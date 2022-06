Va in scena nel weekend il Gran Premio di Baku. Ecco dove vederlo ma non solo, visto che c'è una panoramica delle difficoltà del circuito cittadino, oltre a un recap dei precedenti che in gara hanno visto la Ferrari protagonista in negativo. Attenzione quindi alla nuova sfida contro Red Bull.

La F1 torna in pista questo weekend e dopo aver salutato un circuito cittadino come Montecarlo, riparte trovandone un altro, ovvero il Gran Premio di Baku. Tra prove libere, qualifiche e gare, non ci sarà un attimo per i piloti e le squadre per fermarsi, e quindi da casa non ci si potrà perdere un minuto.

Gran Premio di Baku: dove vederlo

Il Gran Premio di Baku, così come tutti gli altri weekend di F1 della stagione 2022, è un'esclusiva di Sky Sport. Inoltre, è presente pure la programmazione dedicata di TV8, di proprietà sempre della emittente con sede a Londra. Quindi, dove vederlo il GP?

La gara sarà possibile vederla in diretta sul canale Sky Sport F1 HD, a partire sin dal venerdì per poi arrivare alla domenica. Per quanto riguarda la trasmissione di TV8, invece, ecco che invece della diretta ci sarà la differita. Ma ci sono anche altre strategie per vedere il Gran Premio di Baku.

Si potrà, infatti, assistere alla gara in terra azera anche via streaming, tramite i servizi Sky Go, cioè proprio il servizio streaming dell'emittente fondata da Rupert Murdoch, e anche tramite NowTv. Questo è un servizio sempre di streaming di Sky, che permette la visione di diversi pacchetti, tra cui quello relativo alla F1.

Gli orari

Gli orari non sono molto differenti rispetto a quelli canonici europei, fatta eccezione per la gara. Partendo dal venerdì di libere, infatti, ecco che la prima sessione andrà in onda alle ore 13, mentre la seconda lo stesso giorno alle ore 16.

Passando al sabato, la terza sessione di prove libere, detta anche FP3, vedrà i piloti scendere in pista nuovamente alle 13. Poi, spazio alle qualifiche che partiranno alle 16, così come le FP2, su Sky, mentre su TV8 questa sessione andrà in onda alle 18:30.

Passando alla domenica, come detto, c'è un'eccezione importante per la gara. Questa, infatti, non sarà alle 15, bensì alle 13 in diretta sempre su Sky, ciò per via del fuso orario che vede l'Azerbaigian due ore avanti rispetto a gran parte d'Europa. Riguardo TV8, invece, la differita partirà dalle ore 18 in punto.

Gran Premio di Baku: i precedenti

Il Gran Premio di Baku è arrivato nel mondiale di F1 nel 2016, e di strada ne ha fatta. I precedenti ci dicono che fino ad ora nessun pilota si è ripetuto nella vittoria, e nemmeno nella pole position. Ciò a partire dalla prima edizione in cui a partire dalla prima posizione fu Rosberg, che mantenne la stessa in gara e andò a vincere davanti a Vettel e Perez.

Nel 2017 fu la volta di Hamilton in pole position, ma la vittoria andò a Ricciardo all'ora in Red Bull. La gara fu contraddistinta dalla bagarre tra l'inglese di Mercedes e Vettel, all'epoca in Ferrari, che gli diede una ruotata. L'anno successivo, proprio il tedesco si impose in qualifica, ma in gara arrivò solo quarto dietro proprio al rivale Hamilton, oltre che a Raikkonen e a Perez.

Nel 2019 le qualifiche videro la pole positio di Bottas, che con la sua Mercedes riuscì non solo a partire dalla prima posizione in griglia, ma anche a vincere davanti al compagno di squdra Hamilton. Saltato il 2020 a causa della pandemia, nel 2021 la prima posizione al sabato fu di Leclerc, ma in gara a vincere fu Perez, che approfittò prima dell'incidente di Verstappen, poi alla ripartenza dell'errore di Hamilton.

