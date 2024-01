Funerali di Gigi Riva: ecco quando e dove si svolgeranno

Una leggenda del calcio italiano, un campione indiscusso e indimenticabile. Gigi Riva si è spento lunedì 22 gennaio lasciandosi alle spalle una storia irripetibile. Ecco quando e dove si svolgeranno i funerali.

Gigi Riva si è spento all'età di 79 anni

La notizia della morte di Gigi Riva è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha trafitto il cuore di milioni di persone con la stessa forza e precisione di quel mancino, che tanto adorava usare, che ha fatto innamorare intere generazioni di appassionati.

Una vita durata 79 anni, una leggenda che invece è destinata a rimanere nella storia. Rombo di Tuono rappresenta una delle icone più importanti del calcio del Bel Paese, una figura a metà tra il calciatore e il sublime capace di portare sulle spalle il peso dei sogni di un'intera Regione.

Varesino di nascita, sardo di adozione, con la maglia del Cagliari è riuscito a vincere lo storico Scudetto del 1970 diventando simbolo e bandiera dei rossoblù.

Una carriera dedicata a questi colori, un amore incondizionato per un'isola che è stata in grado di dargli tanto e a cui è riuscito a restituire tutto ciò che poteva. Un legame profondo al punto tale che Gigi Riva, in quel magico territorio in cui è riuscito a diventare il campione che conosciamo, ha esalato l'ultimo respiro.

Quando si svolgeranno i funerali di Gigi Riva

In attesa dei funerali, è stato proclamato lutto regionale e cittadino in tutta la Sardegna e a Cagliari, città in cui è rimasto dopo la sua carriera da calciatore.

Le esequie di Gigi Riva avverranno mercoledì 24 gennaio, nel pomeriggio, nella Basilica di Bonaria proprio come accadde per Nenè e Martiradonna, altri due campioni protagonisti dello storico Scudetto.

A dare la notizia del lutto regionale è Solinas, presidente della Regione, che ha annunciato che saranno esposte bandiere a mezz'asta in tutta l'isola:

Il presidente della Regione, Christian Solinas, avuta notizia della scomparsa di Luigi Riva, ha disposto il lutto regionale sino al giorno delle esequie. Tutti gli edifici regionali, pertanto, dovranno esporre la bandiera della Sardegna, all’esterno, a mezz’asta, mentre quelle poste all’interno degli stabili, dovranno essere listate a lutto.

Tanti i messaggi di cordoglio

Quando a perdere la vita è un simbolo del calibro di Gigi Riva, tutto il mondo del calcio si stringe e ricorda quanto questi ha fatto per sostenerlo. Non manca ovviamente il tweet del Cagliari che ha deciso di ricordarlo così.

Grazie per averci ricordato ogni giorno quanto è bello essere Sardi. Lo hai fatto con i tuoi gesti, con le tue scelte, con i tuoi silenzi. Con i tuoi meravigliosi e indimenticabili gol.

È la notte più lunga della nostra storia.



— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 22, 2024

Anche la Lega Serie A ha deciso di ricordare Rombo di Tuono.

Ciao Gigi, ci mancherai ♾️
— Lega Serie A (@SerieA) January 22, 2024

