviene al Tg1 per ricordare l'anniversario della scomparsa dell'amico ex ex compagno di squadra nella Sampdoria e in Nazionale:

Amava scherzare ma questa volta lo scherzo ce lo ha fatto veramente grande. Lo vedo che mi guarda e ride perché crede di avermela fatta, ma non sa che io non ci sono cascato. Lui pensa di essersene andato, invece è qui, lo vedo e lo sento. Sarà sempre nel cuore di chi lo ama

Chi era Gianluca Vialli, scomparso a Londra per un tumore

Molti lo ricorderanno per sempre come uno degli attaccanti più forti e scattanti degli anni '80 e '90 dalla carriera internazionale. Vialli aveva iniziato a giocare nella squadra della sua città natale, Cremona, per poi passare in serie A nella Sampdoria vincendo diversi premi: tre Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e uno uno scudetto. Qualche anno dopo i trofei più prestigiosi, passando dalla Coppa UEFA con la maglia della Juventus e della Champions League. Nel 1996 la sua carriera sportiva prese una svolta, andò al Chelsea con il doppio ruolo di giocatore e allenatore.

Gianluca Vialli si è poi stabilito definitivamente Londra, dove è morto dopo una difficile battaglia contro il tumore al pancreas iniziata nel 2017 che ne aveva duramente compromesso la vita personale e lavorativa. Nel 2003 ha sposato la ex modella e arredatrice di interni Cathryn White Cooper che lo ha sostenuto durante la malattia e dalla quale ha avuto due figlie: Olivia e Sofia.

Il carisma e il talento di Gianluca Vialli resteranno indelebili nella storia del calcio. Detiene infatti diversi record incredibili: è uno dei nove calciatori al mondo ad aver vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA.

La malattia di Vialli

Dal 2017 Vialli conviveva con il tumore che lo aveva colpito: in questo tempo l'ex calciatore non ha mai nascosto le sue paure e il percorso di cure che stava seguendo.

In un'intervista concessa a Cattelan Vialli aveva anche ammesso di aver paura di morire. Nel 2021, nella docu-serie Sogno Azzurro, il capo delegazione della Nazionale Italiana aveva spiegato che considerava il cancro una sorta di “compagno di viaggio indesiderato” con il quale non “sto facendo una battaglia perché non credo che sarei in grado di vincerla, è un avversario molto più forte di me”.

Quello del tumore al pancreas è un tumore molto aggressivo, perché la maggior parte dei pazienti arriva alla diagnosi di una malattia che ha già generato metastasi. Fedez aveva raccontato a Che tempo che fa di una lunga telefonata con Gianluca Vialli, avvenuta prima della sua operazione. Fedez ha raccontato di aveva avuto la fortuna di sentirlo mentre anche lui affrontava la malattia.