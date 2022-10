Ci sono storie che fanno giri immensi e poi ritornano. Con questa citazione di cui si è un po' abusato negli ultimi anni si potrebbe descrivere la situazione tra Ilicic e il Maribor. Lo sloveno infatti ha deciso di non ritirarsi ma di continuare a giocare, lì dove tutto ebbe inizio.

Ilicic al Maribor

Josip Ilicic torna a casa, dopo aver girato nel sud, nel centro e nel nord Italia, adesso lo sloveno riparte dal Maribor. Dopo cinque lunghi e intensi anni all'Atalanta, dopo l'esperienza al Palermo e poi alla Fiorentina, il chiodo può ancora aspettare.

Già perché il jolly offensivo può ripartire lì dove tutto è iniziato, o meglio lì dove è riuscito a farsi notare nel nostro paese per poi essere acquistato dai succitati rosanero. Il suo non è soltanto un semplice ritorno, però, uno di quelli che potrebbe usare come passerella d'addio.

No, Ilicic è tornato al Maribor con l'intenzione di restarci almeno fino al 2025, così recita la scadenza del suo contratto. Per quell'anno avrà 37 anni e forse sarà arrivato veramente il momento di ritirarsi, ma ad oggi non lo è ancora.

Dal Maribor al Palermo

Come detto, Ilicic torna al Maribor, dopo esserci già stato nel 2010. Tuttavia, si può dire che adesso è un vero e proprio inizio in questo club, poiché all'epoca ci restò solo per pochi mesi. Infatti, gioca solo 5 partite di campionato, in cui comunque mette a segno 1 gol e 2 assist, più 6 match di Europa League, in cui dimostra le sue doti con 3 reti più un assist per i compagni.

Qui viene notato dal Palermo, contro cui il Maribor perde le qualificazioni, e quindi viene acquistato ad agosto per 2,3 milioni di euro. In Sicilia subito si impone titolare, tanto da giocare la prima sfida di Serie A a settembre contro il Brescia.

Il primo gol arriva contro l'Inter, e la prima vittoria con i rosanero addirittura in casa della Juventus, per 3-1, partita nella quale segna. Inoltre trascina in quella stagione i suoi verso la finale di Coppa Italia, poi persa contro l'Inter.

Ilicic in totale rimarrà al Palermo fino al 2013, quando lascerà dopo 107 presenze e 25 gol complessivi, maggiorati pure di 18 assist.

Fiorentina e Atalanta

Dopo il Palermo, Ilicic passa alla Fiorentina per 9 milioni di euro. In Toscana l'inizio non è dei migliori, complice un infortunio che gli fa saltare diverse partite fino a novembre. Il primo gol in maglia viola arriva difatti solo a dicembre, contro il Bologna, mentre il primo e unico assist in campionato a marzo contro il Chievo.

Di certo il primo anno non è stato dei migliori, e così continua quello successivo, almeno nella prima parte. Da gennaio 2015 in poi, infatti, lo sloveno fa vedere di che pasta è fatto, segnando in 5 delle ultime 6 partite di campionato.

Dopo un altro anno passato alla Fiorentina, poi, Ilicic passa all'Atalanta nel 2017/2018, per poco meno di 6 milioni e mezzo di euro. Qui, sembrerebbe arrivare una grande occasione sia per lui che per la dea siglata Gasperini, e infatti è l'inizio di una storia meravigliosa.

L'ex Maribor trascina la squadra sia in campionato che in Europa, e alla fine della stagione conterà ben 15 gol stagionali con 10 assist. L'anno successivo si ripete nonostante un infortunio nella prima parte di stagione, arrivando a 13 reti più 9 assistenze per i compagni.

La migliore stagione, poi, di Ilicic con l'Atalanta arriva nel 2019/2020, la prima con la pandemia. A fine anno sono addirittura 21 i gol complessivi, di cui 5 in Champions League e molti di questi messi a segno negli ottavi contro il Valencia. Addirittura la dea rischia poi di arrivare in semifinale, ma viene fermata a pochi minuti da un sogno dalla rimonta del PSG.

Dopo quella stagione, lo sloveno non è più riuscito a riprendersi del tutto, complice una depressione e uno stato che lo hanno attanagliato nelle annate successive, compresa ovviamente l'ultima. Per questo, dunque, Ilicic e l'Atalanta hanno voluto interrompere il loro rapporto lavorativo pochi mesi fa.

Adesso, però, c'è il ritorno al Maribor, che sa di ritorno al calcio giocato per divertimento piuttosto che per la competizione. Magari questo ridarà a Ilicic le sensazioni perse da tempo.

