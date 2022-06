Sono poche le società calcistiche in Italia ad avere l'abilità e la capacità di coltivare e di far crescere giovani talenti. Tra queste c'è sicuramente il Sassuolo, da anni una delle migliori realtà del panorama calcistico italiano e ambiente ideale per far esprimere al meglio tantissimi potenziali futuri campioni. Uno dei tanti esempi potrebbe essere rappresentato da Hamed Junior Traorè, da ben tre anni in maglia neroverde. Scopriamo chi è il giocatore finito tra gli obiettivi di calciomercato del Milan.

Chi è Hamed Junior Traorè

Hamed Junior Traorè nasce il 16 febbraio del 2000 ad Abidjan, tra le città più popolose della Costa D'Avorio. Arrivato in Italia fin da bambino e ottenuta la cittadinanza italiana, la sua carriera inizia a 15 anni con l'approdo nelle giovanili del Boca Barco, squadra della provincia di Reggio Emilia. Traorè, appena quindicenne, inizia fin da subito ad attirare l'attenzione degli addetti ai lavori insieme al fratello Amad.

Ad aggiudicarsi il gioiellino che promette così tanto bene è una società da sempre attenta ai giovanissimi talenti, ovvero l'Empoli, con i toscani che concludono l'operazione nel 2015 avendo la meglio su una già nutritissima concorrenza. Nelle giovanili dei toscani, Hamed prosegue inarrestabile nel suo processo di crescita, recitando un ruolo da assoluto protagonista nel Torneo di Viareggio del 2017.

Nella stagione 2017-2018, con l'Empoli dei grandi appena retrocesso dalla Serie A, arriva la soddisfazione dell'esordio tra i professionisti in una gara di campionato contro il Foggia vinta alla fine dai toscani per 3-1. È solo il primo naturale passo di un'ascesa rapidissima e inevitabile. Con l'immediato ritorno del club in Serie A, Traorè debutta anche nella massima serie, in una partita del 26 agosto 2018 in casa del Genoa.

Alla sua prima stagione in assoluto in A e a soli 18 anni, Hamed Junior Traorè conquista praticamente tutti: nonostante la retrocessione in B, il classe 2000 si rivela un giocatore già più che pronto al grande calcio, arrivando a mettere insieme ben 32 presenze totali impreziosite tra l'altro da due reti. Con il campionato cadetto non più adatto ad un talento del genere, arriva, nell'estate del 2019, la chiamata del Sassuolo.

Hamed Junior Traorè, l'esplosione nel Sassuolo

Il 12 luglio del 2019, l'Empoli retrocesso nuovamente in Serie B arriva a cedere Traorè al Sassuolo con la formula di un prestito di due anni. Nell'allora squadra di Roberto De Zerbi, tra le realtà più solide della Serie A, il giocatore trova un ambiente a dir poco ideale per poter riuscire ad esprimere tutto il suo enorme potenziale. Hamed, grazie ad una personalità fuori dal comune, riesce immediatamente a diventare un punto fermo sia per il suo nuovo allenatore che per i suoi compagni di squadra.

L'eccezionale rendimento di Traorè nei suoi per ora tre anni di Sassuolo si potrebbe facilmente riassumere tramite i numeri: centrocampista centrale in grado di agire anche da trequartista per le sue notevoli abilità tecniche, l'ivoriano colleziona 33 presenze e 5 gol nella sua prima stagione in neroverde, 35 presenze e 5 gol nella seconda, e 32 presenze e ben 8 gol nella terza.

La definitiva maturazione sembra essere arrivata con l'arrivo sulla panchina del Sassuolo di Alessio Dionisi e grazie ad un'intesa sempre maggiore con talentuosi compagni d'attacco come Raspadori, Scamacca e Berardi. Un giocatore, in sintesi, sempre più consapevole dei propri mezzi, e intorno al quale iniziano inevitabilmente a circolare con grande insistenza diverse voci di calciomercato.

Il Milan su Traorè: possibile il grande salto in una big

Grazie al suo sempre più notevole rendimento, Traorè, giovane dall'enorme potenziale con già quattro anni di Serie A di alto livello alle spalle, sarebbe infatti finito tra gli obiettivi di calciomercato del Milan, alla ricerca di un centrocampista di spessore per coprire il vuoto lasciato dalla partenza di Franck Kessié.

Secondo quanto riferito dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, la società rossonera potrebbe prendere seriamente in considerazione l'idea di lanciarsi sull'ivoriano classe 2000 nel caso in cui non dovesse alla fine concretizzarsi la trattativa per portare a Milano Renato Sanches. Nonostante il suo contratto con il Sassuolo scada nel 2024, Hamed Junior Traorè potrebbe essere finalmente pronto al grande salto in una big.