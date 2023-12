Serie A 2023/2024, Inter Lecce: dove vederla in TV e probabili formazioni

L'Inter capolista ospita il Lecce nella partita valevole per la 17^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

L'Inter di Simone Inzaghi sfida il Lecce di D'Aversa in una partita molto importante ai fini della classifica. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Inter-Lecce, 17^ giornata di Serie A

Prima la vetta della classifica nel girone di Champions League soffiata dalla Real Sociedad, poi l'eliminazione dalla Coppa Italia subita dal Bologna dell'ex Thiago Motta.

L'Inter deve reagire immediatamente e la Serie A, competizione nella quale sembra trovarsi maggiormente a suo agio, sembra essere il giusto palcoscenico.

Le tre vittorie consecutive hanno consentito alla squadra di Simone Inzaghi di staccarsi anche dalla Juventus, e ora vincere anche la quarta partita di fila servirebbe per riacquisire subito morale.

Di fronte si troverà il Lecce, una squadra che nell'ultimo turno è riuscita a ritrovare i tre punti dopo quasi tre mesi. Gli uomini di D'Aversa tenteranno di trovare un risultato utile, così da staccarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Entrambe le compagini bramano dunque la vittoria, e per questo potrebbe uscirne una partita entusiasmante e ricca di spettacolo.

Inter-Lecce, dove vederla in TV e in streaming

Una settimana molto particolare per i nerazzurri, che prima hanno scoperto quale sarà l'avversario in Champions League, l'Atletico del Cholo Simeone, e poi hanno subito l'eliminazione dalla Coppa Italia a causa della sconfitta rimediata dal Bologna di Thiago Motta.

Il Lecce, dal canto suo, proverà ad approfittarne, e per questo potrebbe uscirne una partita aperta a ogni scenario, ecco dove vederla in TV. La sfida tra i meneghini e i salentini sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Si potrà inoltre seguire anche in streaming su DAZN, Sky GO e NOW, scaricando le applicazioni ufficiali su qualunque dispositivo compatibile.

DAZN ha affidato la telecronaca a Edoardo Testoni, che sarà supportato nel commento da Emanuele Giaccherini. A commentare la partita su Sky, invece, ci sarà la coppia formata da Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.

Quando e dove si gioca

Inter-Lecce, partita valevole per la 17^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 23 dicembre, alle ore 18:00, allo stadio Meazza a San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Inter-Lecce

Simone Inzaghi deve fare i conti con la probabile assenza di Lautaro Martinez, uscito malconcio dalla sfida contro il Bologna di Coppa Italia. Non cambiano comunque i piani del tecnico piacentino che schiererà la sua squadra con il 3-5-2.

In porta ci sarà Sommer, davanti a lui Bisseck è in vantaggio su Pavard, Acerbi e Bastoni completeranno la retroguardia. Darmian si prenderà la corsia di destra e Dimarco quella di sinistra.

In mezzo al campo Barella e Mkhitaryan affiancheranno Calhanoglu mentre in avanti, con il campione argentino fermo ai box, Thuram farà coppia con Arnautovic.

D'Aversa risponde con il 4-3-3. Davanti a Falcone partiranno Gendrey e Gallo sulle corsie e Baschirotto e Pongracic al centro della difesa. In mezzo al campo Ramadani fungerà da play, al suo fianco spazio a Gonzalez e Blin. In avanti, il tridente sarà composto da Strefezza, Krstovic e Banda.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Blin; Strefezza, Krstovic, Banda. Allenatore: D'Aversa.

Il pronostico

Nonostante l'Inter stia attraversando una settimana complicata, rimane una squadra solida che si è dimostrata essere un vero e proprio schiacciasassi in campionato.

Non ha alcuna intenzione di fare sconti né di far riprendere terreno alle inseguitrici. Considerato questo, il fattore campo e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, i nerazzurri partono favoriti.

