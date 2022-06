Tutti gli italiani hanno ancora davanti agli occhi le immagini delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (che a causa del Covid 19 si sono svolte nel 2021). In tale palcoscenico infatti i nostri portacolori hanno regalato delle performance indimenticabili.

Tra i numerosi successi vale la pena ricordare quello di un atleta forte e istrionico, il quale con la sua determinazione e la sua simpatia ha conquistato il cuore degli italiani: stiamo ovviamente parlando di Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro a Tokyo 2020 nella specialità del salto in alto. Ma chi si cela davvero dietro il campione azzurro? Andiamo a scoprirlo.

Chi è Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi, affettuosamente soprannominato "Gimbo" o "halfshave", nasce a Civitanova Marche il 1° giugno 1992, sotto il segno dei gemelli. Alto 192 cm, sin da ragazzo mostra una spiccata passione per il basket, aiutato dalla elevata statura.

L'indirizzo verso la carriera sportiva risulta evidente se diamo un'occhiata alla sua famiglia, a partire dal fratello Gianluca, il quale ottiene ottimi risultati a livello juniores nel lancio del giavellotto, salvo poi dedicarsi alla carriera di modello e attore.

Ma il vero punto di riferimento è il padre Marco, ex campione di salto in alto, capace di ottenere per ben due volte il primato nazionale indoor. Dunque Gianmarco, sulle orme del padre campione, abbandona definitivamente il basket e sceglie di dedicarsi a tempo pieno al salto in alto. E i risultati non tardano ad arrivare.

Carriera sportiva

Dopo una buona carriera juniores, Gianmarco Tamberi ottiene nel 2016, a soli 24 anni la vittoria ai mondiali indoor di Portland. Il momento d'oro prosegue con le vittorie agli europei di Amsterdam nello stesso anno e in quelli di Glasgow nel 2021.

Ma il fiore all'occhiello della sua carriera è rappresentato certamente dalla strepitosa vittoria alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 dove, grazie anche alla peculiarità del regolamento di disciplina, ottiene la medaglia d'oro a parimerito con l'atleta del Qatar Mutaz Essa Barshim.

Durante le interviste post-gara Tamberi, galvanizzato dal successo, ha sostenuto che non avrebbe accettato di condividere la vittoria con nessuno che non fosse Barshim, sia per l'amicizia che li lega sia per un grave infortunio che ha rallentato a entrambi la carriera.

Difatti il successo alle Olimpiadi ha rappresentato per il nostro portacolori una grande occasione di rivalsa. Nel 2016, a causa di un brutto infortunio, si è visto infatti costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Rio. Le lacrime di Tamberi al momento della vittoria rappresentano così l'apice della vicenda di un campione che non si è mai dato per vinto.

Vita privata

Nonostante il notevole impegno profuso nella propria carriera sportiva, Gianmarco Tamberi non rinuncia però a pensare al proprio futuro. Il campione azzurro è infatti iscritto alla facoltà di Economia e Commercio, i cui studi vengono portati avanti tra un ritaglio di tempo e l'altare.

Parlando invece della vita sentimentale, Gianmarco è ormai in procinto di convolare a nozze con la storica fidanzata Chiara Bontempi, classe 1995, con la quale ha condiviso l'intero corso della propria carriera e che da lei è sempre stato sostenuto, in ogni momento.

La proposta di nozze è avvenuta pochi giorni prima la straordinaria avventura di Tokyo e non si può non pensare come la gioia di tale evento possa avergli dato quella spinta in più per realizzare il miglior risultato sportivo che un atleta possa desiderare.

La data del matrimonio è stata poi svelata dallo stesso Tamberi tramite social network: le nozze saranno infatti celebrate il 1° settembre 2022 e l'azzurro, con la consueta ironia che lo caratterizza, ha sostenuto di avere ancora pochi mesi di "libertà vigilata".

Le prospettive future?

Dopo il matrimonio con Chiara Bontempi, Gianmarco Tamberi potrà davvero affermare di aver realizzato il salto più importante della propria vita. E la sua carriera sportiva? Quali prospettive future ci sono?

Fresco è infatti il podio al Golden Gala 2022, ma anche grande è l'amarezza per un evento sportivo che non è ancora riuscito a regalargli il titolo iridato, rappresentando per lui un vero e proprio tabù.

Poco male, il nostro Tamberi avrà infatti modo di rifarsi ai prossimi campionati mondiali, che si svolgeranno dal 15 al 24 luglio a Eugene, in Oregon.

E se guardiamo un po' più in là, ci accorgiamo di come non manchi molto alle prossimi Olimpiadi di Parigi 2024, dove Gianmarco avrà 32 anni, ma tutti speriamo di vederlo ancora una volta battere le mani per far vibrare uno stadio colmo di tifosi pronto a sostenerlo. Esattamente come a Tokyo.

