Coppa Italia, Inter Bologna: dove vederla in TV e probabili formazioni

L’Inter sfida il Bologna nella partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

L’Inter di Simone Inzaghi ospita il Bologna di Thiago Motta negli ottavi di finale di Coppa Italia. Si prospetta una partita ricca di emozioni, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere.

Inter-Bologna, ottavi di finale di Coppa Italia

L’Inter schiacciasassi in campionato è pronta a fare il suo esordio anche nella Coppa Italia Frecciarossa. In Serie A sta letteralmente dominando, e il primo posto senza particolari intoppi ne è la conferma.

In Champions League ha superato con più di qualche rimpianto, per il primo posto sfuggito all’ultima giornata, la fase a gironi e adesso si prepara ad affrontare l’Atletico Madrid del Cholo Simeone nel prossimo turno.

Ora però la testa dev’essere tutta sulla prossima sfida, ovvero quella contro il Bologna di Thiago Motta, grande sorpresa stagionale che sta stupendo in campionato e che ha già superato due turni nella coppa nazionale.

Sulla sua strada ha incontrato Cesena e Verona, entrambe superate egregiamente, e ora mette nel mirino una big per approdare al turno successivo dove c’è in attesa la Fiorentina già qualificata. Sarà una partita tutt’altro che scontata dunque, dato che entrambe le squadre si trovano in un gran stato di forma.

Inter-Bologna, dove vederla in TV e in streaming

Due squadre in grande spolvero che si affronteranno con l’obiettivo di superare il turno e approdare ai quarti di finale di Coppa Italia. Tra i meneghini e i felsinei potrebbe uscirne una partita spettacolare, ecco dove vederla in TV.

Inter-Bologna sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Canale 5. In alternativa, la si potrà seguire anche in streaming su Mediaset Infinity, scaricando l’applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Riccardo Trevisani che sarà supportato nel commento tecnico da Roberto Cravero.

Quando e dove si gioca

Inter-Bologna, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 20 dicembre, alle ore 21:00, allo stadio Meazza a San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Inter-Bologna

L’Inter ha la chiara volontà di proseguire anche in Coppa Italia, ma deve far anche riposare qualche giocatore. Di conseguenza, nel consueto 3-5-2 dei nerazzurri, Simone Inzaghi apporterà qualche modifica alla formazione titolare.

In porta ci sarà Audero, davanti a lui la difesa a tre sarà composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie partiranno Darmian a destra e Carlos Augusto a sinistra, mentre in mezzo al campo spazio ad Asllani, il quale sarà affiancato da Frattesi e Barella. In avanti, Lautaro Martinez verso il riposo, ad affiancare Thuram ci sarà Arnautovic.

Thiago Motta risponde con il 4-2-3-1. Ravaglia difenderà la porta degli emiliani, davanti a lui partiranno Posch, Lucumì, Calafiori e Lykogiannis. Il duo di centrocampo, con l’obiettivo d’impostare e interdire, sarà formato da Moro e Freuler mentre sulla trequarti, alle spalle di van Hoojdonk unica punta, via libera alla qualità di Ndoye, Aebischer e Saelemaekers.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Ndoye, Aebischer, Saelemaekers; van Hooijdonk. Allenatore: Motta.

Il pronostico

In questa prima metà di stagione l’Inter ha dimostrato di essere una grande squadra, sia nei meccanismi che nella profondità della rosa. Infatti, anche le rotazioni non fanno mai rimpiangere i consueti titolari, dimostrando l’ottimo lavoro svolto dallo staff e dalla dirigenza.

Di fronte troveranno però uno degli avversari più scomodi, il Bologna di Thiago Motta che sta impressionando tutti per qualità di gioco e per risultati ottenuti. I felsinei sono la vera sorpresa di stagione e vogliono continuare a dimostrarlo.

Considerato il fattore campo, lo stato di forma delle due squadre e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l’Inter parte favorita.

