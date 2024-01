Supercoppa Italiana, Inter Lazio: dove vederla in TV e probabili formazioni

L'Inter affronta la Lazio nella partita valevole per le semifinali di Supercoppa Italiana. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

L'Inter di Simone Inzaghi sfida la Lazio di Maurizio Sarri nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana

La vincitrice della scorsa edizione di Coppa Italia affronta la seconda classificata della Serie A 2022/2023. I nerazzurri sono partiti egregiamente in questa stagione e fino a qui non hanno mai avuto un calo di rendimento.

L'unico neo è la prematura uscita proprio dalla Coppa Italia, un'eliminazione non prevista arrivata per mano del sorprendente Bologna di Thiago Motta. Per il resto, però, arrivano buone notizie su tutti i fronti.

In campionato la vetta è ben salda e può essere insidiata solo dalla Juventus che insegue a meno due. In Champions League è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale e ora tocca alla Supercoppa, la prima occasione per portare a casa un trofeo in questa stagione.

Di fronte, però, troverà una Lazio che vuole conquistare il titolo nella prima edizione con questa nuova formula, che arriva dalla vittoria contro il Lecce e che ha eliminato la Roma nel derby di Coppa Italia.

Insomma, tra la squadra d'Inzaghi e quella di Sarri si prospetta una partita incandescente e aperta a ogni scenario.

Inter-Lazio, dove vederla in TV e in streaming

Nerazzurri contro biancocelesti in una partita da dentro o fuori, chi vince affronta in finale di Supercoppa una tra Napoli e Fiorentina. Sarà una sfida imperdibile, ecco dove vederla in TV.

Inter-Lazio sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Canale 5, si potrà inoltre seguire anche in streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. La telecronaca è stata affidata a Riccardo Trevisani, il quale sarà supportato nel commento da Massimo Paganin.

Quando e dove si gioca

Inter-Lazio, seconda semifinale di Supercoppa Italiana 2024, andrà in scena venerdì 19 gennaio, alle ore 20:00, all'Al Awwal Park di Riad.

Probabili formazioni di Inter-Lazio

Simone Inzaghi non vuole solo partecipare a questa Supercoppa, vuole vincerla, per questo si affiderà ai titolarissimi. Nel 3-5-2 dei nerazzurri in porta ci sarà Sommer.

La linea difensiva sarà composta da Pavard, Acerbi e Bastoni, mentre sulle corsie Dumfries dovrebbe tornare dal primo minuto sulla fascia di destra con Dimarco che occuperà quella di sinistra. In mezzo al campo Barella e Mkhitaryan affiancheranno Calhanoglu, in avanti spazio alla qualità di Lautaro Martinez e Thuram.

Maurizio Sarri risponde con il suo consueto 4-3-3. Patric è una questione ancora da snocciolare e per questo, davanti a Provedel, per il momento i probabili titolari sono Lazzari, Casale, Gila e Marusic che parte in vantaggio su Pellegrini.

In mezzo al campo Rovella fungerà da play, al suo fianco ci saranno Luis Alberto e Vecino con Guendouzi pronto a subentrare. In avanti, il tridente sarà composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Il pronostico

L'Inter sta disputando una stagione magistrale, gioca un calcio molto intenso e continua a macinare risultati. Ormai in Italia è considerata la squadra da battere, ma il Bologna ha già dimostrato che non è impossibile farlo.

In una partita secca tutto può accadere, lo sa bene anche la Lazio che farà il massimo per imporsi in una gara molto importante. Le armi non mancano di certo a Maurizio Sarri che farà di tutto per arrivare fino in fondo.

Considerato lo stato di forma delle due squadre e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Inter parte favorita.

