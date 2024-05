Il suo addio a Milan era nell’aria e, con l’annuncio ufficiale arrivato alle 16 di lunedì 13 maggio, Olivier Giroud ne dà l’ufficialità: ecco qual è il futuro del famoso giocatore francese.

Olivier Giroud, l’annuncio dell’addio al Milan

Il 13 maggio alle 16 in punto, dall’account Instagram del Milan, Olivier Giroud ha annunciato il suo addio dalla squadra meneghina. La notizia era nell’aria da tempo, visto le insistenti voci che lo davano partente verso i lidi dell’MLS, campionato di calcio statunitense.

Nel video, di pochi secondi, il giocatore visibilmente emozionato, annuncia che questa è stata la sua ultima stagione con la maglia rossonera e che il Milan e i suoi tifosi resteranno sempre nel suo cuore.

Sono qui per dire che giocherò le mie ultime due partite col Milan. La mia carriera continuerà, ma in MLS. Sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto qui in questi 3 anni, è il momento giusto per annunciarlo.

Sono un po’ emozionato. La mia storia col Milan finisce quest’anno, ma resterà per sempre nel mio cuore.

Le stagioni rossonere di Giroud

Olivier Giroud è arrivato al Milan il 17 luglio 2021 e la società ha pagato il suo cartellino un milione di euro più un eventuale bonus dello stesso valore. Esordisce il 23 agosto nella vittoria in trasferta contro la Sampdoria e segna i suoi primi gol in rossonero il 29 agosto contro il Cagliari, quando sigla una doppietta nella vittoria del Milan 4-1.

Se nella prima parte di stagione, tra COVID-19 e problemi alla schiena, fatica ad aiutare i suoi compagni, nella seconda parte di campionato il suo contributo diventa fondamentale, non solo con i suoi gol, ma anche per il suo stile di gioco.

Il 5 febbraio 2022, realizza una spettacolare doppietta nella vittoria del derby di Milano, che ha scatenato i tifosi milanisti che al canto di “Si è girato Giroud” e “Pioli is on fire” si sono gustati la cavalcata del Milan verso la vittoria dello scudetto a fine stagione. I due gol all’ultima giornata di Serie A contro il Sassuolo ha fatto sì che il sogno di tutti i milanisti diventasse realtà.

A fine campionato il suo score è stato di 11 gol in 29 partite, diventando il giocatore straniero più anziano a raggiungere la doppia cifra alla stagione di esordio in Serie A.

Nel suo secondo anno in rossonero è diventato l’idolo dei tifosi, ma nonostante i suoi 18 gol tra tutte le competizioni, il Milan non riesce a vincere nessun trofeo. In campionato termina con 70 punti, riuscendo ad arrivare quarta all’ultima giornata. In Champions League, invece, la squadra arriva in semifinale e viene eliminata perdendo sia all’andata sia al ritorno contro l’Inter.

La stagione 2023/2024 purtroppo non si è dimostrata fortunata né per il francese né per il suo club. Lo scudetto è stato vinto dai cugini nerazzurri e anche tutti gli altri trofei sono sfumati. Unica consolazione la certezza di aver blindato il secondo posto e la partecipazione al nuovo format della Champions League 2024/2025.

13 maggio, il giorno degli addii in casa Milan

Il giorno scelto per l’annuncio è il 13 maggio. Non sembra casuale, in quanto in questa data molte leggende rossonere hanno giocato la loro ultima partita con la maglia del Milan.

Il 13 maggio 2012, infatti, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Alessandro Nesta e Clarence Seedorf annunciavano il loro ritiro dal calcio giocato, dopo aver salutato tra le lacrime i tifosi di San Siro, dopo la partita vinta 2-1 contro il Novara, deciso da un gol di Super Pippo.

Il suo futuro in MLS

All’interno del video, Olivier Giroud annuncia che a partire dalla stagione 2024/2025 diventa un giocatore del campionato statunitense.

Nonostante ancora non sia uscita la notizia dell’ufficialità, è molto probabile che la squadra in questione sia il Los Angeles FC, club fondato nel 2014 e che nel 2022 ha vinto il titolo di campione statunitense. Nella rosa della squadra californiana c’è anche Hugo Lloris, campione del mondo nel 2018 con la Francia, proprio come Giroud.