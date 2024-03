Dossieraggio, la Procura di Roma indaga sulle accuse al presidente Gabriele Gravina

La procura di Roma ha aperto un fascicolo sul presidente della FIGC. Tra le motivazioni troviamo una presunta tangente da 250mila euro, la compravendita di una collezione di libri d'epoca e la vendita di diritti tv quando Gravina era ancora presidente della Lega Pro. Ecco tutta la verità sul perché Gabriele Gravina è indagato.

Sommario:

1. Gabriele Gravina indagato, ecco perché 2. Il risvolto 3. Cosa c'entra Lotito

Gabriele Gravina indagato, ecco perché

La storia, che intreccia la procura di Roma con quella di Perugia, ha origini lontane. Tutto parte a maggio 2022 con una telefonata di Antonio Laudati -sostituto procuratore antimafia- a Pasquale Striano, tenente della guardia di finanza. Il primo mette in contatto il secondo con un certo Emanuele Floridi, un ex collaboratore di Gabriele Gravina, amico del patron della Lazio Claudio Lotito.

Floridi, secondo la ricostruzione della procura, avrebbe passato le informazioni con cui Striano e Laudati avrebbero preparato un dossier con informazioni riservate su Gabriele Gravina. Le informazioni vengono poi presentate alla Guardia di Finanza a Roma con l'aiuto di Mariano Fabiani, direttore sportivo della Lazio. Striano e Laudati parlano di diritti tv venduti dal numero 1 della FIGC quando era ancora presidente della Lega Pro, che si collegano in modo non molto chiaro a una collezione di libri d'epoca che avrebbero fruttato a Gravina dai 250mila a un milione di euro. Quei soldi sarebbero stati poi utilizzati dal presidente della FIGC per l'acquisto di un appartamento a Milano. L'operazione ha insospettito il notaio che se ne è occupato, facendo partire una segnalazione.

Il risvolto

Da Roma il dossier passa al capoluogo umbro, perché nel frattempo si è aperta l'indagine su Laudato e Striano. Raffaele Cantone, procuratore capo di Perugia, rispedisce il plico nella Capitale, perché le circostanze devono essere approfondite. Infatti, secondo la procura di Perugia, i fatti sono veri ma le modalità con cui sono stati reperiti vengono considerate illecite: Laudato, in qualità di magistrato antimafia, non poteva accedere a quelle informazioni su Gravina. Dunque, per ora, niente indagini formali e nessuna ipotesi di reato.

Cosa c'entra Lotito

La procura di Roma adesso vuole vederci chiaro: dietro a queste accuse può esserci Claudio Lotito? Il collegamento è presto chiaro: sia Floridi che Fabiani sono entrambi due uomini fidati del patron della Lazio, ma le coincidenze non finiscono qui. Lotito considera Gravina unico responsabile della (s)vendita forzata della sua Salernitana. Secondo le regole della FIGC, infatti, due squadre della Serie A non possono appartenere a uno stesso proprietario. Per cui, quando la Salernitana è salita nella massima serie, Gravina non si è limitato ad affidare la squadra a un trust, ma ha -secondo Lotito- costretto a svendere le quote del patron della Lazio a Iervolino, che oggi è presidente dei granata. Per cui, la segnalazione contro Gravina potrebbe essere partita proprio da uomini vicini agli ambienti biancocelesti. Una faccenda poco chiara che fino ad ora ha suscitato più di qualche perplessità.