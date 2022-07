Ibra resterà al Milan ancora per un'altra stagione: il club rossonero e il campione svedese hanno infatti raggiunto un accordo per il rinnovo per un altro anno con bonus.

Il Milan continua la propria marcia di avvicinamento alla nuova stagione, che vedrà i rossoneri partire con l'obiettivo di difendere lo scudetto conquistato quasi due mesi fa sul campo del Sassuolo. Con un calciomercato in entrata che è andato per adesso un po' a rilento anche a causa dei rinnovi tardivi di Maldini e di Massara, la società rossonera ha però ormai chiuso un'importante questione interna. I rossoneri hanno infatti raggiunto un accordo con Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo di contratto dell'attaccante svedese per un altro anno.

Milan e Ibra insieme per un altro anno: per lo svedese rinnovo con bonus

Alla fine l'annuncio tanto atteso da parte di tutto l'ambiente milanista è arrivato. Zlatan Ibrahimovic e il Milan resteranno insieme ancora per un altro anno. Dopo il trionfo della passata stagione, con Ibra che ha comunque recitato un ruolo importantissimo sia in campo che fuori per il tricolore numero 19 della storia milanista, le due parti hanno finalmente raggiunto un accordo definitivo per quanto riguarda il rinnovo dell'attaccante, che come noto comunque da un po' di tempo resterà con i rossoneri ancora per un'altra stagione.

Ibrahimovic, 41 anni tra meno di tre mesi, ha deciso di proseguire la sua avventura a Milanello, una storia caratterizzata da due scudetti conuqistati a distanza di ben undici anni e da un legame fortissimo, che potrebbe continuare a durare anche dopo che Zlatan avrà appeso le scarpe al chiodo. Quello del ritiro è un momento che il diretto interessato vuole tenere per il momento ancora lontano, con lo svedese voglioso di chiudere regalando alla propria squadra altri trofei importanti.

Per quanto riguarda l'accordo tra le due parti, Ibrahimovic, come riportato anche da Sky Sport, ha firmato un contratto con il Milan per un'altra stagione con lo stipendio dell'attaccante che consisterà in un milione di parte fissa più altri eventuali bonus che saranno legati alle presenze e ai gol, anche se il giocatore, a causa dell'infortunio al crociato del ginocchio sinistro, potrà fare il suo ritorno in campo soltanto nel periodo compreso tra gennaio e febbraio.

Ibra al Milan per un altro anno: tra la voglia di continuare a stupire in campo e il ruolo di leader dello spogliatoio

Il Milan è impegnato in queste ore sul calciomercato per rinforzare il più possibile la rosa a disposizione di Stefano Pioli in vista del primo impegno ufficiale di campionato a San Siro contro l'Udinese. L'obiettivo della dirigenza è quello di rispondere ai colpi messi a segno per ora dalla Juventus, dall'Inter e dalla Roma, che ha da poco concluso il grande affare Dybala, e in quel senso in cima alla lista di Maldini e Massara continuerebbe ad esserci il nome di Charles De Ketelaere del Bruges.

Nel frattempo, però, i rossoneri si sono assicurati per un altro anno la presenza sia in campo che nello spogliatoio di Zlatan Ibrahimovic, un leader unico e a dir poco fondamentale per lo scudetto milanista della passata stagione e per tutta la rinascita rossonera che ha avuto luogo negli ultimi due anni e mezzo. Per la giovane rosa guidata da Pioli, oltre che per i nuovi acquisti come Adli e Origi, l'apporto di Ibrahimovic potrà rivelarsi ancora una volta di vitale importanza.

Il fuoriclasse svedese, dall'alto della sua leadership, potrà continuare a guidare i propri compagni di squadra anche nello spogliatoio e da bordocampo, ma uno come Ibra, c'è da scommetterci, avrà sicuramente una voglia immensa di poter incidere ancora anche e soprattutto sul terreno di gioco. In un campionato come la Serie A, e come già dimostrato nella scorsa annata, uno come lo svedese può ancora essere decisivo, con Pioli che per poterlo avere nuovamente a disposizione dovrà però pazientare almeno fino a gennaio o febbraio.

In attesa del recupero del giocatore, che spera poi di poter recitare una seconda parte di stagione da protagonista per poter chiudere al meglio la propria carriera, l'allenatore del Milan è pronto a contare pienamente su un Olivier Giroud apparso già in grande spolvero nell'amichevole estiva contro il Colonia e su un Divock Origi pronto a far pesare positivamente la sua esperienza con il Liverpool. Il tutto aspettando il rientro di Ibra, il cui cuore è ormai sempre più rossonero.