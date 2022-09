La Nations League si avvia alla sua fine. Si conoscono i nomi di tre delle quattro squadre che prenderanno parte alle finals, e tra di esse non si aggiungeranno Inghilterra e Germania, che si affrontano a Wembley. Ecco dove vederla la partita in tv.

L'Italia affronterà l'Ungheria in uno spareggio per il primo posto, se vinciamo andiamo nuovamente alle finali di Nations League. Destino diverso invece per la sfida tra Inghilterra e Germania, con i primi già retrocessi in Lega B. Ecco dove vedere la partita in tv e le probabili formazioni.

Inghilterra-Germania, dove vederla in tv

Per assistere all'ultima giornata del girone C di Nations League, quello in cui l'Italia affronterà l'Ungheria in terra magiara, ecco che ci sarà bisogno dell'abbonamento a Sky. Infatti, Inghilterra-Germania sarà disponibile per tutti gli abbonati a partire dalle 20:45 sul canale 201.

La sfida storica tra due nazionali acerrime rivali sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e su Now Tv. Il Wembley Stadium sarà il teatro di questa partita che si prospetta molto emozionante per i tifosi, mentre ormai i giocatori hanno poco da dire al gruppo.

Inghilterra, le probabili formazioni

L'Inghilterra proverà a rifarsi contro la Germania nell'ultima partita del girone C di Nations League, anche se non sarà facile. Già retrocessa e con nessuna vittoria all'attivo finora, gli inglesi dovranno mettere in campo la grinta necessaria per battere i rivali storici, e regalare un sussulto prima del mondiale di novembre e dicembre in Qatar.

Il CT dei leoni Southgate, nonostante le prestazioni negative ottenute negli ultimi mesi, non dovrebbe cambiare modulo, affindandosi al 4-2-3-1. In campo, tuttavia, visto che non c'è niente in ballo che l'onore nei confronti dei tedeschi, ci saranno: Ramsdale; James, Tomori, Maguire, Trippier; Ward-Prowse, Rice; Mount, Grealish, Sterling; Kane. Possibile sostituzione nel secondo tempo con l'entrata in campo di Abraham.

Germania, le probabili formazioni

La Germania dopo la sconfitta inattesa contro l'Ungheria a domicilio, dovrà certamente rifarsi contro i rivali inglesi. Tuttavia, anche in questo caso non ci sono pretese sul girone, visto che i teutonici non possono più fare niente se non godersi il tracollo dell'Inghilterra retrocessa in Lega B.

Per questo, il CT Flick dovrebbe mantenere il 4-3-3 di sempre, e sempre senza gli assenti di lusso come Neur in porta, ma con giovani capaci di offendere alla prima occasione: Ter-Stegen; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan, Hofmann; Havertz, Sane, Werner.

Il momento dell'Inghilterra

Come suddetto, l'Inghilterra ha steccato malamente nel girone C di Nations League. La nazionale allenata da Southgate non vince da fine marzo, quando per noi si consumava l'ennesima delusione mondiale, mentre loro vincevano prima con la Svizzera e poi con la Costa d'Avorio.

Dopodiché, ci sono state cinque partite nel gruppo e i leoni d'Oltremanica le hanno fallite tutte. Si può dire, difatti, che solo il pareggio ottenuto all'ultimo minuto contro la Germania alla seconda giornata della competizione, sia l'unico risultato positivo, mentre per il resto buio totale, con 3 sconfitte di cui una in casa contro l'Ungheria per 4-0.

Per questo il succitato CT è finito nel ciclone e in molti vogliono che sia licenziato per far posto a qualcuno che possa guidare l'Inghilterra verso il mondiale, in una competizione che i leoni non vincono ormai dal 1966.

Il momento della Germania

La Germania arriva da una Nations League che potremmo dividere in due parti. La prima relativa a giugno, passa dalla cocente delusione per la mancata vittoria in casa contro l'Inghilterra, fino ad arrivare alla gioia e alla goduria pura per aver battuto l'Italia 5-2.

A questa parte, tuttavia, fa fronte l'altra che riguarda in particolar modo l'Ungheria. Infatti, i magiari sono riusciti a fermare per ben due volte i tedeschi, e considerando pure la sfida all'Europeo 2021, sono ben tre match di fila nei quali la selezione allenata da Marco Rossi ferma i favoriti teutonici.

Flick e compagnia, adesso, sanno che per rivitalizzare l'ambiente una bella vittoria in casa degli acerrimi rivali inglesi ci starebbe perfettamente, così da azzannare definitivamente un avversario già in difficoltà dopo la retrocessione in Lega B. Inoltre, vincere a Wembley avrebbe un sapore ancora più speciale.

