Grande serata europea per l'Inter di Simone Inzaghi, che scende in campo questo martedì sera contro il Barcellona per i gironi di Champions League: i precedenti della sfida.

L'Inter è pronta ad affrontare questo martedì sera uno degli impegni più importanti di questa prima parte di stagione. La squadra di Simone Inzaghi sarà infatti alle prese con la supersfida contro il Barcellona valevole per la terza giornata dei gironi della Champions League. Per i nerazzurri, in un momento di grandissima cirsi in campionato con quattro sconfitte nelle prime otto giornate di Serie A, un appuntamento assolutamente da non fallire per non rischiare di vedere già compromesso il già complicato cammino verso la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Diamo uno sguardo ai precedenti in gare ufficiali tra i nerazzurri e i blaugrana.

Inter-Barcellona: Inzaghi non può sbagliare

L'Inter sta attarversando un momento di crisi profondissimo. Dopo otto giornate di campionato, la squadra nerazzurra è già incappata in ben quattro sconfitte, tutte arrivate contro formazioni che si trovano per il momento nella parte altissima della classifica: in seguito al primo tonfo stagionale in casa della Lazio, i nerazzurri sono capitolati anche al cospetto di Milan, Udinese e Roma, con l'1-2 interno contro i giallorossi di José Mourinho che ha complicato ulterioremente una situazione già tutt'altro che semplice.

Inzaghi sembra aver perso la guida della sua squadra e il bel gioco mostrato per gran parte della passata stagione, e la prestazione tutto sommato non negativa contro la Roma non è servita ovviamente ad allontanare i malumori della società nerazzurra e del presidente Zhang in merito all'allenatore interista. La speranza di tutto l'ambiente è che le cose possano risollevarsi almeno in Champions League a partire già dalla supersfida di questa sera contro il Barcellona.

La situazione nel Gruppo C della massima competizione europea è per ora abbastanza equilibrata, ma contro i blaugrana guidati da Xavi i nerazzurri avranno assoluto bisogno di ritrovare gioco e soprattutto punti per non compromettere già alla terza giornata il cammino verso gli ottavi. Dopo la brutta sconfitta dell'esordio contro il Bayern Monaco, gli uomini di Inzaghi hanno ottenuto un prezioso 2-0 in casa del Viktoria Plzen, ma una sconfitta contro i catalani farebbe scappare in testa al gruppo sia i tedeschi che gli spagnoli.

Inter-Barcellona: i precedenti della supersfida

Inter e Barcellona si sfideranno questo martedì sera per l'undicesima volta in Champions League, con i precedenti tra le due formazioni che vedono un'unica anche se indimenticabile vittoria da parte della Beneamata. Per la precisione, le due compagini si erano già fronteggiate per quattro volte nella Coppa delle Fiere a cavallo tra gli anni 60 e 70, con due vittorie degli spagnoli, un pareggio e un successo da parte dei nerazzurri.

Il primo confronto nella massima competizione europea ha invece luogo soltanto nella stagione 2002-2003, quella dell'edizione che vide il successo del Milan nella finale tutta italiana contro la Juventus. Nella seconda fase a gironi, il Barcellona si impose con un netto 3-0 nella gara di andata grazie ai gol di Saviola, Cocu e Kluivert, con la gara di ritorno a San Siro che finì invece con il risultato di 0-0.

Altri quattro incroci avranno invece luogo nella stagione 2009-2010, probabilmente l'annata più importante di tutta la storia interista. Nella fase a gironi, la gara di andata termina sullo 0-0, mentre al ritorno la fortissima formazione guidata da Guardiola e campione d'Europa in carica si impose per 2-0 grazie ai gol di Piqué e di Pedro. La rivincita della squadra allora di Mourinho si consumò però nella storica semifinale di andata di quella stessa edizione: dopo il vantaggio di Pedro, Sneijder, Maicon e Milito firmano un successo da leggenda che rende inutile lo 0-1 del ritorno e che proietta i nerazzurri verso la terza Champions della propria storia e verso il triplete.

Gli altri precedenti riguardano poi infine sempre la fase a gironi. Nel 2018-2019, gli spagnoli passano 2-0 al Camp Nou grazie alle reti di Rafinha e di Jordi Alba, mentre la gara di ritorno termina invece sull'1-1 con i gol di Malcolm e Icardi, un risultato che costò all'Inter l'eliminazione. Nella stagione successiva, la prima con Conte in panchina, il Barcellona si rivela ancora una volta indigesto, con un doppio 1-2 con la doppietta di Suarez al Camp Nou e con Carles Perez e Ansu Fati a San Siro, un ko costato ancora una volta l'eliminazione ai gironi.