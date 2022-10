Ritornano le grandi notti di Champions League. Questa sera l'Inter affronterà il Barcellona in una sfida importantissima. Ecco dove vederla in TV, in streaming e le probabili formazioni.

L'Inter questa sera affronterà il Barcellona in una sfida molto affascinante valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita difficile fondamentale però ai fini della classifica, i nerazzurri e i blaugrana si trovano infatti appaiati con tre punti conquistati, il vincitore andrà a occupare momentaneamente il primo posto assieme al Bayern Monaco in attesa di conoscere il risultato dei bavaresi.

Inter-Barcellona, dove vederla in TV e in streaming

Questa sera dunque andrà in scena la super sfida di Champions League tra Inter e Barcellona, andiamo a scoprire dove vederla in TV e in streaming.

Partiamo con le buone notizie, si potrà seguire la partita dei nerazzurri anche senza sottoscrivere alcun abbonamento dato che verrà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5.

Come di consueto, in alternativa, chi è abbonato a Sky potrà vederla su Sky Sport Uno al canale 201 del satellite, su Sky Sport al canale 252 e su Sky Sport 4K al canale 213.

Per chi invece volesse seguire Inter-Barcellona in streaming anche in questo caso non mancano le alternative. Si potrà vedere la partita in streaming su Sportmediaset, Mediaset Infinity, Now TV e Sky Go.

Dove vederla in TV

Canale 5, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport (canale 252 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite).

Dove vederla in streaming

Sportmediaset, Mediaset Infinity, Now TV, Sky Go.

Probabili formazioni

Dopo aver capito dove vederla scopriamo le probabili formazioni di Inter-Barcellona.

INTER (3-5-2): Onana; De Vrij, Skriniar, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Garcia, Christensen, Marcos Antonio; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembrelé. All.: Xavi.

L'Inter ancora priva di Lukaku sembra puntare su Correa per fare coppia con Lautaro Martinez, Dzeko rimane un passo indietro ma il ballottaggio è ancora in corso.

Nessun dubbio sul terzetto difensivo, è necessario ritrovare certezze ed è il momento di dare stabilità.

Dumfries e Gosens per il momento rimangono in panchina ma potrebbero esserci sorprese, soprattutto per l'olandese che scalpita.

In porta continua l'alternanza e Onana partirà titolare in questa delicata sfida di Champions League.

Xavi invece ne cambia cinque dall'ultima sfida di campionato, più probabile la soluzione con la difesa a quattro che quella a tre.

La classifica del girone

Inter-Barcellona sarà una sfida importantissima per determinare la classifica del girone, chi riuscirà a vincere staccherà l'altra di tre punti, il pareggio invece manterrebbe la situazione di equilibrio che già esiste.

I nerazzurri sono capitati in un girone molto difficile e infatti, oltre ai blaugrana, ha già dovuto affrontare il Bayern Monaco, contro il quale ha perso, e il Viktoria Plzen contro cui invece è riuscita a ottenere i tre punti.

I bavaresi per il momento sono a punteggio pieno e hanno già battuto le due dirette concorrenti per il primo posto, questa sera se la vedranno contro la squadra ceca e potrebbero proseguire nel loro percorso netto.

La classifica per il momento è così composta:

Bayern Monaco, 6 punti

Barcellona, 3 punti

Inter, 3 punti

Viktoria Plzen, 0 punti

Sperare in un passo falso dei bavaresi questa sera non basta, l'Inter dovrà riuscire a fermare il Barcellona cercando di ottenere un risultato utile.

L'Inter per il riscatto

Prosegue il periodo buio dei nerazzurri che arrivano alla sfida di questa sera con due sconfitte consecutive in campionato contro Udinese e Roma.

Sono solo 12 i punti conquistati in 8 partite e l'atmosfera comincia a diventare pesante, se la squadra di Inzaghi dovesse perdere anche questa sera non ci saranno molte altre occasioni prima di cambiare guida tecnica.

Barcellona prima e Sassuolo poi, due momenti chiave della stagione dell'Inter che ha un'estrema necessità di tornare alla vittoria e di trovare una continuità che sta mancando.

C'è già qualcuno che inneggia all'esonero di Simone Inzaghi, qualcun altro continua a difendere il tecnico ritenendo che i problemi stiano altrove.

La cura Champions però potrebbe funzionare, battere il Barcellona significherebbe acquisire una nuova sicurezza e affrontare con maggior serenità l'anticipo di sabato 8 ottobre contro il Sassuolo.

Inter-Barcellona, il pronostico

Se già di norma è complicato stabilire chi vincerà una partita lo è ancor di più quando si tratta di sfide di Champions League.

Inter-Barcellona è una partita aperta a tutti gli scenari possibili data la forza delle due squadre ma, nonostante questo, il Barcellona parte come favorito.

I catalani con Xavi in panchina hanno ritrovato serenità e risultati, e ora puntato a tornare vincenti sia in Serie A che in Europa.

In campionato arriva dalla vittoria contro il Mallorca con la rete del solito Lewandowski, pericolo numero uno per la difesa dell'Inter.

Grande spazio anche ai giovani di qualità, Pedri su tutti sembra essere in grande spolvero e potrà essere un fattore nella partita di questa sera.

A parlare però, come sempre, sarà il campo, staremo a vedere se l'Inter riuscirà a cambiare rotta.

