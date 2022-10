Dopo i tre gol nel derby al Manchester United, Erling Haaland ha dimostrato ancora una volta di essere uno degli attaccanti più forti del mondo. Così facendo, ha fatto vedere a Antonio Cassano di che pasta è fatto, nonostante le critiche profetiche ricevute in passato dall'ex giocatore.

Cassano contro Haaland

Antonio Cassano ancora una volta ripreso per le sue esternazioni. L'ormai ex calciatore non è nuovo a dichiarazioni che fanno discutere, ma stavolta sembrerebbe aver preso un granchio assurdo. Secondo lui, infatti, Erling Haaland, attaccante del Manchester City, "non sa giocare a calcio".

Queste parole risalgono al podcast Mucchio Selvaggio, condotto da Fedez, Luiz Sal e Martin Sal. Difatti, secondo l'ex talento di Bari Vecchia il bomber norvegese è si un grande goleador ma non è intelligente dal punto di vista calcistico come altri grandi centravanti come Benzema e Lewandowski.

Certo, però, a giudicare dalle prestazioni non sembrerebbe per niente essere così. Inoltre, lo stesso Cassano nella puntata del podcast suddetto ha riferito che dopo aver visto la Community Shield, la Supercoppa inglese, giocata tra City e Liverpool lo scorso luglio e vinta dai reds, aveva già profetizzato il non saper giocare a calcio da parte di Haaland, però stiamo vedendo come sta andando.

I numeri di Haaland

Inutile dire, che Erling Haaland sta facendo qualcosa di incredibile in Premier League, il campionato più difficile del mondo. Il norvegese, infatti, dopo la prima spenta partita in Community Shield dove si è mangiato un gol a porta vuota, ha iniziato a segnare caterve di gol.

L'ex centravanti del Borussia Dortmund ha difatti messo a segno reti in tutte le partite di Premier League tranne una, quella vinta contro il Bournemoth per 4-0 dal suo City. Anche in Champions League, poi, ha messo a referto altre segnature, ben 3 nelle prime due giornate.

È chiaro che siamo difronte a numeri impressionanti, continuati da Haaland pure nel derby di Manchester, finito 6-3 contro i rivali cittadini dello United. Già nel primo tempo, insieme a Phil Foden, il norvegese ha messo a segno una doppietta, per andare all'intervallo sul 4-0. Poi, nella seconda frazione di gioco, ne ha messo dentro un altro per portarsi il pallone a casa, da condividere col succitato Foden autore anch'egli di tre gol.

Le altre bordate di Cassano

Un'altra bordata degli ultimi giorni da parte di Cassano ha riguardato il Napoli dello scudetto, quello trascinato da Diego Armando Maradona. Secondo l'ex Roma e Sampdoria, infatti, il Pibe de Oro ha vinto da solo il campionato del 1986-1987, con di fianco degli scappati di casa.

Non si è fatta attendere la risposta di uno che ha giocato e vinto quello scudetto il 10 maggio 1987, ovvero Ciro Ferrara. L'ex giocatore di Napoli e Juventus, difatti, ha definito Cassano come fenomeno bravo solo a parlare, e capitan Bruscolotti ha rincarato la dose.

Secondo l'ex azzurro, infatti, l'opinionista pugliese potrebbe parlare più per avere visibilità che per pensarle veramente le cose che dice. Quindi, secondo Bruscolotti non ci dovrebbe dare peso a Cassano visto il soggetto che rappresenta.

Un'altra querelle riguarda Gabriel Omar Batistuta. Questi è stato uno dei più grandi attaccanti degli anni 90, capace di fare sognare Firenze e la Fiorentina a suon di gol, facendola avvicinare allo scudetto poi non arrivato proprio a causa di un suo infortunio.

L'argentino ha diviso con Cassano lo spogliatoio alla Roma, ma quest'ultimo non ne ha un bellissimo ricordo. Infatti, secondo il pugliese di Bari Vecchia, Batistuta era un tipo snob e così si comportava con tutti a Trigoria, facendo mettere addirittura il caffè sul conto della società.

Secondo l'ex viola, invece, lui e sua moglie hanno aperto le porte di casa a Cassano quando arrivò nella capitale, poiché era spaesato dal passaggio in una grande squadra. Tuttavia, nonostante l'impronta calcistica sulla sua persona, questa non l'ha aiutato a crescere per Batistuta, anzi secondo lui l'ex Milan e Inter ha perso un'occasione.

