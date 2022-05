Si avvicina l'atto finale della coppa dalle grandi orecchie e sia il Liverpool che il Real Madrid vogliono aggiudicarsela. Qualcuno è già riuscito ad aggiudicarsela in passato, ecco chi sono i giocatori con più finali di Champions vinte!

Una partita che vale un'intera stagione e non solo, per qualcuno può significare inserire il proprio nome nella storia del calcio. Tra i giocatori che hanno vinto più finali di Champions League, infatti, ne troviamo alcuni impegnati nella partita di domani sera e nel caso ne uscissero vincitori potrebbero portarsi in vetta di questa speciale classifica.

La finale di domani

Siamo giunti ormai all'atto conclusivo della stagione e domani sera andrà in scena la partita più attesa dell'anno: la finale di Champions League.

A contendersela ci saranno Real Madrid e Liverpool, due squadre abituate a giocare partite così importanti e che hanno saputo sbaragliare la concorrenza.

Intendiamoci, le difficoltà durante il percorso ci sono state, ma sono state l'esperienza e la caparbietà ad avergliele fatte superare.

Klopp contro Ancelotti, la Premier League contro la Liga, due filosofie diverse che sono pronte a darsi battaglia in una sfida senza esclusione di colpi.

Per qualche giocatore questa non sarà la prima finale e scrivere il proprio nome nella storia fa gola, ecco la classifica dei giocatori che hanno vinto più finali di Champions League.

Giocatori che hanno vinto più finali di Champions, Clarence Seedorf

Iniziamo con la speciale lista di giocatori che hanno vinto più finali di Champions League con una leggenda di un passato vicino: Clarence Seedorf.

Il giocatore olandese ha avuto la fortuna di militare in squadre che si trovavano sulla cresta dell'onda e le 4 finali vinte con 3 club diversi ne sono la prova.

Ajax, Real Madrid e Milan le squadre fortunate ad averlo avuto in rosa tra la metà degli anni '90 e i primi del 2000, periodo in cui è riuscito a entrare nella storia.

Finali vinte: 1994/1995, Ajax-Milan 1-0; 1997/1998, Juventus-Real Madrid 0-1; 2002/2003, Juventus-Milan 2-3 dopo i calci di rigore; 2006/2007, Milan-Liverpool 2-1.

La Juventus è stata dunque la vittima preferita di Clarence Seedorf che ha incontrata e battuta in finale per ben due volte.

Andres Iniesta

Tra i giocatori con più finali di Champions vinte incontriamo uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio: Andres Iniesta.

Una vita in blaugrana a fare le fortune del Barcellona assieme a Xavi, Pujol, Messi e a molti altri campioni che rendevano questa squadra quasi infermabile.

Le finali di Champions League vinte sono 4, e tutte con la casacca dei catalani tra il 2004 e il 2015.

2005/2006, Barcellona-Arsenal 2-1; 2008/2009, Barcellona-Manchester United 2-0; 2010/2011, Barcellona-Manchester United 3-1, 2014/2015, Juventus-Barcellona 1-3.

Sergio Ramos

Da un giocatore simbolo del Barcellona a uno del Real Madrid, il prossimo giocatore che troviamo tra quelli che hanno vinto più finali di Champions League è Sergio Ramos.

Da giovane promessa a capitano dei Blancos con i quali si è laureato campione d'Europa per club per ben 4 volte.

Il suo passaggio al Paris Saint Germain aveva fatto discutere soprattutto per quanto riguarda le cifre, ma a Parigi non è riuscito a dare il suo contributo in questa stagione.

Pochi minuti disputati che lo stanno rendendo uno dei giocatori più pagati con meno minutaggio, e questo anche a causa di qualche infortunio di troppo.

Le 4 finali vinte con il Galacticos sono: 2013/2014, Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 doto i tempi supplementari; 2015/2016, Real Madrid-Atletico Madrid 5-3 dopo i calci di rigore; 2016/2017, Juventus-Real Madrid 1-4; 2017/2018, Real Madrid-Liverpool 3-1.

Isco

Sempre tra le fila del Real Madrid troviamo un altro dei giocatori che hanno vinto più finali di Champions: Isco.

Nonostante da qualche tempo non stia più regalando prestazioni di grande livello, complice anche il basso minutaggio che gli allenatori gli stando danno nelle ultime stagioni, il giocatore ha vinto 4 finali di Champions.

2013/2014, Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 dopo i tempi supplementari; 2015/2016, Real Madrid-Atletico Madrid 5-3 dopo i calci di rigore; 2016/2017, Juventus- Real Madrid 1-4; 2017-2018, Real Madrid-Lierpool 3-1.

