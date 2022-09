Dopo molti anni in cui ci sono state tante gioie ma pure alcuni dolori, soprattutto dal punto di vista mentale ed emotivo, Ilicic lascia l'Atalanta. Il ritiro però non è ancora un opzione per lo sloveno, che vuole continuare a giocare e per questo è alla ricerca di una squadra.

Joisp Ilicic ha lasciato definitivamente l'Atalanta prima del match col Torino, poi vinto dai nerazzurri 3-1. Commozione e persino una standing ovation hanno accompagnato il saluto dell'ormai ex giocatore della banda Gasperini.

Allontanate dal diretto interessato, poi, tutte le voci su un possibile ritiro da parte sua. Le parole non lasciano spazio a dubbi: "prenderò una pausa per pensare a me e alla mia famiglia, però voglio continuare a giocare a calcio".

Parole inequivocabili da parte di Ilicic che a 34 anni potrebbe ancora avere una chance ottima per far valere le sue ottime qualità e doti calcistiche. D'altronde conosciamo benissimo la sua voglia di calcio e la sua propensione a stupire con grandi giocate e grandi gol, e fortunatamente potremmo ancora assistervi.

Il saluto dell'Atalanta

L'Atalanta ha saputo salutare alla perfezione Josip Ilicic tramite non solo l'addio prima della partita col Torino, ma anche attraverso le parole del suo comunicato ufficiale.

Dal 2017 ha incantato Bergamo con le sue giocate, le sue invenzioni, la sua classe purissima. In campo ci ha fatto sognare con le sue magie, fuori ci ha fatto commuovere per sensibilità e umanità. Il poker di Valencia resterà per sempre il manifesto del fuoriclasse Iličić, il nobile gesto di donare il pallone di quella magica serata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è il ritratto dell’uomo Josip. Ci sarebbero gol e assist da elencare, ma quello che hanno significato queste cinque stagioni vissute insieme va ben oltre i numeri. Ora le nostre strade si separano, ma i ricordi e le emozioni resteranno per sempre. In bocca al lupo Professore e grazie di tutto!

Questo si legge sul sito dell'Atalanta e certamente proprio quelle 4 reti in Champions League al Valencia rappresentano tutto il modo e il mondo calcistico esportato in campo da parte del giocatore sloveno.

Il futuro di Ilicic

Il futuro di Ilicic dunque sarà nel breve periodo libero da impegni professionali. Infatti, la sensazione è che per questi primi giorni di settembre possa preferire solo la famiglia al resto del mondo, per poi iniziare a cercare una squadra che lo voglia.

L'unica che era sulle sue tracce concretamente nel corso dell'ultima parte del mercato estivo è stato il Verona, che nell'ultimo giorno del calciomercato ha dovuto scegliere se andare avanti con Simone Verdi o se puntare tutto proprio sullo sloveno ormai ex Atalanta.

Gli scaligeri hanno scelto di prendere l'ala in prestito dal Torino, ma se dovessero continuare le difficoltà in attacco, solo alla prima il Verona ha segnato 2 gol, nelle altre giornate uno o nessuno, allora ecco che Ilicic potrebbe diventare una possibilità nuovamente concreta.

E chissà che poi non sia la Salernitana, che su Verdi aveva puntato per portarlo in Campania, a portare lo sloveno a giocare nuovamente. Sarebbe certamente un altro grande colpo per il club granata che vedrebbe salire ancora di più le suo quote per la salvezza.

Ancora, per Ilicic hanno fatto sondaggi lo scorso mese di agosto anche altre squadre di Serie A. Il Bologna che non ha ancora vinto in campionato, e che ieri si è fatto fermare dalla Salernitana in casa per 1-1, avrebbe bisogno di un calciatore così estroso nella sua rosa, visto che al momento sembra mancare proprio la creatività.

Altri due club che si sono fatti avanti chiedendo informazioni sono l'Udinese e il Lecce. Riguardo i friulani, questi hanno cominciato bene in campionato, e certamente visto il risultato dell'anno scorso non dovrebbero lottare per la salvezza ma salvarsi facilmente, quindi Ilicic andrebbe a migliorare una situazione già buona.

Per quanto riguarda il Lecce, l'interessamento risale a giugno, ma i pugliesi non hanno mai lasciato del tutto andare la pista dello sloveno. La loro situazione è più complicata rispetto a quella dell'Udinese e più simile a quella della Salernitana, relativamente alla corsa salvezza, ma proprio per questo potrebbe essere più affascinante per il calciatore.

