La Roma di José Mourinho sarà impegnata questo giovedì sera nella gara contro l'HJK valevole per la quinta giornata del Gruppo C dell'Europa League. La squadra giallorossa, dopo due passi falsi consecutivi contro il Betis, non può assolutamente permettersi di sbagliare per non rischiare di salutare in anticipo la competizione europea. Nella trasferta europea, i capitolini, nonostante qualche assenza pesante, vogliono conquistare i tre punti per giocarsi poi la qualificazione al turno successivo all'ultimo turno del girone.

Roma, contro l'HJK Mourinho non può commettere altri passi falsi

La Roma viene da un momento non molto positivo. La squadra di José Mourinho, dopo l'importantissimo successo in campionato contro l'Inter dello scorso primo ottobre, si è resa protagonista di qualche prestazione sottotono di troppo. Contro il Lecce e contro la Sampdoria sono arrivati due successi più sofferti del previsto, mentre nell'ultimo turno di campionato i capitolini si sono dovuti arrendere all'inarrestabile Napoli di Luciano Spalletti, che si è imposto per 1-0 grazie al gran gol di Osimhen.

A far discutere, del match contro i partenopei, è stato soprattutto l'atteggiamento eccessivamente rinunciatario della formazione giallorossa, che priva di Dybala ha mostrato ancora una volta enormi difficoltà per quanto riguarda il gioco offensivo complice anche un Tammy Abraham ancora lontanissimo dalla migliore condizione. Alla sconfitta contro la capolista della Serie A si è aggiunto poi il doppio passo falso in Europa League contro il Betis Siviglia.

L'1-2 dell'andata e l'1-1 del ritorno contro gli spagnoli ha pesantemente complicato il cammino europeo della Roma, che non può permettersi altri passi falsi se vuole continuare a sperare nel traguardo della qualificazione alla fase successiva della competizione. La situazione nel Gruppo C dell'Europa League è la seguente: Betis capolista con dieci punti, secondo il Ludogorets a quota sette e poi la Roma a quattro, con l'ultimo posto occupato invece dall'HJK a quota uno.

La Roma, che ha ottenuto fin qui solo una vittoria per 3-0 proprio contro l'HJK all'Olimpico e un pari contro il Betis, deve necessariamente fare risultato nella gara di stasera contro l'HJK e nell'ultimo turno nella gara casalinga contro il Ludogorets, che ha inflitto ai giallorossi una bruciante sconfitta per 2-1 nella gara di esordio del girone C.

HJK-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Dopo le gare di Champions del mercoledì, con la qualificazione ottenuta dall'Inter nella gara contro il Viktoria Plzen e con il Napoli che si è confermato con il 3-0 ai Rangers, ad avvicinarsi alla qualificazione vuole essere anche la Roma, che cerca punti pesanti nella trasferta contro l'HJK. Per la gara europea, José Mourinho dovrebbe afr scendere in campo i suoi con un 3-4-1-2. In porta Rui Patricio, con la difesa formata dai titolarissimi Mancini, Smalling e Ibañez.

A centrocampo, la coppia titolare dovrebbe essere composta da Cristante e Camara, con le fasce presiedute invece da Zalewski a destra e da El Shaarawy a sinistra. Davanti pesano le assenze illustrissime di Dybala per infortunio e di Zaniolo per squalifica, con il ruolo di trequartista che spetterà all'inamovibile Pellegrini. In attacco, probabile spazio per la coppia di centravanti composta da Belotti e da Tammy Abraham.

I padroni di casa dovrebbero invece scendere in campo con un 3-4-3, con Soiri, Boujellab, Lingman e Browne a centrocampo e con Olusanya, Abubakari e Hostikka a formare il terzetto offensivo.

HJK (3-4-3): Hazard; Peltola, Hoskonen, Tenho; Soiri, Boujellab, Lingman, Browne; Olusanya, Abubakari, Hostikka. ALLENATORE: Koskela

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Camara, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Abraham. ALLENATORE: Mourinho

La partita tra HJK e Roma, valevole per la quinta giornata del Gruppo C dell'Europa League e in programma questo giovedì 27 ottobre alle ore 21:00, verrà trasmessa in diretta tv sia su DAZN che su Sky Sport Uno.