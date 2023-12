Inter, debiti per 807 milioni di euro: cosa rischiano i nerazzurri

La situazione del club meneghino è preoccupante. L'Inter ha debiti per 807 milioni di euro e non sarà semplice risanare i bilanci: ecco la situazione.

Il Giornale ha riportato la situazione economica della società nerazzurra, l'Inter ha debiti per 807 milioni di euro e il bilancio è in profondo rosso. Ecco la situazione del club meneghino.

L'Inter ha debiti per 807 milioni di euro

La stagione dell'Inter procede a gonfie vele, almeno dal punto di vista sportivo. Prima in classifica in campionato con un buon margine da difendere dalla Juventus che insegue e qualificazione agli ottavi di finale di Champions raggiunta.

Tutto bene, dunque, e invece no. La fotografia de Il Giornale mostra il lato oscuro della situazione della società nerazzurra che dal punto di vista economico è messa molto peggio rispetto a quello di campo.

I nerazzurri avrebbero un debito di 807 milioni di euro, una cifra monstre che non sarà semplice risanare, nonostante i continui tentativi. Per limare il gap la dirigenza ha deciso di cedere Onana e Brozovic e ha guadagnato circa 67 milioni di euro, utili per diminuire il negativo ma non abbastanza per sistemare la situazione.

L'esercizio precedente si era concluso con un rosso di 881 milioni di euro, di conseguenza un lieve miglioramento c'è stato proprio per via delle due importanti cessioni.

Le cifre riportate da Il Giornale provengono dal commercialista e revisore contabile Luca Marotta, mentre dal club, per il momento, non è arrivata nessuna replica.

La stipula del Settlement Agreement con la Uefa

Il 23 agosto 2022 il gruppo che fa capo all'Inter ha sottoscritto un Settlement Agreement con la Uefa che vale fino alla stagione 2026/27. Come riporta Luca Marotta, ecco i dettagli dell'accordo:

L'accordo prevede come parametro di riferimento l'indicatore 'Football Earnings' ossia il pareggio del bilancio consolidato rettificato da talune componenti (es. costi sostenuti per il settore giovanile, per il calcio femminile etc.). Inoltre, prevede una sanzione certa e non condizionata di Euro 4 milioni, iscritta nel bilancio 2021-2022 nella voce 'Fondi per rischi ed oneri', ed una ulteriore potenziale sanzione di massimi Euro 22 milioni sospesa in funzione del rispetto di valori target di 'Football Earnings' negli anni di validità dell'accordo stipulato. Inoltre dal punto di vista sportivo, il Gruppo FC Inter, nel 2022-2023 e nel 2023/2024, ha subito e subirà restrizioni in termini di limitazioni per la registrazione di nuovi giocatori.

Il bond emesso a gennaio e Oaktree

Per limitare i danni è stato emesso un bond da 415 milioni di euro che scadrà nel 2027, con un rendimento pari al 6,75%. Inoltre, la società di Suning dovrà rimborsare entro maggio 2024 il finanziamento da 275 milioni del fondo californiano Oaktree, il rischio sarebbe quello di perdere tutte le azioni del club pretese dal fondo stesso come garanzia.

I membri del cda continuano a incassare

L'Inter è in debito ma un dettaglio non è di certo passato inosservato, i membri del cda per l'annata 2022/2023 hanno comunque percepito un lauto compenso che ammonta quasi a 1,9 milioni di euro.

Tra questi ci sono anche Giuseppe Marotta, ad dell'area sportiva, e Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'area corporate.

Cosa rischia l'Inter

La situazione finanziaria dell'Inter preoccupa giustamente i tifosi, anche se in questo momento dal punto di vista sportivo non ci sono rischi concreti. Tutto però potrebbe cambiare nel prossimo periodoi, prima di tutto sarà necessario restituire il finanziamento da 275 milioni di euro a Oaktree, e nel mentre ridurre i debiti.

Nel mentre la UEFA continuerà a monitorare la situazione, i prossimi mesi saranno cruciali per capire quale sarà il futuro della società meneghina.

