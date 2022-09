Arriva su Dazn una ghiotta chance di risparmio: fino a 100 euro per tutti gli appassionati di Serie A che intendono sottoscrivere un abbonamento per poter vedere il campionato 2022/2023. Ecco come ottenerlo e tutte le novità al riguardo.

Arriva su Dazn una ghiotta chance di risparmio: fino a 100 euro per tutti gli appassionati di Serie A che intendono sottoscrivere un abbonamento per poter vedere il campionato 2022/2023. Vediamo subito come ottenerlo e tutte le novità al riguardo.

Il 15 agosto è ripartita la Serie A Tim e la domanda più frequente per i tifosi italiani, come fare a vedere le partite e soprattutto quanto costa abbonarsi a Dazn. Finita l’esclusiva di TimVision con Dazn per questo campionato, la Serie A si potrà vedere anche su Sky, ma si dovrà sempre partire dal canone Dazn.

Infatti, la popolare quanto discussa piattaforma streaming ha ancora per quest’anno l’esclusiva dei diritti delle partite di tutta la Serie A Tim, tutta la Serie BKT, La Liga spagnola, tutta l'Europa League, Conference League e diverse competizioni calcistiche internazionali.

In questo articolo vi daremo tutte le dritte al riguardo per accedere a Dazn risparmiandograzie ad alcuni cambiamenti che la piattaforma ha attuato rispetto allo scorso anno e che permettono di ottenere un maxi sconto che può arrivare fino a 100 euro sull’abbonamento rispetto alla scorsa stagione, ma in un solo caso. Vediamo subito come ottenerlo e tutte le novità a riguardo.

Incredibile risparmio Dazn, 100 euro di sconto subito: gratis a tutti solo in questo caso

Prima di passare a vedere come risparmare su Dazn e in quale caso si potrà accedere al maxi sconto gratis risparmiando fino a 100 euro per tutti gli abbonati, occorre capire com’è suddivisa la nuova offerta dei piani di abbonamento della piattaforma.

Con l’avvio del nuovo campionato di calcio di serie A, gli italiani sono alla ricerca del metodo più idoneo per vederlo comodamente in streaming, ma l’unica via possibile per quest’anno è solo l’abbonarsi a Dazn.

Dazn ha lanciato per questa stagione due nuovi piani di sottoscrizione che consentono a tutti di accedere al ricco catalogo proposto dalla piattaforma con costi e funzionalità differenziati a seconda dell’alternativa scelta: il piano standard e il piano plus.

La differenza tra i due piani di abbonamento sta nel costo. Infatti, la sottoscrizione standard di Dazn è da 29,99€ al mese, mentre l’abbonamento plus è di 39,99 euro al mese.

Altra differenza, oltre al costo sta nel fatto che con l’abbonamento Plus si possono vedere i contenuti anche su più dispositivi registrandone sull’App Dazn fino a un massimo di sei.

Tuttavia, esiste ad oggi un trucco per accedere al Dazn risparmiando, o meglio un espediente legale, che permette di ottenere un maxi sconto gratis per tutti gli appassionati risparmiando fino a 100 euro sull’abbonamento di Dazn, ciò è possibile utilizzando i nuovi metodi di pagamento offerti dalla piattaforma, cioè l’utilizzo dei codici e delle carte prepagate.

Vediamo subito come assicurarsi la riduzione Dazn.

Dazn gratis per tutti, ecco come risparmiare con lo sconto

Come già detto, l'agevolazione Dazn è accessibile gratis a tutti gli appassionati di calcio. Il maxi sconto che può arrivare fino a 100 euro, ottenibile sulla sottoscrizione dell’abbonamento, può aversi tramite un “trucco legale”.

Rispetto allo scorso anno, oltre le due tipologie di abbonamento, è cambiata anche la modalità di sottoscrizione e ciò introduce un vantaggio sostanziale: è stata data la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento con i codici o le carte prepagate.

Le carte e i codici possono essere acquistati presso i tabaccai, bar e negozi abilitati Mooney o Puntolis ma anche presso i principali negozi di elettronica e supermercati. Le carte sono disponibili al costo di 99,90 euro anzichè 119,97 euro dell’abbonamento ordinario di Dazn Plus per 3 mesi.

Grazie a questa nuova modalità di pagamento tutti possono ottenere l'incredibile sconto di 100 euro a stagione. Vediamo come.

Dazn, quali sono i passaggi da seguire per ottenere il maxi sconto di 100 euro

L’incredibile sconto Dazn potrà essere fruito da tutti gli appassionati di calcio solo attivando l’abbonamento alla piattaforma tramite i codici e le carte prepagate Dazn che hanno una durata di 3 mesi e costano 99,90 euro e consentono la fruizione di un profilo Dazn Plus.

Rispetto al normale costo dell’abbonamento, cioè 39,90 euro per 3 mesi, ovvero 119,97, tali carte consentirebbero di risparmiare circa 20 euro ogni mese. Ma a ciò si aggiunge il fatto che il campionato di Serie A andrà in pausa per circa 52 giorni (dal 18 novembre al 21 dicembre) scendendo di nuovo in campo il 4 gennaio.

Nello specifico, per usufruire del maxi sconto fino a 100 euro è necessario seguire i predetti passaggi: attivare la prima prepagata di tre mesi dal 15 agosto al 15 novembre 2022. Fatto questo, la seconda prepagata dovrà essere attivata dal 4 gennaio al 4 aprile 2023, dopo lo stop dovuto ai Mondiali in Qatar. La terza e ultima carta dovrà essere attivata, invece, dal 5 aprile al 5 luglio 2023.

Seguendo tale procedura avremo speso 299,97 euro anziché 399,81, circa 100 euro di risparmio in modo perfettamente legale.

