Continua la tre giorni europea con la partita tra Hearts e Fiorentina. Ecco dove vederla in tv e le probabili formazioni di una sfida che è decisiva per il passaggio del turno.

Prosegue la tre giorni europea con la Conference League, alla sua seconda edizione. L'italiana impegnata è la Fiorentina che cercherà di passare sul campo dell'Hearts, in una sfida già decisiva per il passaggio del turno. Ecco dove vederla in tv e le probabili formazioni.

Hearts-Fiorentina, dove vederla in tv

La tre giorni europea finisce oggi con Europa League e Conference League, in quest'ultima ecco la partita della Fiorentina in casa degli scozzesi dell'Hearts. Per vederla in tv, non ci sarà bisogno per forza dell'abbonamento a tv private, bensì basterà mettere su Tv8 per godersi la sfida.

Se invece non si vuole rinunciare all'abbonamento, il match lo si potrà vedere tramite Sky sui canali: Sky Sport Football (203), Sky Sport (253). Ancora, c'è pure il servizio streaming dell'emittente satellitare con: Sky Go e Now. Inoltre, sarà possibile usufruire pure di quello di Dazn.

L'orario della partita Hearts-Fiorentina è fissato alle ore 21:00.

Fiorentina, la probabile formazione

La Fiorentina scenderà in campo contro gli Hearts sapendo che potrebbe essere l'ultima chance di rimettere a posto un girone già compromesso, in cui finora i viola hanno ottenuto un solo punto, e nemmeno tanto buono, contro i lettoni del Riga.

Per questo Vincenzo Italiano non può tanto stare a fare turnover, a meno che non voglia decisamente passare oltre questa competizione. Il modulo sarà sempre quello del 4-3-3 con in campo: Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Kouamé, Jovic, Saponara.

Hearts, la probabile formazione

L'Hearts a differenza della Fiorentina è riuscito a battere il Riga nella seconda giornata del gruppo A di Conference League, e al momento si trova in seconda posizione. Devono riuscire quantomeno a pareggiare contro i viola per tenerli dietro.

Per questo l'allenatore Robbie Neilson potrebbe decidere di passare alla propria squadra un messaggio di mantenimento delle posizioni, per poi attaccare in contropiede. Il modulo è il 3-4-3 con in campo: Gordon; Neilson, Kingsley, Cochrane; Smith, Haring, Grant, Halliday; Forrest, Shankland, McKay.

Il momento della Fiorentina

La Fiorentina non sta attraversando un grandissimo momento. La scarsità di vittorie di questi primi due mesi di stagione 2022/2023 non aiutano l'ambiente, che dopo il grande campionato dell'anno scorso, per quest'annata sperava in qualcosa di meglio.

In Serie A la squadra di Italiano si trova in 11esima posizione con soli 9 punti fatti, frutto di appena 2 vittorie e 3 pareggi. Certo, almeno l'ultima partita è stata persa contro l'Atalanta che sta volando ed è in testa alla classifica, ma i viola sanno che non stanno facendo bene.

Per questo, dapprima contro l'Hearts, poi contro la Lazio nel big match di lunedì sera, la Fiorentina si gioca una parte importante della sua stagione, con la consapevolezza che se vince in entrambe le partite, si rilancia nel girone e poi per la lotta Champions League.

Il momento dell'Hearts

L'Hearts arriva alla partita contro la Fiorentina, come suddetto, sapendo che può anche pareggiarla e non necessariamente vincerla. Certo, in casa gli scozzessi vorranno fare bella figura, però è chiaro che l'avversario è più forte e vuole farsi valere dopo due giornate storte.

La squadra allenata da Robbie Neilson, tuttavia, deve anche riprendersi dopo il 4-0 casalingo subito dai Rangers, i quali hanno fatto agganciare gli Hearts dal Motherwell in sesta posizione della Scottish Premiership, a quota 13 punti.

In quel limbo di metà classifica del campionato scozzesso, tra l'altro, ci sono diverse compagini pronte a sfidarsi a vicenda nelle prossime partite per reclamare le posizioni immediatamente di rincalzo rispetto alle prime occupate evidentemente da Celtic e Rangers.

Gli Hearts quindi dovranno buttare il cuore oltre l'ostacolo prima contro la Fiorentina e poi si dovranno gettare a capofitto in campionato nella sfida all'Aberdeen, per cercare di strappare la quinta posizione scozzese.

