La Champions League parte col botto a San Siro. L'Inter affronta il Bayern Monaco in una sfida già importantissima per il prosieguo del girone. Ecco dove vederla in tv e le probabili formazioni.

La Champions League è appena iniziata ma già regala una nuova super sfida dopo quelle giocate nella prima serata. L'Inter di Inzaghi affronta il Bayern Monaco a San Siro, in una partitissima dove è vietato sbagliare. Ecco dove vederla in tv e le probabili formazioni.

Inter-Bayern Monaco: dove vederla in tv

La prima giornata del girone C di Champions League, quello più duro, vede affrontarsi in una super sfida Inter e Bayern Monaco a San Siro. Per vederla in tv, bisognerà essere abbonati a Sky o a Mediaset Infinity per la visualizzazione in streaming.

Partendo dal satellite, ecco che i canali sui quali poter visionare il match saranno tre: Sky Sport Uno sul 201, Sky Sport 4K sul 213, Sky Sport sul 252. Passando allo streaming, il Biscione sempre attraverso abbonamento permetterà di vedere la partita tramite Infinity plus.

Anche Sky permetterà di farlo tramite i propri servizi streaming, ovvero con SkyGo e Now. Inter Bayern Monaco ovviamente sarà in scena a partire dalle 21:00.

Inter, le probabili formazioni

Dopo il KO nel derby di Milano, l'Inter si affaccia alla Champions League con le ossa rotte e soprattutto una difesa che in quattro giornate di Serie A ha incassato ben 8 gol, segnandone solo due in più. Inzaghi è già sulla graticola e un'altra brutta prestazione nella retroguardia nerazzurra potrebbe consegnarli un periodo ancora più brutto da gestire.

Nonostante tutto il tecnico ex Lazio dovrebbe ripartire dal solito 3-5-2, schierando: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.

I ballottaggi però accompagneranno la sfida fino a poco dall'inizio della stessa, con Onana che potrebbe giocare la prima da titolare in porta e Correa che potrebbe a sua volta battere Gosens per avere un assetto più offensivo.

Bayern Monaco, le probabili formazioni

Passando al Bayern Monaco, il periodo che vive la squadra allenata da Nagelsmann è decisamente opposto a quello dell'Inter di Inzaghi. Nonostante i due pareggi di fila in campionato, una rarità, contro Borussia Mönchengladbach e Union Berlino, i bavaresi non sembrano avere problemi di sorta in difesa, e ovviamente in attacco.

Nella fase offensiva, infatti, sono già arrivati 17 gol in Bundesliga più altri 4 in Coppa di Germania e 5 in Supercoppa contro il Lipsia, per un totale di 26 reti complessive. Per questo, l'allenatore tedesco non cambierà modulo ne giocatori offensivi, schierando il 4-2-3-1 con: Neuer; Pavard, De Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Gnabry, Coman; Mané. Proprio a quest'ultimo arrivato dal Liverpool, il compito di non far ripiangere Lewandowski andato al Barcellona.

Il momento Inter

Come suddetto, il momento dell'Inter non è positivo. Perdere un derby contro il Milan campione d'Italia ci può anche stare, soprattutto a inizio stagione, ma farlo nella maniera nella quale è accaduto non va bene. Difatti, i nerazzurri hanno incassato da tutte le parti le incursioni rossonere, con Leao a comandare l'attacco e a segnare e fare assist.

Inzaghi quindi si trova una bella gatta da pelare, dopo che il mercato non ha regalato molte gioie in quel reparto per il suo team. Infatti, Skriniar sembra avere la testa a Parigi, dopo un'estate in cui il PSG gli ha fatto la corte e gli ha promesso anche tanti soldi in più per portarlo in Francia.

Alla fine, però, l'Inter ha perso Bremer andato alla Juventus, e quindi il croato è dovuto rimanere, pur non avendo ormai più fiducia nel progetto nerazzurro. Se poi a tutto questo si aggiunge la partenza di Perisic e l'infortunio di Lukaku, ecco che i nerazzurri per battere il Bayern Monaco devono fare un'impresa come quella che gli permise di accedere ai quarti di finale di Champions League nel 2011, proprio battendo a domiciilio i bavaresi.

Il momento Bayern

Il Bayern Monaco non sta avendo particolari problemi dopo l'addio di Lewandowski, visto che Mané ha segnato già 3 gol in 5 partite di Bundesliga. Certamente, però, lì davanti la squadra bavarese fa un po' meno paura, nonostante i già citati 26 gol ufficiali in stagione.

Quella che però sembra difficile da battere è certamente la difesa di Nagelsmann, che finora a differenza di quella nerazzurra si è ben comportata incassando solo 3 gol in campionato, più altri 3 in Supercoppa. Sta a Lautaro e Dzeko riuscire a sfondare il muro.

