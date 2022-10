Sulla bravura di Erling Haaland, il calciatore norvegese che da questa estate è entrato a far parte della squadra del Manchester City, non c’è da discutere. A soli 22 anni è già un grande campione, come dimostrano i 20 gol in 13 partite segnati col Manchester City.

Certamente si potrebbe pensare che il talento ce l’abbia nel sangue, considerato che anche il padre Alf-Inge è stato un calciatore professionista, ma un ruolo fondamentale potrebbe avercelo anche la dieta del campione, decisamente inconsueta.

Vediamo dunque quali sono le sue abitudini e i cibi più particolari che mangia ogni giorno.

“Mangia come un orso”: la dieta da 6000 calorie del campione

Una dieta normale, generalmente, prevede il consumo di cibi quali pollo, pasta, pesce, verdure e così via, ma Haaland svela che nella sua dieta c’è spazio anche per altri alimenti, tra cui l’anatra e il pollo in agrodolce, ma in particolare abbiamo addirittura cuore e fegato di mucca.

Anche se alcuni potrebbero storcere il naso all’idea, il calciatore commenta che “mangiare cibo di qualità che sia il più locale possibile è la cosa più importante”, infatti sceglie sempre di andare a comprare cuore e fegato dal macellaio locale di fiducia, solo così può essere sicuro di stare mangiando della carne che non faccia male.

Sconvolgente anche l’apporto calorico della sua dieta, ben 6000 calorie, ma Haaland racconta anche di un altro particolare che riguarda il suo piatto preferito, le lasagne preparate dal padre. Infatti questo è il suo pasto tipico prima di ogni partita, tanto che Pep Guardiola ha pensato addirittura di ingaggiare il padre “per venire a cucinare da noi”.

Le abitudini di Haaland, dall’acqua filtrata alla luce solare

Per quanto riguarda gli altri aspetti della sua dieta, sappiamo inoltre che una parte importante ce l’ha anche l’acqua, che il campione consuma rigorosamente filtrata insieme a tutti i suoi pasti, commentando che “possa trarre grandi benefici” per il suo corpo.

Inoltre il campione parla anche del ritmo circadiano, un processo all’interno del corpo che riguarda l’alternanza di sonno e risveglio, di cui si prende cura ad esempio guardando il sole ogni mattina, in modo tale da “ottenere un po’ di luce solare nei miei occhi”.

Insomma, l’attenzione è tanta ed è interessante menzionare come Haaland abbia ammesso di avere preso ispirazione da un campione in particolare, Cristiano Ronaldo. Il grande calciatore, infatti, è riuscito ad ottenere grandi risultati non sgarrando mai e conquistandosi una forma fisica eccezionale, mangiando il più sano possibile per poter raggiungere questo obiettivo.