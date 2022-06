Ancora la partita Inghilterra-Italia. Ancora Europei, stavolta Under 19. Ecco dove vederla in tv e quali sono le probabili formazioni delle due squadre a poche ore dall'inizio del match.

Quasi un anno dopo la finale di Wembley, ecco che nuovamente si giocherà la partita Inghilterra-Italia. L'Europeo Under 19, infatti, mette in scena questo match. Ecco dove vederlo in tv e quali sono le probabili formazioni delle due squadre, dalle quali ci si aspetta grande spettacolo.

Inghilterra-Italia under 19: dove vederla in tv

La semifinale dell'Europeo Under 19 tra Inghilterra e Italia sarà possibile vederla in tv sui canali Rai. In particolare, sarà Rai 2 a trasmettere il match, con il prepartita a partire dalla 16:45, e l'inizio della partita che avverrà alle ore 17 in punto.

Per chi vorrà, inoltre, potrà seguirla sui canali streaming della stessa emittente televisiva pubblica italiana. Scongiutato, tra l'altro, l'incrocio con la partita del setterosa ai mondiali di nuoto contro la Francia, che sarà visibile sul canale 58, ovvero Rai Sport HD.

Le probabili formazioni

Riguardo le probabili formazioni di Inghilterra-Italia Under 19, partendo dagli azzurri, ecco che il commissario tecnico Carmine Nunziata non dovrebbe stravolgere la rosa degli undici titolari, che tanto bene hanno fatto nelle fasi precedenti alla semifinale.

In porta, difatti, dovrebbe essere confermato Desplanches, e dinanzi a lui un modulo basato sul 4-3-1-2, con il trequartista pronto al doppio ruolo di aiuto in mediana, e supporto agli attaccanti. Quindi dinanzi la porta, ecco che dovrebbero esserci: Mulazzi, Coppola, Ghilardi, Giovane; Fabbian, Miretti, Casadei; Baldanzi; Nasti, Ambrosino.

Passando agli inglesi, il CT Ian Foster potrebbe schierare il solito 4-2-3-1, tipico modulo oggi molto usato in Premier League. Davanti al portiere Matthew Cox, quindi, ecco che si dovrebbero schierare: Doyle, Quansah, Edwards, Norton-Cuffy, Chukwuemeka, Iroegbunam, Vale, Ramsey, Devine, Scarlett.

Il cammino dell'Italia

Fin qui l'Europeo Under 19 dell'Italia è stato molto positivo, con una sola grande macchia. Infatti nel girone A, la nazionale ha sì battuto la Slovacchia e la Romania, prendendosi il secondo posto, ma è stata asfaltata dalla Francia con il punteggio di 4-1.

I 4 gol subiti hanno messo in difficoltà la nostra selezione, la quale è in deficit per quanto riguarda la differenza reti. Sono solo 4, infatti, le reti messe a segno, mentre 5 quelle subite, complice pure una segnature ricevuta dalla Romania. Certo, però, con la conquista della semifinale europea, l'Italia ha raggiunto il suo obiettivo, ovvero qualificarsi ai mondiali Under 20 del prossimo anno.

Il cammino dell'Inghilterra

Per quanto riguarda l'Inghilterrra, il cammino della nazionale dei tre leoni è stato nettissimo. Nel girone B, infatti, gli inglesi hanno saputo battere nettamente sia l'Austria che la Serbia, quest'ultima con un punteggio di 4-0. Solo contro Israele c'è stata qualche tribolazione in più, ma la partite è stata vinta comunque 1-0.

Il cammino dell'Inghilterra quindi è stato netto, e difatti senza nessun gol subito. Ciò a fronte di una differenza reti che recita più sette, a causa dei 7 gol fatti contro le avversarie del proprio girone. Inoltre, così come per l'Italia, è avvenuta la qualificazione al mondiale di categoria.

I giocatori da tenere d'occhio

Ci sono diversi giocatori da tenere d'occhio nelle due formazioni di Inghilterra e Italia, che potrebbero essere al centro del mercato estivo già di quest'anno. Partendo dagli inglesi, il più pericoloso è di sicuro Dane Scarlett, temibilissimo attaccante di proprietà del Tottenham di Conte, che ha già esordito in prima squadra nell'ultima Conference League, e che ha all'attivo un gol di media a gara nell'Europeo Under 19.

Un altro da tenere d'occhio per gli inglesi è di sicuro Carney Chukwuemeka, il quale in coppia con Scarlett ha segnato il 50% dei gol fatti dall'Inghilterra in tutto il torneo. Inoltre, ha già all'attivo 12 presenze in prima squadra con l'Aston Villa in Premier League.

Passando all'Italia, anche qui si deve parlare di attaccanti e in particolare di Giuseppe Ambrosino. Il giovane doppio azzurro, infatti è di proprietà del Napoli, già con la squadra campana ha meravigliato nel campionato primavera, conquistando il premio di miglior attaccante. Poi, si è sbloccato pure agli Europei, anche se ha segnato solo un gol.

Ancora, poi, bisogna tenere d'occhio il giovane Fabio Miretti. Questi ha già esordito con la Juventus di Allegri in Serie A nell'ultima stagione, e ora prova a fari valere sempre di più in mezzo al campo, per ottenere un prestito che gli consenta di farsi le ossa in Serie A.