Le difficoltà del circuito

Il circuito azero è molto difficile. Se la pole position e la prima posizione in gara non hanno mai visto lo stesso pilota svettare, vuol dire che il layout cittadino rende le cose molto complicate.

Ciò a partire proprio dal fatto che si tratta di un circuito cittadino, e quindi con i muretti o i guard rail molto vicini. In pratica una frenata sbagliata e ci si può ritrovare a muro o in un vicolo cieco dal quale per uscire bisogna fare manovra.

Il punto più difficile, tuttavia, è rappresentato dalla famosissima curva 8. Si tratta della curva cosiddetta del Castello, poiché passa proprio vicino alla fortezza della parte vecchia della città azera, ed essa rappresenta il tratto più stretto di tutto il mondiale di F1. Ne sa qualcosa Leclerc, andato a sbattere in quel punto nelle qualifiche del 2019.

I punti di sorpasso

La scelta di mettere ben tre cittadini uno dopo l'altro nel mondiale di F1, infatti dopo il Gran Premio di Monaco e Baku ci sarà pure quello del Canada, potrebbe far storcere il naso a molti piloti e ingegneri e pure ai tifosi. Tuttavia, se sul circuito monegasco appare quasi impossibile superare, su quello dell'Azerbaigian ci sono delle possibilità.

La prima possibilità è rappresenta dal lunghissimo rettilineo del traguardo, che consta di ben 2,2 Km di lunghezza. Qui prendere la scia della macchina che sta davanti è facile, oltre ovviamente all'uso del DRS (Drag Reduction System) per poter passare più facilmente. Ma non c'è solo questo punto di sorpasso nel Gran Premio di Baku.

Altri punti sono rappresentati dal lungo rettilineo che porta a curva 3, lì dove si trova un'altra zona DRS. Inoltre, da non dimenticare pure il punto di successivo alla famigerata curva 8. Ovvero un tratto velocissimo ma curvato, dove solo i più forzuti nonché folli potrebbero provare a fare una mossa di sorpasso.

Ferrari, a Baku non ha mai vinto

Se i fantasmi del 2018 potrebbero tormentare nuovamente Red Bull, quelli di tutte le edizioni fin qui disputate del Gran Premio di Baku, potebbero farlo con Ferrari. Infatti, questo è uno dei GP che la scuderia di Maranello non ha mai vinto, nonostante le due pole ottenute con Vettel nel 2018 e Leclerc nel 2021.

Proprio nel 2018 la vittoria del tedesco fu rovinata dal già citato incidente tra le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo. La successiva safety car permise a Bottas di fare la sosta ma di rimanere davanti. Lo stesso fu attaccato da Vettel alla ripartenza, che però sbagliò frenata e finì quinto, successivamente quarto proprio per il ritiro del finlandese della Mercedes.

Nel 2021, invece, si sapeva che Leclerc non avrebbe potuto tenere dietro ne le Red Bull ne le Mercedes, e così fu. Certo, però, le circostanze di gara anche l'anno scorso non sono state buone con la Ferrari, visto che alla fine il monegasco perse il podio in favore di Gasly, giungendo quarto.

Gran Premio di Baku: l'ultimo GP d'Europa

Non tutti sanno, inoltre, che il Gran Premi di Baku è stato l'ultimo GP cosiddetto d'Europa. Difatti, l'edizione del 2016 era così nominata, e non Gran Premio del'Azerbaigian così come lo è anche in questa stagione 2022 della Formula 1.

Come suddetto, la pole position e la vittoria andarono a Nico Rosberg, che ancora oggi, visto che il GP d'Europa non è più stato disputato, detiene l'ultima vittoria in assoluto. Infatti, ormai, è proprio dal 2016 che non c'è più questa denominazione.

Ricordiamo che precendentemente per diversi anni il Gran Premio d'Europa apparteneva a Valencia, in Spagna. Ancora prima, poi, ecco il Nurburgring che purtroppo così come l'altro circuito tedesco di Hockenheim, non ha più un posto nella massima Formula.

