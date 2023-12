Inter Real Sociedad: dove vederla in TV e probabili formazioni

L'Inter di Simone Inzaghi ospita al Meazza gli spagnoli della Real Sociedad nella partita conclusiva della fase a gironi di Champions League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Inter-Real Sociedad, fase a gironi di Champions League

I nerazzurri, dopo aver già conquistato il pass per gli ottavi di finale, ora mettono nel mirino il primo posto nel girone. Per ottenerlo, però, sono chiamati a vincere nello scontro diretto contro la Real Sociedad.

Gli spagnoli condividono il primo posto con i meneghini con 11 punti conquistati a testa, ma godono di una migliore differenza reti. All'andata la partita terminò con il risultato di 1-1, e l'Inter è dunque obbligata a conquistare i tre punti per posizionarsi in vetta.

Un obiettivo tutt'altro che banale per il proseguo di stagione, poiché consentirebbe agli uomini d'Inzaghi di giocare contro la seconda classificata di un altro girone.

Al momento, la classifica del Gruppo D dice:

• Real Sociedad, 11 punti

• Inter, 11 punti

• Salisburgo, 4 punti

• Benfica, 1 punto

Inter-Real Sociedad sarà dunque una partita fondamentale, e i nerazzurri non potranno permettersi alcun errore dato quanto hanno dimostrato fino a qui gli avversari.

Inter-Real Sociedad, dove vederla in TV e in streaming

Dopo aver difeso nel weekend di Serie A la vetta della classifica in campionato, insidiata dalla Juventus, ora i nerazzurri puntano a conquistare anche quella del Gruppo D di Champions League. Sarà quindi una partita imperdibile, ecco dove vederla in TV.

Inter-Real Sociedad sarà visibile in diretta e in chiaro su Canale 5. Inoltre si potrà seguire, previo abbonamento, su Sky Sport Uno e Sky Sport. Infine, si potrà vedere anche in streaming su Sky GO, NOW, Infinity+ e sul sito ufficiale di Sportmediaset.

Quando e dove si gioca

Inter-Real Sociedad, partita decisiva che decreterà chi terminerà in vetta al Gruppo D, andrà in scena martedì 12 dicembre, alle ore 21 :00, allo stadio Meazza a San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Inter-Real Sociedad

Simone Inzaghi deve ancora fare a meno di Dumfries, Pavard e de Vrij, assenti a parte, il tecnico piacentino si affiderà ai migliori undici. Nel 3-5-2 con il quale scenderanno in campo i meneghini, in porta ci sarà Sommer.

La linea a tre sarà composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie spazio alla corsa e alla qualità di Darmian e Dimarco, mentre in mezzo Frattesi si candida per una maglia da titolare accanto a Barella e Calhanoglu. In avanti pochi dubbi, Lautaro Martinez farà coppia con Thuram.

Alguacil risponde con il 4-3-3. Davanti a Remiro partiranno Traoré e Tierney ai lati e Zubeldia e Le Normand al centro della difesa. In mezzo al campo Zubimendi fungerà da play, al suo fianco spazio a Mendez e Merino. In avanti, il tridente sarà formato da Kubo, Sadiq e Barrenetxea.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Barrenetxea. Allenatore: Alguacil.

Leggi anche: Napoli Braga: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il pronostico

I nerazzurri sono pronti a lottare per conquistare il primo obiettivo stagionale: ovvero la vetta nel proprio girone di Champions League. La Real Sociedad però, dal canto suo, può contare su due risultati su tre.

Per questo motivo non sarà semplice per l'Inter che dovrà mettere in campo una grande prestazione, senza cali di concentrazione e incertezze. Ottenere il primo posto nel Gruppo D sarebbe fondamentale per il proseguo di stagione, e i meneghini ce la metteranno tutta. Considerato il fattore campo e lo stato di forma delle due squadre, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Inter parte favorita.

Leggi anche: Il patrimonio di Walter Mazzarri e il suo stipendio come nuovo allenatore del Napoli