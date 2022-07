Nuovo test per l'Inter di Simone Inzaghi, che sarà alle prese questo martedì pomeriggio con il match amichevole contro il Lugano: dove poter vedere in diretta tv la gara dei nerazzurri.

L'Inter prosegue la propria marcia di avvicinamento alla nuova stagione, con il campionato di Serie A che inizierà ufficialmente il 13 di agosto e che vedrà i nerazzurri andare a caccia del grande obiettivo della seconda stella, sfumato nell'ultima giornata della scorsa stagione a causa dei rivali cittadini del Milan. La squadra di Simone Inzaghi, dopo la prima sgambata stagionale contro la FC Milanese, sarà impegnata questo martedì pomeriggio nel secondo test del precampionato contro il Lugano.

Inter, Inzaghi in cerca di altre risposte positive dopo il 10-0 alla Milanese

L'Inter di Simone Inzaghi, nonostante lo scudetto sfumato all'ultimo turno dello scorso campionato, ha iniziato questa nuova stagione circondata dall'affetto enorme e contagiante di tutto il popolo interista. Dimostrazione di ciò la campagna abbonamenti per l'annata 2022-2023, con tutti i posti inizialmente disponibili andati esauriti nel giro di pochissime ore.

Il calciomercato della società nerazzurra ha poi contribuito a fare il resto. In attesa di saperne di più sul futuro di Paulo Dybala, con l'ormai ex attaccante della Juventus nel mirino non solo del club di Zhang ma anche di Roma e Napoli, l'amministratore delegato Beppe Marotta, nonostante la partenza di Perisic, è già riuscito a rinforzare in modo considerevole la rosa a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi grazie agli acquisti dei vari Mkhitaryan, Asllani, Bellanova e soprattutto Lukaku.

L'occasione per vedere già all'opera i nuovi rinforzi interisti è arrivata con la prima sgambata stagionale della squadra svoltasi contro la FC Milanese. Gli uomini di Inzaghi hanno subito fatto intravedere ottime cose, con il risultato finale di 10-0 ottenuto con la doppietta di Lautaro Martinez e con i gol di Lukaku, Correa, Asllani, Fontanarosa, Sangalli, Pinamonti, Lazaro e Curatolo. Novità importante quella del modulo, con Inzaghi che ha provato la variante del 3-4-1-2.

Inter-Lugano, dove vederla in tv e formazioni

Il primo test della stagione dell'Inter si è ovviamente rivelato tutt'altro che probante a causa della forza dell'avversario, ma Inzaghi ha ricevuto già ottime indicazioni su più fronti, dall'intesa mai andata perduta tra Lautaro Martinez e Lukaku, entrambi subito in gol, fino all'intraprendenza e alla sicurezza già mostrate da Asllani, che potrebbe candidarsi per la nuova stagione ad un ruolo anche più importante di quello di semplice vice Brozovic.

Dopo la prima sgambata stagionale, è però arrivato adesso il momento di misurarsi con un impegno leggermente più attendibile, con i nerazzurri che dovranno vedersela questo martedì con la seconda amichevole del proprio precampionato contro il Lugano. Un'occasione, questa, per poter vedere all'opera anche altri nuovi acquisti come ad esempio Mkhitaryan, assente contro la Milanese.

Tra le curiosità legate a questa partita, c'è quella del modulo che verrà adottato da Simone Inzaghi, che anche a causa delle caratteristiche tecniche dell'ex centrocampista della Roma potrebbe decidere alla fine di optare ancora per un 3-4-1-2. Sicuri assenti della sfida saranno invece Gagliardini e Skriniar, al centro delle voci di calciomercato che lo danno in orbita Paris Saint Germain, mentre Dzeko non verrà invece convocato in quanto arrivato solo lunedì in ritiro.

Per quanto riguarda dunque la probabile formazione interista, in porta dovrebbe esserci Onana, con il trio difensivo composto da D'Ambrosio, Bastoni e de Vrij. A centrocampo, potrebbe esserci spazio in mezzo per Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Dimarco e Gosens che dovrebbero agire sulle corsie esterne. Per quanto riguarda infine la coppia d'attacco, Lautaro Martinez affiancherà ancora una volta Romelu Lukaku, con il belga più che mai voglioso di dimostrarsi ancora una volta pronto per l'inizio del campionato.

La partita tra Inter e Lugano, che si disputerà questo martedì 12 luglio alle ore 18:30 allo stadio di Cornaredo, sarà visibile in diretta tv su Sportitalia, ovvero al canale 60 del digitale terrestre, oltre che in streaming su sportitalia.com.