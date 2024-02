Inter Atletico Madrid: dove vederla in TV e probabili formazioni

L'Inter affronta l'Atletico Madrid nella partita valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco dove vederla in TV e le formazioni.

L’Inter ospita l’Atletico Madrid nella partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Inter-Atletico Madrid, ottavi di finale di Champions League

Tornano le emozioni della Champions League per gli uomini di Simone Inzaghi, i quali saranno impegnati nell’andata degli ottavi di finale. Al Meazza arriverà l’Atletico Madrid, squadra solida e indubbiamente difficile d’affrontare.

I meneghini, nella fase a gironi, si sono posizionati al secondo posto alle spalle della Real Sociedad mentre i Colchoneros hanno vinto il proprio raggruppamento chiudendo al primo posto davanti alla Lazio di Maurizio Sarri.

I nerazzurri stanno vivendo un’annata da sogno, contrassegnata da risultati positivi e da bel gioco e l’obiettivo è arrivare il più avanti possibile in tutte le competizioni.

In campionato lo scudetto sembra ormai un traguardo raggiungibile, in Champions si deve anche fare i conti con avversari di caratura molto importante su cui non è assolutamente semplice prevalere.

La stagione dell’Inter è arrivata a un momento cruciale e ora ogni errore può pesare moltissimo. Contro l’Atletico Madrid ci si aspetta una partita di grande intensità e aperta a ogni scenario.

Inter-Atletico Madrid, dove vederla in TV e in streaming

Tornano le emozioni di Champions per tutti i tifosi meneghini, i quali potranno seguire i propri beniamini in una nuova e grande impresa. Tra i nerazzurri e i Colchoneros ci si attende una partita molto interessante, ecco dove vederla in TV.

Inter-Atletico Madrid sarà visibile in diretta e in chiaro su Canale 5. In alternativa, la super sfida di Champions si potrà seguire, previo abbonamento, su Sky Sport Calcio e Sky Sport. Infine, si potrà vedere la partita anche in streaming su Mediaset Play, Sportmediaset.It, Sky Go e NOW.

Quando e dove si gioca

Inter-Atletico Madrid, partita valevole per gli ottavi di finale di Champions League, andrà in scena martedì 20 febbraio, alle ore 21:00, allo stadio Meazza di San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid

Pochi dubbi per Simone Inzaghi che schiererà la sua squadra con il 3-5-2. In porta ci sarà Sommer, davanti a lui la difesa a tre sarà composta da Pavard, de Vrij e Bastoni. Sulle corsie probabile l’impiego di Darmian sulla destra con Dimarco sulla sinistra.

In mezzo al campo Calhanoglu siederà in cabina di regia, al suo fianco ancora fiducia in Barella e Mkhitaryan. In avanti, Lautaro Martinez farà coppia con Thuram.

Modulo speculare per l’Atletico Madrid di Diego Simeone. In porta ci sarà Oblak, la retroguardia dei Colchoneros sarà composta da Hermoso, Witsel e Savic. In mezzo al campo Koke fungerà da play, accanto a lui via libera alla qualità di Barrios e Rodrigo De Paul.

Sugli esterni spazio alla corsa di Llorente e Riquelme mentre in avanti Griezmann sarà affiancato da Memphis Depay.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Hermoso, Witsel, Savić; Llorente, Barrios, Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Depay. Allenatore: Simeone.

Leggi anche: "L'unica cosa che vi invidiamo è la birreria": il significato dello striscione della Lazio

Il pronostico

Momento fondamentale per la stagione dei nerazzurri che in campionato navigano a vele spiegate verso lo scudetto e che ora vogliono proseguire anche la loro avventura in Champions League.

Certo, l’avversario sarà di tutto rispetto, l’Atletico Madrid è una squadra che gioca un calcio molto intenso e che ha tutte le carte in regola per impensierire gli uomini di Simone Inzaghi. I meneghini dovranno mostrare il loro volto migliore se vorranno uscire vincenti da una partita tutt’altro che semplice.

Considerato il fattore campo, lo stato di forma delle due squadre e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Inter parte favorita.

Leggi anche: Mehdi Taremi, il nuovo attaccante dell'Inter: chi è il calciatore iraniano