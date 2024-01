Inter-Juve, è lotta scudetto: ecco il calendario delle due squadre

Grazie alla vittoria ottenuta sul Lecce di D'Aversa, i bianconeri sorpassano momentaneamente i nerazzurri in vetta alla classifica. Tra Inter e Juve ora è lotta scudetto, ecco il calendario delle due squadre.

Juventus e Inter si sfidano per lo scudetto

L'Inter è impegnata in Supercoppa Italiana, competizione nella quale ha superato egregiamente la semifinale con la Lazio e in cui ora si appresta a sfidare il Napoli in finale.

I nerazzurri hanno però tenuto le orecchie ben aperte su ciò che stava accadendo in Italia, soprattutto domenica sera quando la Juventus ha sfidato il Lecce nel posticipo della 21^ giornata.

La speranza per la squadra di Simone Inzaghi era che gli uomini di Allegri cadessero in un passo falso, speranza che però si è rivelata vana dato che la Juventus ha vinto con un secco 3-0 e ha conquistato i tre punti.

Un risultato che vale moltissimo e non solo per quanto concerne la classifica, che ora vede i bianconeri in testa a più uno dall'Inter che però ha una partita in più da giocare, ma anche e soprattutto dal punto di vista mentale.

Fino a questo momento, infatti, la Vecchia Signora non si era mai trovata in vetta in Serie A in questa stagione ma era sempre rimasta un passo indietro rispetto all'Inter.

Ora spetta ai nerazzurri uscire vincenti dalle prossime sfide e soprattutto conquistare quei tre punti momentaneamente congelati nella partita che li vedrà affrontare l'Atalanta, spostata a fine febbraio.

Allegri ha parlato di guardie e ladri, con gli uni che inseguono gli altri come nel famoso gioco. La corsa è ufficialmente partita e la lotta sembra destinata a protrarsi fino al termine della stagione, chi avrà la meglio?

Lotta scudetto, Inter-Juve: il calendario

L'Inter, il 28 febbraio alle ore 20:45, dovrà recuperare la partita valevole per la 21^ giornata di Serie A nella quale sfiderà, come scritto in precedenza, l'Atalanta di Gasperini. Nello stesso turno la Juventus ha vinto contro il Lecce di D'Aversa.

Ecco il calendario delle prossime giornate fino alla sosta, l'ultima di questa stagione.

22^ giornata

• Juventus-Empoli, sabato 27 gennaio ore 18:00, Allianz Stadium

• Fiorentina-Inter, domenica 28 gennaio ore 20:45, stadio Franchi

Impegno sulla carta più complicato quello degli uomini di Simone Inzaghi, ma i bianconeri non dovranno sottovalutare l'avversario.

23^ giornata

• Inter-Juventus, domenica 4 febbraio ore 20:45, stadio Meazza

Nella 23^ giornata di Serie A Inter e Juventus si sfidano mettendo in palio punti pesantissimi, che potrebbero essere fondamentali nella lotta scudetto.

24^ giornata

• Roma-Inter, sabato 10 febbraio ore 18:00, stadio Olimpico

• Juventus-Udinese, lunedì 12 febbraio ore 20:45, Allianz Stadium

Giornata favorevole per i bianconeri, impegno molto difficile per i nerazzurri che sfidano la Roma di De Rossi.

25^ giornata

• Inter-Salernitana, venerdì 16 febbraio ore 21:00, stadio Meazza

• Verona-Juventus, sabato 17 febbraio ore 18:00, stadio Bentegodi

Turno abbordabile ma difficile per entrambe le squadre, le avversarie saranno in lotta per non retrocedere e venderanno cara la pelle.

26^ giornata

• Juventus-Frosinone, domenica 25 febbraio ore 12:30, Allianz Stadium

• Lecce-Inter, domenica 25 febbraio ore 18:00, stadio Via del Mare

Giornata simile per Inter e Juventus che affronteranno due squadre che potrebbero trovarsi in zone calde di classifica o anche in una posizione tranquilla.

27^ giornata

• Napoli-Juventus, domenica 3 marzo ore 20:45, stadio Maradona

• Inter-Genoa, lunedì 4 marzo ore 20:45, stadio Meazza

Giornata favorevole agli uomini d'Inzaghi, i bianconeri saranno impegnati in una trasferta molto impegnativa contro i partenopei.

28^ giornata

• Bologna-Inter (data e ora non ancora stabilite)

• Juventus-Atalanta (data e ora non ancora stabilite)

Avversari ostici per entrambe le squadre, conquistare i tre punti non sarà affatto semplice.

29^ giornata

• Inter-Napoli (data e ora non ancora stabilite)

• Juventus-Genoa (data e ora non ancora stabilite)

Altra giornata altro big match, i nerazzurri cercheranno di conquistare i tre punti in casa contro la squadra di Mazzarri.

Inter, calendario fitto

Le prossime giornate saranno cruciali per il proseguo di stagione e per capire se una delle due squadre riuscirà a mettersi in fuga. Un elemento da considerare è anche la Champions League, competizione nella quale l'Inter sarà impegnata agli ottavi di finale e che potrà toglierle energie fisiche e mentali.

Da questo punto di vista i bianconeri hanno sicuramente un vantaggio, la rosa dei nerazzurri è però molto profonda e può competere tranquillamente su più fronti.

