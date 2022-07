Ihattaren è ancora una volta sparito. Il talento olandese ex Sampdoria e ora in prestito all'Ajax dalla Juventus, non partecipa da settimane agli allenamenti del suo attuale club.

Ihattaren sparito per la seconda volta: preoccupazione in casa Ajax

Come detto, Ihattaren si era trasferito in Olanda all'inizio di quest'anno dalla Juventus con la formula del prestito. Da gennaio a giugno, il diretto interessato ha militato nella squadra di riserva dei Lancieri, ovvero lo Jong Ajax. Un'esperienza che aveva mostrato qualche segnale incoraggiante, con quattro gol e due assist fatti registrare nel campionato della seconda divisione olandese che avevano fatto sperare per una pronta ripresa di quello che resta un giovane talento.

Durante un'intervista rilasciata prima dell'amichevole dell'Ajax contro lo Shakhtar Donetsk, il dirigente del club Gerry Hamstra aveva giustificato l'assenza di Ihattaren con la motivazione di condizioni fisiche non ottimali, ma è stato poi chiarito che il giocatore non sta attraversando un grandissimo momento personale. Hamstra ha poi ribadito la vicinanza dell'Ajax nei confronti del calciatore, augurandosi che tutto possa tornare presto alla normalità senza però chiarire cosa sia realmente successo.

In merito all'attuale situazione sono poi arrivate anche le parole dell'allenatore dei Lancieri Alfred Schreuder, che ha espresso la propria speranza che il giocatore si stia comunque allenando nel migliore dei modi e che possa tornare presto a disposizione e all'interno del gruppo.

La vicenda Ihattaren-Sampdoria

La Juventus, club proprietario del cartellino di Mohamed Ihattaren, aveva acquistato il giocatore a titolo definitivo nell'agosto del 2021 dal PSV, squadra in cui l'olandese aveva lasciato intravedere ottime doti e grandi potenzialità con 74 presenze complessive e 10 gol segnati nell'arco di tre stagioni. La Juve, protagonista dell'attuale calciomercato con i coli Bremer, Pogba e Di Maria, si era assicurata il calciatore per la cifra di 1,8 milioni di euro, con i bianconeri che avevano poi girato in prestito l'olandese alla Sampdoria.

Ihattaren, centrocampista con spiccate doti offensive in grado di agire sulla trequarti e sull'intero versante d'attacco, era approdato alla corte della società blucerchiata con grandi speranze e con le attenzioni di tutti puntate addosso. A Genova, però, il giocatore aveva già dovuto fare i conti con problemi personali di questo tipo, con l'avventura ligure che alla fine non era mai davvero iniziata.

Il classe 2002, alla fine, non ha infatti mai messo piede in campo con la maglia della Sampdoria, sia per problemi che avevano a che fare con una preparazione non ottimale sia per problemi fisici di vario tipo. Infine, ecco il caso avvenuto anche adesso all'Ajax, con il calciatore che era praticamente sparito senza lasciare dietro di sé alcuna traccia. In seguito ad una richiesta di permesso alla Samp per andare in Olanda, Mohamed non aveva infatti più fatto ritorno.

Forse per un ambientamento all'interno dell'ambiente blucerchiato non andato assolutamente a buon fine, Ihattaren non era dunque più rientrato in Italia, con il giocatore che in una successiva intervista aveva poi rivelato di essersi sentito totalmente isolato e di aver avuto un rapporto non semplicissimo sia con Candreva che con l'allora tecnico dei blucerchiati D'Aversa.

La speranza, non solo per i club coinvolti ma anche e soprattutto per il giocatore, è che questa vicenda possa presto concludersi nel migliore dei modi.