Può vincere la quinta Champions domani sera, dato che fa ancora parte della rosa dei Blancos.

Dani Carvajal

Ancora Real Madrid e ancora un calciatore spagnolo, tra i giocatori che hanno vinto più finali di Champions troviamo Dani Carvajal che con i Blancos ne ha vinte 4.

Un terzino di sicuro affidamento che all'occorrenza viene schierato come centrale aggiuntivo, a soli 30 anni è giù un calciatore tra i più vincenti, ecco le finali che si + aggiudicato.

2013/2014, Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 dopo i tempi supplementari; 2015/2016, Real Madrid-Atletico Madrid 5-3 dopo i calci di rigore; 2016/2017, Juventus- Real Madrid 1-4; 2017/2018, Real Madrid-Liverpool 3-1.

Anch'egli può vincere la quinta Champions League domani sera ed entrare nella storia del calcio.

Gareth Bale

Dopo una grande stagione al Tottenham il Real Madrid si aggiudica l'asta per Gareth Bale che diventa "Mister 100 milioni".

Un appellativo che pesa e che non è semplice portare ma, nonostante questo, le prime stagioni con i Blancos sono positive.

Poi un lento ed inesorabile declino che lo relega in panchina e a non essere più il protagonista della squadra.

Il giocatore ha comunque vinto 4 finali di Champions League: 2013/2014, Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 dopo i tempi supplementari; 2015/2016, Real Madrid-Atletico Madrid 5-3 dopo i calci di rigore; 2016/2017, Juventus- Real Madrid 1-4; 2017/2018, Real Madrid-Liverpool 3-1.

Domani sera può portare a casa la quinta finale della sua carriera, anche se difficilmente lo farà da protagonista.

Luka Modric

Uno dei giocatori più forti e rappresentativi dell'ultimo decennio è sicuramente Luka Modric, anch'egli in forza al Real Madrid.

Non ci ha messo molto tempo ad entrare nel cuore dei tifosi né tanto meno a diventare uno dei punti di forza della squadra.

Con il Blancos rientra tra i giocatori con più finali di Champions vinte, grazie alle 4 che è riuscito a conquistare.

2013/2014, Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 dopo i tempi supplementari; 2015/2016, Real Madrid-Atletico Madrid 5-3 dopo i calci di rigore; 2016/2017, Juventus- Real Madrid 1-4; 2017/2018, Real Madrid-Liverpool 3-1.

Domani potrà provare a vincere la quinta della sua brillante carriera nella super sfida contro il Liverpool.

Marcelo

La pesante eredità lasciata da Roberto Carlos non era facilmente sostituibile ma, fortunatamente per il Real Madrid, a raccoglierla ci ha pensato Marcelo.

L'esterno brasiliano non ci ha messo molto a mettersi in luce ed è diventato presto un titolare inamovibile della squadra.

Le finali di Champions vinte sono 4: 2013/2014, Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 dopo i tempi supplementari; 2015/2016, Real Madrid-Atletico Madrid 5-3 dopo i calci di rigore; 2016/2017, Juventus- Real Madrid 1-4; 2017/2018, Real Madrid-Liverpool 3-1.

Anch'egli con la finale di domani potrà entrare nella storia del calcio.

Benzema

Uno dei giocatori più in forma nel corso di tutta la stagione, un calciatore che ha saputo adattarsi a ogni compagno di reparto rimanendo un punto fisso di ogni allenatore del Real Madrid: Karim Benzema è tra i giocatori che hanno vinto più finali di Champions.

Quelle conquistate fino ad ora sono 4: 2013/2014, Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 dopo i tempi supplementari; 2015/2016, Real Madrid-Atletico Madrid 5-3 dopo i calci di rigore; 2016/2017, Juventus- Real Madrid 1-4; 2017/2018, Real Madrid-Liverpool 3-1.

Domani avrà l'opportunità di mettere la ciliegina sulla torta a una stagione destinata a regalargli anche il Pallone d'Oro.

Cristiano Ronaldo

Non ha bisogno di presentazioni, da quando la Coppa Campioni è diventata la Champions League nessun giocatore ha vinto più finali di Champions di lui: Cristiano Ronaldo.

4 conquistate con il Real Madrid: 2013/2014, Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 dopo i tempi supplementari; 2015/2016, Real Madrid-Atletico Madrid 5-3 dopo i calci di rigore; 2016/2017, Juventus- Real Madrid 1-4; 2017/2018, Real Madrid-Liverpool 3-1.

E una conquistata con il Manchester United: Manchester United-Chelsea 6-5 dopo i calci di rigore.

Domani dunque, alcuni giocatori potrebbero raggiungerlo in vetta alla classifica, questo se il Real Madrid dovesse vincere la finale.