Il Giro d’Italia partirà il 4 maggio da Venaria Reale, con un omaggio al Grande Torino nel suo 75º anniversario e si concluderà a Roma il 26, dopo oltre 3.400 chilometri. Il percorso sarà ricco di emozioni, con tappe impegnative come l’ascesa a Oropa, il Mortirolo, lo Stelvio e la doppia ascesa al Monte Grappa. Ci saranno anche tratti su sterrato toscano e due cronometro individuali. Tadej Pogačar è il favorito indiscusso. Scopri il dettaglio del tracciato della corsa rosa.

