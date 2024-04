Mauro Icardi alla Juve? Un indizio agita il mercato della Serie A: ecco cosa c'è di vero

Maurito Icardi non ha mai nascosto di voler tornare a giocare in Italia. Wanda Nara sui social potrebbe aver postato un indizio su quale possa essere la squadra interessata. Icardi alla Juve? Ecco cosa sappiamo.

Mauro Icardi, a 31 anni, sembra aver raggiunto il pieno della sua maturità calcistica. Nella stagione 2022/2023 è riuscito a totalizzare 23 gol in 26 presenze, mentre un anno dopo è a quota 24 gol in 39 presenze. La Turchia inizia a stare stretta al giocatore e la richiesta di attaccanti nel mercato europeo è molto alta. Ecco perché in estate ci si aspetta che arrivi un'offerta al Galatasaray per portare via Maurito. Intanto a scatenarsi sui social è Wanda Nara, che sembra aver già dato un indizio su quale potrebbe essere il futuro di suo marito. Mauro Icardi potrebbe andare alla Juve? Ecco cosa sappiamo.

Mauro Icardi alla Juve? L'indizio social

Mauro Icardi potrebbe essere un pezzo pregiato durante il mercato estivo 2024. Un attaccante con le sue qualità farebbe comodo a molte squadre in Europa, Italia compresa, e lui sogna un ritorno nel Bel Paese.

Wanda Nara, moglie e agente del giocatore, ha scatenato le voci di mercato tramite post e storie su Instagram. Infatti, ha pubblicato diverse foto in cui indossa la felpa della Juventus, club che in passato era stato associato più volte a Maurito.

Cosa c'è di vero su Icardi alla Juve

Per quanto la foto abbia acceso gli animi dei tifosi bianconeri, in realtà a livello di trattativa al momento non c'è nulla sul tavolo. Non ci sono stati contatti tra l'agente e la Juventus, ma il canale di comunicazione tra Cristiano Giuntoli e Wanda Nara è stato già aperto quando il direttore sportivo lavorava per il Napoli. È possibile che l'argentina abbia voluto inviare un segnale, aprendo la porta a un possibile passaggio alla Juventus. Tuttavia, si tratta solo di suggestioni e di certo - sul finire del campionato 2023/2024 - non c'è niente.

Su una cosa però non ci sono dubbi: Wanda Nara non lascia mai niente al caso. Anche se il post non dovesse essere un diretto segnale ai bianconeri, ha comunque avuto successo, avendo riportato suo marito nuovamente al centro dell'attenzione in vista della sessione di mercato estiva.

Mauro Icardi e il passato all'Inter

Arrivato all'Inter dalla Sampdoria per 13 milioni a soli 20 anni, il periodo di Icardi a Milano lo ha visto diventare il nono bomber più prolifico della storia del club, davanti a Christian Vieri e dietro Lautaro Martinez, segnando 124 gol in 6 stagioni.

Durante il primo anno con i nerazzurri segna 9 gol in 22 partite, non convincendo a pieno i tifosi che però continuano a vederne il potenziale. Nella stagione successiva ecco la svolta, segnando 22 gol e vincendo il titolo di capocannoniere della Serie A. Nella stagione 2015/2016, a soli 22 anni, viene eletto capitano della squadra dall'allora allenatore, Roberto Mancini, e durante il campionato segna 16 gol.

La stagione successiva è forse la peggiore della squadra milanese nella storia recente. La panchina vede avvicendarsi De Boer e Pioli, il primo arrivato per sostituire il dimissionario Mancini e dopo sole 14 partite viene esonerato per averne perse 7. Stefano Pioli, invece, rimane alla guida per più partite, ma anche lui viene esonerato alla 35esima giornata. Nonostante ciò, Icardi realizza 24 gol in campionato, rimanendo un punto di riferimento per la rosa dell'Inter.

L'estate 2017 è segnata dall'arrivo di Spalletti sulla panchina. Icardi entra nella top ten dei marcatori della storia interista. Segna 29 gol, vincendo di nuovo il titolo di capocannoniere di Serie A, e i nerazzurri si qualificano alla Champions League dopo 6 anni di assenza. Durante la stagione realizza una tripletta nel derby contro il Milan e il poker contro la Sampdoria, sua ex squadra.

La prima stagione in Champions League inizia bene, ma i rapporti tra lui e la società si incrinano quando vengono intavolate le trattative per il rinnovo e per alcune dichiarazioni del suo agente (Wanda Nara), che minacciava di lasciare Milano se non avesse ricevuto la cifra che chiedeva. Al giocatore viene così revocata la nomina di capitano, che passa ad Handanovic. Da questo momento rimane lontano dai campi per 53 giorni, tra infortuni dichiarati e discussioni con la dirigenza. Nell'estate 2019 viene mandato in prestito al Paris Saint-Germain, che lo riscatta la stagione successiva per 50 milioni.

Dopo l'avventura in Turchia, con la maglia del Galatasaray, davvero Icardi sogna un ritorno sui campi della Serie A? Le notizie sono ancora incerte, ma la Juventus ha già gli occhi occhi puntati sulla prossima sessione di mercato. Si susseguono le voci su possibili nuovi acquisti. Tra loro, spunta il nome di Maxence Lacroix, conteso forse con il Milan, e torna persino quello di Mauro Icardi. Le foto social di Wanda Nara sono solo una provocazione o una frecciatina alla dirigenza bianconera?

